“พาณิชย์”ชวนดู “หนูตกถังข้าวสาร” เกมโชว์เสริมความรู้ไอพี เริ่มตอนแรก มิ.ย.นี้

กรมทรัพย์สินทางปัญญาเสริมสร้างความรู้ทรัพย์สินทางปัญญาผ่านรูปแบบเกมโชว์วาไรตี้ “หนูตกถังข้าวสาร ซีซัน 3” ที่ผสานความบันเทิงเข้ากับสาระความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญาที่เข้าใจง่ายและใช้ประโยชน์ได้จริง เริ่มตอนแรก 13 มิ.ย.69 หลังคัดผู้ประกอบการฝ่าด่านหินจาก 100 ราย เหลือ 12 ราย เข้าแข่งขัน มั่นใจช่วยสร้างการรับรู้ทรัพย์สินทางปัญญาให้กับประชาชนและภาคธุรกิจในวงกว้างเพิ่มขึ้น
นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมได้จัดโครงการเสริมสร้างความรู้ทรัพย์สินทางปัญญาเชิงรุก ปี 2569 ผ่านการจัดทำรายการ “หนูตกถังข้าวสาร ซีซัน 3” เพื่อขยายการรับรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญาให้เข้าถึงผู้ประกอบการและประชาชนในวงกว้างยิ่งขึ้น โดยซีซันนี้ ได้เริ่มต้นจากการจัดอบรมเสริมสร้างความรู้ทรัพย์สินทางปัญญาแก่ผู้ประกอบการกว่า 100 ราย ครอบคลุม 6 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ อาหารและเครื่องดื่ม สินค้าอุปโภคและความงาม เครื่องแต่งกาย สัตว์เลี้ยง สินค้าเชิงสร้างสรรค์ และสินค้านวัตกรรม โดยมุ่งเน้นการสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของทรัพย์สินทางปัญญาต่อภาคธุรกิจ ประเภททรัพย์สินทางปัญญาที่แต่ละธุรกิจควรมี แนวทางการคุ้มครองสิทธิ์ทั้งในและต่างประเทศ การวางกลยุทธ์ต่อยอดทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้งบทบาทของกรมทรัพย์สินทางปัญญาในการเป็นที่ปรึกษาและสนับสนุนธุรกิจ เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้และต่อยอดเชิงพาณิชย์ได้จริง
โดยหลังจากการอบรมแล้ว กรมได้คัดเลือกผู้ประกอบการจำนวน 12 ราย ที่มีความพร้อมด้านทรัพย์สินทางปัญญา ความน่าสนใจของธุรกิจ และศักยภาพในการต่อยอดเชิงพาณิชย์ เข้าร่วมรายการหนูตกถังข้าวสาร ซีซัน 3 เพื่อเปิดพื้นที่ในการนำเสนอธุรกิจและต่อยอดสู่โอกาสทางการตลาดในวงกว้าง
สำหรับรายการหนูตกถังข้าวสาร ซีซัน 3 มีกำหนดออกอากาศตอนแรกในวันเสาร์ที่ 13 มิ.ย.2569 ผ่านช่องอัมรินทร์ทีวี ช่อง 34 ทุกวันเสาร์ เวลา 14.10 น. และช่องทางออนไลน์ของ Woody World โดยในรายการจะมีศิลปิน ดารา และบุคคลที่มีชื่อเสียง อาทิ เสนาหอย, โก๊ะตี๋, เฟย ภัทร, นน อินทนนท์, สงกรานต์ รังสรรค์, ฮาย อาภาพร, ตั๊ก ศิริพร, เป๊ก ผลิตโชค, เจนนี่ ปาหนัน, ดีเจมะตูม และ ดีเจเพชรจ้า มาร่วมสร้างสีสันผ่านการเล่นเกมและตอบคำถามด้านทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อสะสมเงินรางวัลและต่อยอดเป็นทุนสนับสนุนให้กับผู้ประกอบการที่จับคู่กันอีกด้วย
“กรมมุ่งส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยสามารถใช้ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถต่อยอดใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้จริง พร้อมสนับสนุนการเข้าถึงโอกาสทางการตลาดและแหล่งทุนอย่างต่อเนื่อง โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์ IPAC ของกรมคอยให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิด อันจะช่วยยกระดับศักยภาพของผู้ประกอบการไทย และเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระยะยาว”นางอรมนกล่าว
รายการ “หนูตกถังข้าวสาร” เป็นอีกหนึ่งช่องทางสำคัญในการสร้างการรับรู้และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญาสู่สาธารณชนในวงกว้างผ่านรูปแบบเกมโชว์วาไรตี้ที่ผสานความบันเทิงเข้ากับสาระความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญาที่เข้าใจง่าย และใช้ประโยชน์ได้จริง ซึ่งรายการในซีซันที่ผ่านมา ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี มียอดผู้รับชมรวมทุกช่องทางกว่า 12 ล้านครั้ง สะท้อนถึงความสนใจของประชาชนและผู้ประกอบการต่อเนื้อหาดังกล่าว กรมทรัพย์สินทางปัญญาจึงได้จัดทำรายการหนูตกถังข้าวสาร ซีซัน 3 เพื่อขยายการรับรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญาให้เข้าถึงผู้ประกอบการและประชาชนในวงกว้างยิ่งขึ้น