"คมนาคม"เผยสงกรานต์ 3 วัน ยอดใช้ขนส่งสาธารณะ 7.8 ล้านคนจราจร 12 เส้นทางหลักกว่า 3.1 ล้านคัน

“คมนาคม” เผยยอดเดินทางสงกรานต์ 69 สะสม 3 วัน (10 - 12 เม.ย. 69) ประชาชนใช้ขนส่งสาธารณะกว่า 7.8 ล้านคน ทางหลวงสายหลัก 12 เส้นทาง มีจราจรกว่า 3.1 ล้านคัน เพิ่มขึ้น 1.29 % เกิดอุบัติเหตุ รวม 535 ครั้ง บาดเจ็บ 488 คน เสียชีวิต 75 คน ภาพรวมอุบัติเหตุลดลง 30% ขอประชาชนขับขี่ เคารพกฎจราจร
ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยคมนาคม (ศปภ.คค.) กระทรวงคมนาคม สรุปข้อมูลการเดินทางบนโครงข่ายคมนาคมในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2569 ระหว่างวันที่ 10 - 12 เมษายน 2569 (ข้อมูล ณ วันที่ 13 เมษายน 2569 เวลา 07.00 น.) พบว่า ระบบขนส่งสาธารณะสามารถรองรับการเดินทางของประชาชนได้อย่างเพียงพอ ไม่มีผู้โดยสารตกค้าง โดยมีการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะรวม 7,817,280 คน ลดลงร้อยละ 0.11 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา (11 - 13 เมษายน 2568)
ทั้งนี้ ระบบรางมีสัดส่วนการใช้บริการสูงสุด คิดเป็นร้อยละ 44 ขณะที่ผู้ใช้บริการสูงสุดในแต่ละภูมิภาค ได้แก่ ภาคกลาง (ทางอากาศขาออก) 156,888 คน ภาคใต้ (ทางราง) 98,881 คน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ทางถนน) 109,751 คน ภาคเหนือ (ทางถนน) 65,335 คน และภาคตะวันออก (ทางถนน) 62,525 คน ส่วนการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะระหว่างประเทศ รวม 735,064 คน
สำหรับการจราจรเข้า – ออกกรุงเทพมหานครบนทางหลวงสายหลัก 12 เส้นทาง มีปริมาณ 3,198,641 คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.29 และการเดินทางภายในกรุงเทพฯ บนทางด่วนของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) มีปริมาณ 3,871,455 คัน ลดลงร้อยละ 6.86
ด้านมาตรการความปลอดภัย กระทรวงคมนาคมได้ตรวจความพร้อมรถโดยสารสาธารณะ ณ จุดตรวจ จุดพักรถ และจุดจอด รวม 222 แห่งทั่วประเทศ ตรวจรถโดยสารรวม 47,159 คัน ไม่พบข้อบกพร่อง ขณะเดียวกันได้ตรวจท่าเรือและแพ 172 แห่ง ตรวจเรือ 2,530 ลำ พบข้อบกพร่องและสั่งแก้ไข 13 ลำ ตรวจรถไฟทุกขบวน ไม่พบข้อบกพร่อง ทั้งนี้ ไม่พบแอลกอฮอล์หรือสารเสพติดในร่างกายผู้ปฏิบัติงานทุกคน
@สถิติอุบัติเหตุ สะสม 3 วันรวม 535 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ 488 คน เสียชีวิต 75 คน
สำหรับสถิติอุบัติเหตุบนโครงข่ายของกระทรวงคมนาคมในช่วงวันที่ 10 - 12 เมษายน 2569 (สะสม 3 วัน) พบว่า โครงข่ายทางบกเกิดอุบัติเหตุรวม 535 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ 488 คน เสียชีวิต 75 คน สาเหตุหลักเกิดจากการขับรถเร็วเกินกำหนด 339 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 63 ยานพาหนะที่เกิดเหตุสูงสุดคือ รถปิคอัพ/บรรทุก 4 ล้อ 314 คัน ลักษณะพื้นที่เกิดเหตุส่วนใหญ่เป็นทางตรงไม่มีความลาดชัน 391 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 73 จังหวัดพิษณุโลกมีผู้เสียชีวิตสูงสุด 5 คน ขณะที่กรุงเทพฯ เกิดอุบัติเหตุสูงสุด 33 ครั้ง ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาพบว่า อุบัติเหตุลดลงร้อยละ 30 ผู้เสียชีวิตลดลงร้อยละ 18 และผู้บาดเจ็บลดลงร้อยละ 31 ส่วนระบบขนส่งรถโดยสารสาธารณะเกิดอุบัติเหตุ 3 ครั้ง ไม่มีผู้บาดเจ็บหรือผู้เสียชีวิต ขณะที่โครงข่ายทางน้ำและทางอากาศไม่มีรายงานอุบัติเหตุ
ทั้งนี้ กระทรวงคมนาคมขอความร่วมมือประชาชนปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด ไม่ขับรถเร็วเกินกำหนด และงดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก่อนและขณะขับขี่ เพื่อความปลอดภัยของตนเองและผู้ร่วมทาง โดยกระทรวงคมนาคมขอยืนยันความพร้อมในการดำเนินมาตรการอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยอย่างเข้มข้นตลอดช่วงเทศกาลสงกรานต์ เพื่อให้การเดินทางเป็นไปอย่างสะดวก ราบรื่น และปลอดภัยสูงสุด