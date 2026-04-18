กรมพัฒน์เยี่ยมห้างท้องถิ่น คนแห่ซื้อสินค้าไทยช่วยไทยคึกคัก

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ลงพื้นที่ จ.ขอนแก่น และ จ.อุดรธานี ตรวจเยี่ยมห้างค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่น หลังดึงเป็น Outlet จำหน่ายสินค้า “ไทยช่วยไทย” กว่า 1,000 รายการ ลด 20-50% เผยตอบโจทย์ลดค่าครองชีพได้จริง ประชาชนแห่จับจ่ายใช้สอยคึกคัก แถมห้างยังนำสินค้า SME สินค้าท้องถิ่น และโอทอป มาจำหน่ายช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยด้วย
นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมได้ลงพื้นที่ตรวจสอบการจำหน่ายสินค้าในโครงการ “ไทยช่วยไทย” ของห้างค้าส่งค้าปลีกในภูมิภาค ในจังหวัดขอนแก่น และอุดรธานี หลังจากที่ได้ประสานให้เข้ามาร่วมในโครงการด้วยการเป็นผู้จำหน่ายสินค้าไทยช่วยไทย โดยมีการนำสินค้ารวมกว่า 1,000 รายการ มาจำหน่ายลดราคาพิเศษ 20-50% ได้แก่ สินค้าอุปโภค อาทิ สบู่ แชมพู ผงซักฟอก ยาสีฟัน และสินค้าบริโภค อาทิ ข้าวสาร น้ำตาล น้ำปลา น้ำมันพืช ซอสปรุงรส บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป อาหารกระป๋อง มาร่วมจำหน่าย และได้จัดซุ้มจำหน่ายสินค้าไทยช่วยไทยเป็นกาลเฉพาะเช่นเดียวกับห้างโมเดิร์นเทรด
ทั้งนี้ จากการลงพื้นที่ พบว่า สินค้าไทยช่วยไทยที่ห้างท้องถิ่นนำมาจำหน่าย สามารถตอบโจทย์ผู้บริโภคท้องถิ่นได้อย่างตรงจุด และห้างยังมีสินค้าอุปโภคบริโภคประจำถิ่น จากผู้ประกอบการ SME ในพื้นที่มาร่วมจำหน่ายในราคาพิเศษด้วย ส่งผลให้มีประชาชนที่เข้ามาเลือกซื้อสินค้าอย่างต่อเนื่อง ช่วยลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชน และยังเป็นช่องทางการกระจายสินค้าให้กับผู้ประกอบการชุมชนและสินค้าโอทอปที่ผลิตในพื้นที่ได้อีกด้วย
สำหรับห้างค้าส่งค้าปลีกที่ตรวจเยี่ยม เริ่มจากบริษัท เกียรติสินโฮลเซล จำกัด ต.บ้านไผ่ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น เป็นห้างขายส่งสินค้าอุปโภคบริโภคขนาดใหญ่ เป็นกิจการของคนไทย 100% และเป็นห้างค้าส่งที่ได้รับการพัฒนาจากกระทรวงพาณิชย์ มีเครือข่ายที่เป็นร้านค้าปลีกและร้านโชห่วย ประมาณ 1,200 ร้านค้า ครอบคลุมจังหวัดขอนแก่น และเป็นห้างที่รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จากการพูดคุยพบว่า ห้างได้นำสินค้าไทยช่วยไทยและสินค้าท้องถิ่นมาจำหน่าย โดยได้จัดซุ้มไทยช่วยไทยขนาดใหญ่เป็นกาลเฉพาะ มีการวางแผนกลยุทธ์ที่เน้นลูกค้าและตลาดในท้องถิ่นเป็นสำคัญ ทำให้ลูกค้าที่เป็นร้านโชห่วยและพี่น้องประชาชนในพื้นที่มีความพึงพอใจและซื้อสินค้าไทยช่วยไทยอย่างต่อเนื่อง และยังเป็นพี่เลี้ยงให้ร้านโชห่วยที่เป็นเครือข่าย ทำให้มีลูกค้าที่เป็นร้านค้าปลีกเพิ่มขึ้น โดยมั่นใจว่าสินค้าไทยช่วยไทยจะช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าของพี่น้องประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างแน่นอน
