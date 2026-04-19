ปรับไทม์ไลน์ รถไฟไทย-จีน 2 สัญญาล่าช้าแก้ไม่จบ รื้อแบบสถานีอยุธยา ตั้งเป้าสร้างต้นปี 70 พร้อมส่วนทับซ้อน”ไฮสปีดซี.พี”

รฟท.เลื่อนไทม์ไลน์รถไฟไทย-จีน ปรับแบบสถานีอยุธยา สัญญา 4-5 ประมูลก.ค.69 สร้างทางวิ่งต้นปี 70 ส่วนสถานีต้องรอสำรวจโบราณคดีจบก่อน ขณะที่เร่ง ซี.พี.ยืนยันโครงสร้างร่วม สัญญา 4-1 ในก.ค.นี้ล่าช้าดึงก่อสร้างเอง คาดเปิดเดินรถ กรุงเทพ- นครราชสีมา เป็นปี 74
นายอนันต์ โพธิ์นิ่มแดง รองผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทย และรักษาการผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เปิดเผยว่า การก่อสร้างโครงการรถไฟความเร็วสูงไทย-จีน ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพฯ-นครราชสีมา ระยะทาง 250.77 กิโลเมตร (กม.) วงเงินลงทุน 179,412.21 ล้านบาท ปัจจุบัน ยังไม่ได้เริ่มก่อสร้าง 2 สัญญา คือ สัญญา 4-5 และสัญญา 4-1 โดย สัญญาที่ 4–5 ช่วงบ้านโพ–พระแก้ว ระยะทาง 13.30 กม. มีการปรับแบบเพื่อลดผลกระทบด้านทัศนียภาพของแหล่งมรดกโลก โดยลดความสูงของโครงสร้างทางวิ่งจาก 19 เมตร เหลือ 17 เมตร ตัวสถานีปรับลดความสูงของอาคารสถานีจาก 54 เมตร เหลือ 28 เมตร รวมถึงปรับลดขนาดพื้นที่สถานีลงประมาณร้อยละ 13 เพื่อให้เกิดความกลมกลืนกับสภาพแวดล้อมโดยรอบ และขยับสถานีออกจากตำแหน่งที่ออกแบบไว้จากรูปแบบคร่อมสถานีอยุธยาเดิม เพื่อให้มีระยะห่างจากสถานีอยุธยาเดิม ซึ่งเป็นเขตโบราณสถานไม่น้อยกว่า 15 เมตร
โดยรูปแบบสถานีอยุธยา ได้มีการออกแบบโดยคำนึงถึงความสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่มรดกโลก ตามข้อเสนอแนะขององค์การยูเนสโกและกรมศิลปากร สถานีมีความยาวรวม 450 เมตร ตัวอาคารหลักกว้าง 38.7 เมตร พร้อมทางเข้า–ออก 3 จุด รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน อาทิ อาคารห้องเครื่อง อาคารโรงไฟฟ้าย่อย ระบบทางเดินเชื่อมต่อพร้อมหลังคาคลุม ท่าเทียบเรือข้ามฟากเชื่อมระหว่างสถานีอยุธยาและตลาดเจ้าพรหม พื้นที่จอดรถยนต์ และงานภูมิสถาปัตยกรรมโดยรอบ
สำหรับ สัญญาที่ 4–5 ช่วงบ้านโพ–พระแก้ว รฟท.จะต้องเปิดประมูลใหม่เนื่องจากผู้รับเหมาไม่ยืนราคา โดยจะประมูล 1 สัญญา แต่ให้มีการดำเนินงานก่อสร้าง 2 ช่วง โดยช่วง 1 ครอบคลุมงานสำรวจโบราณคดี งานก่อสร้างทางวิ่ง และงานโครงสร้างพื้นฐานอื่น ๆ ระยะเวลาดำเนินการ 36 เดือน ขณะที่ช่วงที่ 2 เป็นงานก่อสร้างสถานีอยุธยา ซึ่งกำหนดระยะเวลาดำเนินการ 36 เดือน ทั้งนี้ งานก่อสร้างในพื้นที่สถานีจะดำเนินการได้ภายหลังจากได้รับความเห็นชอบจากกรมศิลปากร และผ่านการสำรวจทางโบราณคดีเรียบร้อยแล้ว
“หลังลงนามสัญญา ผู้รับจ้างจะก่อสร้างส่วนของทางวิ่งก่อน ส่วนตัวสถานีอยุธยานั้นเนื่องจากรูปแบบยังไม่ได้รับการเห็นชอบจากกรมศิลปากร และที่ตั้ง สถานีอยุธยาจะต้องสํารวจโบราณคดีให้แล้วเสร็จ รวมถึงทางวิ่งที่อยู่ในพื้นที่มรดกโลกประมาณ 190 ฐาน (ระยะทางในพื้นที่มรดกโลก 6 กม. จากระยะทางทั้งหมด กว่า 13 กม.) ใช้เวลา 24 เดือนหรือจนกว่ากรมศิลปากรยืนยันว่าให้ก่อสร้างได้ จึงจะออกแบบรายละเอียดและก่อสร้าง ดังนั้นจึงกำหนดค่างานในส่วนของสถานีอยุธยาไว้ในรายการ Provisional Sum (ค่าเผื่อเหลือเผื่อขาด) เพื่อรองรับหลังสำรวจโบราณคดีแล้วมีความจำเป็นต้องปรับรูปแบบ “
