"พาณิชย์"จับเครื่องชั่งดิจิทัลขายผ่านเฟซบุ๊ก 32 เครื่อง พร้อมดำเนินคดีทันที

กรมการค้าภายในบุกจับผู้จำหน่ายเครื่องชั่งดิจิทัลที่จำหน่ายผ่านเฟซบุ๊ก จ.เชียงราย พบเครื่องชั่งไม่ได้ผ่านการตรวจสอบความถูกต้อง ยึดของกลาง 32 เครื่อง พร้อมดำเนินคดีตาม พ.ร.บ.มาตราชั่งตวงวัดทันที ย้ำการจำหน่ายเครื่องชั่ง ต้องมีคำรับรองจากเจ้าหน้าที่ แจ้งพ่อค้าแม่ค้า อย่าซื้อเครื่องชั่งที่ไม่ผ่านการตรวจรับรองมาใช้ เหตุผิดกฎหมาย ถูกดำเนินคดี ส่วนประชาชน หากพบเห็น พบเจอ แจ้งสายด่วน 1569 ทันที
น.ส.ญาณี ศรีมณี รองอธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ เจ้าหน้าที่สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1-7 เชียงราย ได้ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรเมืองเชียงราย วางแผนล่อซื้อและเข้าตรวจสอบผู้จำหน่ายเครื่องชั่งดิจิทัลผ่านเฟซบุ๊กในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยผลการตรวจสอบ พบว่า เครื่องชั่งดังกล่าวไม่มีเครื่องหมายคำรับรองจากพนักงานเจ้าหน้าที่ และไม่ได้ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องตามกฎหมาย จึงได้ตรวจยึดของกลางจำนวน 32 เครื่อง เพื่อดำเนินคดีตาม พ.ร.บ.มาตรการชั่งตวงวัด พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมทันที
โดยการจำหน่ายเครื่องชั่งดิจิทัลที่ถูกต้องตามกฎหมาย จะต้องมีเครื่องหมายคำรับรองจากพนักงานเจ้าหน้าที่ในลักษณะซีล (Seal) ที่แสดงว่าเครื่องชั่งผ่านการตรวจสอบแล้ว รวมทั้งต้องมีสติ๊กเกอร์ QR Code เพื่อให้สามารถตรวจสอบข้อมูลแหล่งที่มาและสถานะการรับรองได้อย่างโปร่งใส และเมื่อมีการนำเครื่องชั่งไปใช้งานในตลาดหรือสถานประกอบการ เจ้าหน้าที่จะเข้าตรวจสอบความถูกต้องเที่ยงตรงของเครื่องชั่งเป็นประจำทุกปี และจะมีการติดสติ๊กเกอร์แสดงการตรวจสอบประจำปี เพื่อยืนยันว่าเครื่องยังคงมีความแม่นยำตามมาตรฐาน
สำหรับการใช้เครื่องชั่งที่ไม่ได้มาตรฐานอาจทำให้น้ำหนักสินค้าขาด ผู้บริโภคต้องจ่ายเงินเต็มจำนวนแต่ได้รับสินค้าไม่ครบ ส่งผลให้เกิดความเสียหายสะสมในวงกว้าง และยังบิดเบือนกลไกราคา กระทบต่อผู้ประกอบการที่ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างถูกต้อง และเครื่องชั่งที่ลักลอบนำเข้าหรือไม่ได้รับการรับรอง ส่วนใหญ่มักไม่มีคุณภาพมาตรฐาน อายุการใช้งานสั้น และมีโอกาสชำรุดเสียหายได้ง่าย พ่อค้าแม่ค้าที่เลือกใช้เครื่องชั่งประเภทนี้ นอกจากจะมีความผิดตามกฎหมายและเสี่ยงถูกดำเนินคดีแล้ว ยังต้องแบกรับต้นทุนจากการเปลี่ยนเครื่องบ่อยครั้ง ไม่คุ้มค่าในระยะยาวอีกด้วย
“กรมขอแนะนำผู้ประกอบการให้จำหน่ายและใช้เฉพาะเครื่องชั่งที่มีเครื่องหมายคำรับรองจากพนักงานเจ้าหน้าที่เท่านั้น ผู้ฝ่าฝืนมีโทษตามกฎหมาย โดยการจำหน่ายเครื่องชั่งโดยไม่มีหนังสือรับรองประกอบธุรกิจ มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และการจำหน่ายเครื่องชั่งที่ไม่มีคำรับรอง มีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ”น.ส.ญาณีกล่าว
ทั้งนี้ กรมจะเดินหน้าตรวจสอบอย่างเข้มงวดทั้งในตลาดสด ห้างสรรพสินค้า และช่องทางออนไลน์อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความเป็นธรรมในการซื้อขาย และคุ้มครองผู้บริโภค โดยเฉพาะในช่วงที่ราคาสินค้ามีความผันผวน ประชาชนต้องได้รับสินค้าที่มีปริมาณครบถ้วนตามน้ำหนักจริง การใช้เครื่องชั่งที่ได้มาตรฐานจึงเป็นหัวใจสำคัญในการคุ้มครองสิทธิ์ผู้บริโภค และสร้างความเชื่อมั่นในระบบการค้า โดยประชาชน หากพบเห็นการใช้เครื่องชั่งโกงน้ำหนักหรือไม่ได้มาตรฐาน สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วน 1569 หรือสำนักงานชั่งตวงวัดทั่วประเทศ เพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการตามกฎหมายต่อไป