จากนั้นเดินทางไปยัง จ.อุดรธานี เพื่อตรวจเยี่ยมห้างเซฟมาร์ท (บริษัท อึ้งเซ้งเฮง (1994) จำกัด) ซึ่งเป็นร้านค้าส่งค้าปลีกต้นแบบของกระทรวงพาณิชย์ มีร้านค้าปลีกสาขาใน จ.อุดรธานี 12 สาขา และมีสมาชิกเครือข่ายที่เป็นร้านค้าปลีกกว่า 300 ร้านค้า โดยห้างเซฟมาร์ทเป็นร้านที่รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ผู้ถือบัตรสามารถนำบัตรมาซื้อสินค้าไทยช่วยไทยได้ และด้วยราคาสินค้าไทยช่วยไทยที่มีส่วนลดราคาพิเศษเฉลี่ย 20-50% ส่งผลให้ผู้ถือบัตรสามารถเลือกซื้อสินค้าที่มีความจำเป็นในชีวิตประจำวันได้เพิ่มมากขึ้น (ในวงเงินเท่าเดิม) ขณะที่ผู้ที่ไม่มีบัตร ก็สามารถซื้อสินค้าได้เพิ่มมากขึ้นด้วยเช่นกัน จากการพูดคุยกับผู้ประกอบการ พบว่า ประชาชนในพื้นที่ทยอยเข้ามาจับจ่ายซื้อสินค้าไทยช่วยไทยอย่างต่อเนื่อง โดยห้างได้จัดซุ้มไทยช่วยไทยเป็นพิเศษ เพื่ออำนวยความสะดวกพี่น้องประชาชนให้สามารถเลือกหาและเลือกซื้อสินค้าได้โดยสะดวก และได้กำชับให้พนักงานของห้างคอยเติมสินค้าไทยช่วยไทยตลอด ไม่ให้ชั้นวางสินค้าว่างโดยเด็ดขาด พร้อมทั้งบอกว่าไทยช่วยไทยเป็นสินค้ามีราคาที่ถูกกว่าปกติสูงสุดถึง 50% ฉะนั้นเงินในกระเป๋าที่มีอยู่จึงมีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น (ซื้อสินค้าเพิ่มขึ้นในวงเงินเท่าเดิม) เป็นการช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพได้จริง
ต่อมาได้ตรวจเยี่ยม ตั้งงี่สุน ซูเปอร์สโตร์ (บริษัท ตั้งงี่สุนซูเปอร์สโตร์ จำกัด) อ.เมือง จ.อุดรธานี เป็นอีกร้านหนึ่งที่รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ผู้ประกอบการ บอกว่า ตั้งงี่สุน ซูเปอร์สโตร์ คนในพื้นที่รู้จักเป็นอย่างดี ปกติทางห้างมีการจัดโปรโมชันสินค้าราคาพิเศษอย่างต่อเนื่อง เมื่อเข้าร่วมจำหน่ายสินค้าไทยช่วยไทยกับกระทรวงพาณิชย์ จึงได้นำสินค้ามาจำหน่ายในราคาพิเศษแบบลดแล้วลดอีก ครั้งแรกที่ได้ยิน “ไทยช่วยไทย ลดภาระ ลดค่าครองชีพ” จากสื่อประชาสัมพันธ์และโซเชียลมีเดียของกระทรวงพาณิชย์ รู้สึกสนใจต้องการเข้าร่วมจำหน่ายสินค้าไทยช่วยไทยด้วย เพราะมีความพร้อมในทุกด้าน ที่สำคัญ เมื่อเข้าร่วมจำหน่ายสินค้าไทยช่วยไทยแล้ว สามารถช่วยลดภาระค่าครองชีพให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ ยิ่งมีความสนใจเป็นพิเศษ เมื่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าชวนเข้าร่วมจำหน่ายสินค้าไทยช่วยไทย จึงตอบรับโดยไม่ลังเล และเมื่อเข้าร่วมจำหน่ายสินค้าแล้ว ยิ่งมั่นใจว่าสินค้าไทยช่วยไทยช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนได้จริง และห้างยังสรรหาสินค้าคุณภาพดีราคาพิเศษเข้ามาเป็นสินค้าไทยช่วยไทย เพื่อให้สินค้าไทยช่วยไทยเกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ให้ได้มากที่สุด เพราะมีความผูกพันและรู้จักคนในพื้นที่ รวมถึงร้านค้าโชห่วยรายย่อยเป็นอย่างดีอยู่แล้ว