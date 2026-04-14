ZEN ปั้น Cyu Shabu รุกพรีเมียม งัด 3 กลยุทธ์ลุยสเปเชียลตี้ชาบู

ผู้จัดการรายวัน 360 – เซ็นกรุ๊ป เจาะตลาดพรีเมียม ปั้น Cyu รุกสเปเชียลตี้ชาบู จับกลุ่มพรีเมี่ยม เชี่ยวชาญเฉพาะทาง เปิดสาขาล่าสุดที่คอมมอนศาลาแดง รับตลาดเติบโตดี ชู 3 กลยุทธ์แตกต่าง
นางสาวฐิตานันท์ ทวีผล ผู้ช่วยผู้อำนวยการแบรนด์พรีเมียม บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่นจำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ตลาดรวมร้านอาหารญี่ปุ่นในไทยในกลุ่มพรีเมียมแมส มีประมาณ 17,000 ล้านบาท หรือมีสัดส่วน 30% ของตลาด ส่วนกลุ่มพรีเมียมมีมูลค่าประมาณ 5,000 ล้านบาท หรือมีสัดส่วน 10% โดยกลุ่มอาหารที่ครองสัดส่วนตลาดมากที่สุดคือ ซูชิ มากกว่า 30% รองลงมาคือชาบู 15% ของตลาด คาดว่าปีนี้และปีหน้า กลุ่มพรีเมียมจะเป็นกลุ่มที่มีการเติบโตมากที่สุด
“เซ็น กรุ๊ป มองเห็นโอกาสของกลุ่มพรีเมียมแมสที่จะเติบโตและเป็นตลาดใหญ่ จึงมีแผนที่จะรุกตลาดกลุ่มนี้มากขึ้น โดยการสร้างแบรนด์ร้านอาหารในกลุ่มที่มีความเหมาะสมเพื่อมารุกตลาดนี้ เพื่อสร้างให้เป็นร้านสเปเชียลตี้โดยเฉพาะ”
เซ็นกรุ๊ป มองว่าตลาดชาบูในปัจจุบัน แม้จะอยู่ในภาวะ Red Ocean ที่แข่งขันกันอย่างเข้มข้นผ่านโปรโมชันและความคุ้มค่าเชิงราคา มีผู้ประกอบการเข้ามาสู่เซ็กเมนต์นี้มากมายทั้งแบรนด์ไทยและแบรนด์ต่างชาติ ขณะที่ผู้บริโภครุ่นใหม่ โดยเฉพาะกลุ่ม Urban Lifestyleนกลับให้ความสำคัญกับ “ประสบการณ์” มากขึ้น ส่วนเรื่องราคา โปรโมชั่น เป็นเรื่องที่ให้ความสำคัญรองลงมา
“เราไม่ได้มองว่าชาบูต้องแข่งขันกันที่ราคาเท่านั้น แต่เชื่อว่ายังมีพื้นที่สำหรับแบรนด์ ที่ให้ความสำคัญกับคุณภาพและประสบการณ์อย่างแท้จริง โดยราชูเรื่องความเป็นพรีเมียมทั้งวัตถุดิบที่มีทั้งนำเข้ามาเฉพาะกับใช้ในไทย การบริการที่่อบอุ่นกันเอง การตกแต่งที่ได้บรรยากาศแบบญี่ปุ่น และประสบการณ์ที่แตกต่างให้กับลูกค้า อีกทั้งประชากรไทยที่อย่ํในกลุ่มพรีเมียมหรือนิยมอาหารแบบสเปเชียลตี้ก็มีประมาณ 5% ของประชากรทั้งหมด ก็ยังเป็นตลาดที่รองรับได้ดี” นางสาวฐิตานันท์ กล่าว
ปัจจุบันร้าน Cyu ของเซ็นกรุ๊ป มีการต่อยอดออกไปหลายแบรนด์หลายโมเดล คือ Cyu ซูชิ แอนด์ แฮนโรล มีสาขาที่คอมมอนศาลาแดง, เซ็นทรัลเวิลด์ ส่วน Cyu Shabu มีที่ คอมมอนศาลาแดง, เซ็นทรัลเวิลด์, เอมควอเทียร์ และเอททองหล่อ ส่วน เทตสึ ยากินิขุ มีที่เอมบาสซี่
ล่าสุดกับการเปิดร้าน Cyu Shabu เข้าสู่ตลาด ในฐานะ สเปเชียลตี้ ชาบู ที่คอมมอนศา]าแดง พื้นที่ประมาณ 170 ตารางเมตร ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อสร้าง new space ด้วยการนำเสนอรูปแบบ Specialty Shabu ที่แตกต่างอย่างชัดเจน ทั้งในด้านคุณภาพ การออกแบบประสบการณ์ และการวางตำแหน่งแบรนด์ ด้วย3 ความแตกต่างหลัก ที่ทำให้ Cyu Shabu ไม่ใช่ชาบูทั่วไป
1. จาก “กินให้อิ่ม” สู่ “กินอย่างมีคุณภาพ” (Curated Quality) ต่างจากชาบูในตลาดที่เน้นปริมาณและความคุ้มค่าแบบบุฟเฟต์ Cyu Shabu เลือกโฟกัสที่ “การคัดสรร” วัตถุดิบคุณภาพอย่างพิถีพิถัน พร้อม Signature อย่าง Soy Milk Broth ที่สร้างเอกลักษณ์ทั้งด้านรสชาติและ positioning ที่แตกต่าง
2. จาก Shared Experience สู่ Personal Experience (Single Pot) พลิกประสบการณ์ชาบูแบบเดิม ด้วย “Single Pot” ที่ออกแบบมาเพื่อรองรับพฤติกรรมผู้บริโภคยุคใหม่ ที่นิยมทานคนเดียวหรือกลุ่มเล็ก ให้ความรู้สึกเป็นส่วนตัว สะอาด และสามารถออกแบบประสบการณ์การทานได้ด้วยตัวเอง
3. ไม่แข่งที่ “ถูกที่สุด” แต่ชนะที่ “คุณค่าที่ได้รับ” (Affordable Specialty) Cyu Shabu ไม่ได้วางตัวเป็นร้านราคาถูก แต่เป็นแบรนด์ที่สร้างความคุ้มค่าในอีกมิติหนึ่ง ผ่านคุณภาพวัตถุดิบ บรรยากาศร้าน และประสบการณ์โดยรวมที่เหนือกว่ามาตรฐานของตลาด
เซ็นกรุ๊ป วางให้ Cyu เป็นมากกว่าแค่ร้านชาบู แต่เป็น “Portfolio Brand” ที่สามารถต่อยอดไปยังหลากหลาย format เช่น Sushi และ Handroll โดยยังคงแกนของความเป็น Specialty ที่ใส่ใจในรายละเอียด ในระยะสั้นแบรนด์จะโฟกัสการสร้างมาตรฐานให้แข็งแรงทั้งด้านผลิตภัณฑ์และประสบการณ์ เพื่อสร้างความเชื่อมั่น ก่อนขยายสู่ทำเลใหม่และโอกาสในระดับภูมิภาค