โดยแผนงานของสัญญา 4-5 ปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดทำร่างขอบเขตของงานก่อสร้าง ( TOR) และจัดทำราคากลาง แล้วเสร็จในเดือน พ.ค. 2569 ,วิจารณ์ขอบเขตของงานก่อสร้างและราคากลางงานก่ออสร้าง เดือนมิ.ย. 2569 , ประกวดราคา ก.ค. – พ.ย. 256,นำเสนอผลการประมูลต่อบอร์ดรฟท. ขออนุมัติสั่งจ้าง เดือน 2569 ธ.ค. 2569– ม.ค. 2570 ,เริ่มก่อสร้าง ภายในต้นปี 2570
สำหรับกรอบวงเงินเดิมสัญญา 4-5 อยู่ที่ 11,801 ล้านบาท เบื้องต้นคาดว่า ราคากลางใหม่จะไม่เกินกรอบวงเงินที่มี แม้ต้นทุนวัสดุ ราคาน้ำมันจะปรับเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีการปรับลดขนาดสถานีลงจากเดิม อย่างไรก็ตาม หลังสรุปราคากลางก่อนเปิดประมูล จะต้องเสนอบอร์ดรฟท.รับทราบก่อน เนื่องจากก่อนหน้านี้บอร์ดมีมติสั่งจ้าง ไปแล้วแต่ผู้รับเหมาไม่ยืนราคาทำให้ต้องยกเลิกการประมูลดังกล่าว
@ก.ค. นี้ แก้สัญญา”ซีพี”ไม่จบ จ่อโครงสร้างร่วมก่อสร้างเอง
ส่วนสัญญา 4-1 ช่วงบางซื่อ-ดอนเมือง ระยะทาง 15.21 กม. มีประเด็น โครงสร้างร่วมกับโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน (ดอนเมือง-สุวรรณภูมิ-อู่ตะเภา) และอยู่ระหว่างการแก้ไขสัญญาร่วมทุนฯ ขณะนี้ ถือกรอบเวลาค่อนข้างกระชับ โดยรฟท.มีเป้าหมายให้เริ่มก่อสร้างสัญญา 4-1 ในช่วงเวลาเดียวกับสัญญา 4-5 หรือประมาณต้นปี 2570 ซึ่งก่อนหน้านี้รฟท.ได้มีหนังสือถึงบริษัทเอเชีย เอรา วัน จำกัด (ซี.พี.) ให้ยืนยันการก่อสร้างโครงสร้างร่วม รวมถึงประเมินราคาค่าก่อสร้างก็จะทวงถามให้ซีพี.ยืนยันคำตอบกลับมา หากภายในเดือนมิ.ย.- ก.ค. 2569 ยังไม่มีความชัดเจนจาก เอกชนหรือไม่สามารถดำเนินการก่อสร้าง ได้ รฟท.จะดึงเงินส่วนนี้ มาดำเนินการประมูลก่อสร้างเอง
ซึ่งสัญญา 4-1 มีกรอบวงเงินในส่วนของทางวิ่งประมาณ 4,300 ล้านบาท อยู่ในโครงการรถไฟไทย-จีน ส่วนเสาตอม่อ และฐานราก มีวงเงินกว่า10,000 ล้านบาทใส่ร่วมในงานสัมปทาน ไฮสปีด 3 สนามบิน โดยหากมีการปรับเปลี่ยการดำเนินงานจะต้องเจรจากับเอกชนและเสนอคณะกรรมการกำกับดูแลสัญญาฯ พิจารณา เสนอบอร์ดรฟท. บอร์ดอีอีซี และคณะรัฐมนตรี (ครม.)
สำหรับ การแก้ไขหลักการสัญญาร่วมทุนฯไฮสปีดเชื่อม 3 สนามบิน มี 2 ประเด็นคือ ปรับการจ่ายเงินร่วมทุนเป็นสร้างไปจ่ายไปและแบ่งชำระค่าสิทธิ์แอร์พอร์ตลิงก์ ซึ่งอยู่ที่นโยบายรัฐบาล หากไม่ให้แก้ไขสัญญา ก็ต้องเจรจากับเอกชนว่า จะเดินหน้าโครงการต่อหรือไม่ และรฟม. อีอีซี จะต้องพิจารณาแนวทางดำเนินโครงการใหม่
@ขยับเปิดเดินรถเป็นปี 74
นายอนันต์กล่าวว่า กรณีสัญญา 4-5 ทางวิ่งไม่น่ากังวล ความยากอยู่ที่สถานีอยุธยา เพราะไม่รู้ว่า ขุดสํารวจทางโบราณคดีแล้วจะเจออะไรบ้าง หากต้องปรับแบบใหม่ ก็ต้องใช้เวลามากกว่า 36 เดือน ซึ่งหากสัญญา 4-1 เคลียร์ได้ ทางวิ่งสัญญา 4-5 เสร็จก็จะเปิดให้บริการโดยยังไม่มีสถานีอยุธยาไปก่อน โดยขณะนี้ประเมินว่าจะเปิดเดินรถได้ในปี 2574 ขยับจากแผนก่อนหน้าที่คาดว่าจะเปิดเดินรถในปี 2573 เนื่องจากต้องเผื่อเวลาทดสอบการเดินรถ (Trial Run) ประมาณ 6 เดือน และขณะนี้ยังต้องรอความชัดเจนเรื่องรูปแบบการเดินรถระหว่างการให้เอกชนร่วมลงทุน (PPP) หรือการจัดตั้งนิติบุคคลเฉพาะกิจ (SPV) บริหารและเดินรถ