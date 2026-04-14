“เต่าบิน”เจอฉกจดเครื่องหมายการค้าในเวียดนาม “พาณิชย์”แจ้งผู้ประกอบการคัดค้านทันที

กรมทรัพย์สินทางปัญญาเผยโครงการ Trademark Monitor เฝ้าระวังต่างชาตินำเครื่องหมายการค้าคนไทยไปจดทะเบียนในต่างประเทศมิชอบ ปีที่ 2 พบมีคนแอบเอาเครื่องหมายการค้า “เต่าบิน” ไปจดในเวียดนาม แจ้งผู้ประกอบการยื่นคัดค้านทันที พร้อมส่งผู้เชี่ยวชาญกฎหมายให้คำแนะนำเต็มที่ ยันเดินหน้าเฝ้าระวังต่อ หลังมีผู้ประกอบการเข้าร่วมกว่า 100 ราย
นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า การดำเนินโครงการ Trademark Monitor เฝ้าระวังต่างชาติฉวยโอกาสนำเครื่องหมายการค้าของคนไทยไปจดทะเบียนในต่างประเทศโดยมิชอบ ปี 2 หลังจากเริ่มโครงการตั้งแต่เดือน ธ.ค.2568 จนถึงปัจจุบัน มีการตรวจพบผู้ประกอบการต่างชาติยื่นคำขอจดเครื่องหมายการค้าที่คล้ายกับเครื่องหมายการค้า “เต่าบิน” ของบริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ของไทย ในประเทศเวียดนาม โดยเป็นการจดทะเบียนในกลุ่มรายการสินค้าเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติและเครื่องดื่มไร้แอลกอฮอล์ กรมจึงได้เร่งแจ้งให้เจ้าของเครื่องหมายการค้าทราบเพื่อดำเนินการยื่นคัดค้านการจดทะเบียนก่อนวันครบกำหนดการใช้สิทธิ์ตามกฎหมาย พร้อมมีผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายให้คำแนะนำเกี่ยวกับกระบวนการคัดค้านดังกล่าวอย่างใกล้ชิด
“เมื่อตรวจสอบพบ กรมได้เร่งประสานเจ้าของเครื่องหมายการค้าคนไทย ยื่นคัดค้านการจดทะเบียนได้ทันท่วงที ซึ่งช่วยเพิ่มเกราะป้องกันและเสริมศักยภาพแบรนด์ไทยในตลาดโลก ตามแนวนโยบายด้านเศรษฐกิจของรัฐบาล ที่มุ่งเสริมสร้างโอกาสการเริ่มต้นและเติบโตให้กับผู้ประกอบการรายย่อยและกลุ่มคนตัวเล็กในระบบเศรษฐกิจ และตามนโยบายนางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ที่ได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการดูแลปกป้องผู้ประกอบการ SME ไทย ทั้งการเพิ่มโอกาสแข่งขัน การสร้างโอกาสทางการค้า และการปกป้องคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา”
ที่ผ่านมา กรมได้เดินหน้าโครงการ Trademark Monitor ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 มีผู้ประกอบการไทยให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการมากกว่า 100 ราย เพื่อรับบริการเฝ้าระวังและแจ้งเตือนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในต่างประเทศตลอดระยะเวลา 1 ปี โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยได้เฝ้าระวังการนำเครื่องหมายการค้าของคนไทยไปจดทะเบียนในต่างประเทศโดยมิชอบ มุ่งเป้าในตลาดจีนและอาเซียน ซึ่งเป็นคู่ค้าสำคัญของไทย
โดยการดำเนินการ ได้ทำการตรวจสอบในขั้นการประกาศโฆษณา ซึ่งเป็นขั้นตอนการเผยแพร่ข้อมูลคำขอต่อสาธารณะก่อนรับจดทะเบียนของสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาต่างประเทศ และจะมีระยะเวลาให้ผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ยื่นคัดค้านได้ภายใน 60-90 วัน ตามกฎหมายของแต่ละประเทศ โดยหากตรวจพบการนำเครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายของผู้ประกอบการไทยไปจดทะเบียนในประเทศเหล่านี้ กรมจะแจ้งเตือนเพื่อให้เจ้าของเครื่องหมายดำเนินการยื่นคัดค้านการจดทะเบียนภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด เพื่อดูแลปกป้องผลประโยชน์และเป็นที่พึ่งให้กับผู้ประกอบการไทยท่ามกลางภาวะการแข่งขันทางการค้าที่เข้มข้นในปัจจุบัน
จากสถิติในปี 2568 ตลาดส่งออกเครื่องดื่มไร้แอลกอฮอล์ไทยในกลุ่มประเทศ CLMV มีมูลค่ากว่า 1,705 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยตลาดเวียดนามมีสัดส่วนสูงถึง 24% ของตลาดส่งออกที่มีศักยภาพของไทย สะท้อนให้เห็นว่าโครงการ Trademark Monitor ไม่เพียงช่วยลดความเสี่ยงที่ผู้ประกอบการไทยจะถูกละเมิดเครื่องหมายการค้าและสูญเสียตลาดในต่างประเทศเท่านั้น แต่ยังเป็นกลไกสำคัญในการเสริมพลังให้ภาคธุรกิจไทยสามารถขยายตลาดในประเทศเป้าหมายได้อย่างมั่นใจ กรมจึงมุ่งมั่นดำเนินโครงการนี้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้ประกอบการหรือเจ้าของเครื่องหมายการค้าไทยได้รับความคุ้มครองทางการค้าในต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ และสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยสู่เวทีการค้าโลกได้อย่างเข้มแข็ง