รับรถกลับกทม.!มอเตอร์เวย์ M6 ช่วง "บางปะอิน – ปากช่อง"ปรับเป็นขาเข้า 14-19 เม.ย.

รองอธิบดีกรมทางหลวง เช็กความพร้อมปรับทิศจราจรมอเตอร์เวย์ M6 ช่วงบางปะอิน – ปากช่อง เป็นขาเข้า (One-way)รองรับประชาชากลับกรุงเทพฯ ช่วงท้ายสงกรานต์ 14 เม.ย.- 19 เม.ย. 69 ส่วนช่วงปากช่อง - นครราชสีมา วิ่งได้สองทิศทางตามปกติ 24 ชั่วโมง
วันที่ 14 เมษายน 2569 นายเสริมศักดิ์ นัยนันท์ รองอธิบดีฝ่ายบริหาร กรมทางหลวง (ทล.) พร้อมด้วย นายกฤษณะ เพ็ญสมบูรณ์ ผู้อำนวยการกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง นายธีรพันธ์ ภูมิรัตนประพิณ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่มอเตอร์เวย์ M6 สายบางปะอิน - นครราชสีมา เพื่อตรวจสอบความพร้อมการปรับทิศทางการจราจร รองรับประชาชนที่เดินทางกลับเข้าสู่กรุงเทพมหานครในช่วงท้ายเทศกาลสงกรานต์
สำหรับการปรับทิศทางการจราจรใน “ช่วงบางปะอิน - ปากช่อง”ได้ดำเนินการเปิดให้ใช้เส้นทางในรูปแบบขาเข้ากรุงเทพมหานคร (One-way) ตั้งแต่เวลา 06.00 น. ของวันที่ 14 เมษายน 2569 ถึงเวลา 24.00 น. ของวันที่ 19 เมษายน 2569 ในส่วนของ ช่วงปากช่อง - นครราชสีมา เปิดให้สัญจรได้สองทิศทางตามปกติตลอด 24 ชั่วโมง
จากการลงพื้นที่ตรวจสอบ พบว่าการเตรียมความพร้อมในภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถอำนวยความสะดวกและรองรับปริมาณการจราจรขาเข้ากรุงเทพมหานครที่คาดว่าจะเพิ่มสูงขึ้นในช่วงท้ายเทศกาลสงกรานต์ พร้อมนี้ ได้เน้นย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์จราจรอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ประชาชนสามารถเดินทางได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยตลอดเส้นทาง
ทั้งนี้ กรมทางหลวงอนุญาตให้ใช้เส้นทางเฉพาะรถยนต์ 4 ล้อ และจำกัดความเร็วไม่เกิน 80 กม./ชม. โดยเส้นทางยังไม่มีสถานีบริการน้ำมัน จุดชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า และร้านค้าบริการ จึงขอแนะนำให้ประชาชนศึกษาเส้นทาง วางแผนการเดินทาง และเตรียมความพร้อมของยานพาหนะก่อนออกเดินทาง เพื่อการเดินทางที่สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ทั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูลเส้นทางหรือแจ้งเหตุฉุกเฉินได้ที่ สายด่วนกรมทางหลวง โทร. 1586 (โทรฟรีตลอด 24 ชั่วโมง)