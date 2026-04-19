กรมพัฒน์เตือนผู้รับรองลายมือชื่อ ช่วยเปิดบัญชีม้านิติบุคคล-บริษัทนอมินี เจอฟันหนัก

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเตือนทนายความ ผู้ทำบัญชี ผู้สอบบัญชี ที่ทำหน้าที่เป็นผู้รับรองลายมือชื่อในการยื่นคำขอจดทะเบียนนิติบุคคล ตรวจสอบการเปิดบัญชีม้านิติบุคคลและบริษัทนอมินี หากรับรองโดยไม่ตรวจสอบ รับรองลายมือชื่ออันเป็นเท็จ หรือมีส่วนร่วม มีความผิดตามกฎหมาย ทั้งแพ่ง อาญา ต้องถูกดำเนินคดี และเพิกถอนสิทธิ์การเป็นผู้รับรองลายมือชื่อ
นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมได้เดินหน้าผลักดันการจดทะเบียนธุรกิจเข้าสู่ระบบดิจิทัลเต็มรูปแบบ ผ่านระบบจดทะเบียนนิติบุคคลดิจิทัล (DBD Biz Regist) ซึ่งมีความสะดวก รวดเร็ว สามารถลดระยะเวลาและค่าใช้จ่ายให้กับผู้ใช้บริการได้เป็นอย่างดี แต่กลับพบว่ามีกลุ่มนอมินีมิจฉาชีพและทุนเทาอาศัยความสะดวกของระบบ DBD Biz Regist ดังกล่าว เป็นช่องทางในการจัดตั้งนิติบุคคลเพื่อนำไปใช้ในการกระทำความผิดต่าง ๆ เช่น การเปิดบัญชีม้านิติบุคคลและบริษัทนอมินี เป็นต้น โดยมีผู้รับรองลายมือชื่อ ทั้งทนายความ ผู้ทำบัญชี ผู้สอบบัญชี เป็นผู้รับจ้างดำเนินการยื่นคำขอจดทะเบียนให้
สำหรับผู้รับรองลายมือชื่อดังกล่าว เป็นบุคคลที่กรมให้ความเชื่อถือ และมีหน้าที่หลักสำคัญในการรับรองว่าผู้ขอจดทะเบียนได้ลงลายมือชื่อต่อหน้าจริง เพื่อป้องกันการปลอมแปลงลายมือชื่อหรือแอบอ้างว่าผู้มีอำนาจลงนามได้รู้เห็นยินยอมและลงลายมือชื่อเพื่อขอจดทะเบียนของนิติบุคคลนั้นจริง แต่ก็พบว่า มีผู้รับรองลายมือชื่อส่วนหนึ่ง ไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของการรับรองลายมือชื่อ กล่าวคือ ไม่ได้ให้ผู้ขอจดทะเบียนซึ่งต้องลงลายมือชื่อในคำขอจดทะเบียนต่อหน้าตนเองหรือบางรายมีการนำชื่อบัญชีผู้ใช้งานและรหัสผ่าน (Username & Password) สำหรับเข้าใช้งานระบบ DBD Biz Regist ของตนเองไปให้บุคคลอื่นใช้ และมีบางรายที่ไม่ให้ความร่วมมือตามที่นายทะเบียนได้มีหนังสือแจ้ง
“ขอย้ำเตือนว่าการรับรองลายมือชื่อของผู้ขอจดทะเบียน โดยไม่ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กรมกำหนดไว้ หรือการรับรองลายมือชื่ออันเป็นเท็จ ถือเป็นความผิดตามกฎหมาย ผู้รับรองลายมือชื่อเท็จดังกล่าวจะต้องมีความรับผิดตามกฎหมาย ทั้งในทางแพ่งและอาญา รวมถึงการถูกดำเนินคดี ซึ่งอาจต้องรับผิดต้องโทษจำคุกหรือทั้งจำและปรับ และถูกเพิกถอนสิทธิ์การเป็นผู้รับรองลายมือชื่อในการยื่นคำขอจดทะเบียนนิติบุคคลในทุกช่องทาง”นายพูนพงษ์กล่าว
ทั้งนี้ กรมขอฝากให้ผู้รับรองลายมือชื่อทุกท่าน ช่วยกันตรวจสอบและคัดกรองบุคคลที่เข้ามาติดต่อ ขอให้ดำเนินการยื่นคำขอจดทะเบียนด้วยความระมัดระวัง เพื่อไม่ให้ตกเป็นเครื่องมือของกลุ่มมิจฉาชีพ และช่วยกันยกระดับความโปร่งใสในการจดทะเบียนนิติบุคคล ป้องกันการกระทำผิดกฎหมาย และสร้างความเชื่อมั่นให้กับระบบเศรษฐกิจของไทยในระยะยาว