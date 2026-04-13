กรมพัฒน์ชวนซื้อสินค้าในโครงการ “ไทยช่วยไทย” ลดค่าครองชีพช่วงเที่ยวสงกรานต์

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าชวนพี่น้องประชาชน ซื้อสินค้าในโครงการ “ไทยช่วยไทย” เพื่อลดภาระค่าครองชีพ ในโอกาสเดินทางท่องเที่ยว พบปะครอบครัว เลี้ยงสังสรรค์ ช่วงสงกรานต์ เผยมีสินค้ากว่า 3,000 รายการ ลดราคาตั้งแต่ 25-58% ให้เลือกชอป
นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ในช่วงหยุดยาววันสงกรานต์ เป็นช่วงที่ประชาชนมีการใช้จ่ายสูง ทั้งการเดินทางกลับภูมิลำเนา เพื่อพบครอบครัว การเดินทางท่องเที่ยว การจัดเลี้ยง และการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคในครัวเรือน ขอให้มองทางเลือกในการซื้อสินค้าในโครงการ “ไทยช่วยไทย” ที่เปิดตัวตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.2569 ที่ผ่านมา โดยได้รับความร่วมมือจากห้าง ผู้ผลิต นำสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นมาจำหน่ายในราคาพิเศษกว่า 3,000 รายการ ครอบคลุม 16 ประเภทสินค้า ลดราคาตั้งแต่ 25-58%
โดยห้างค้าส่ง-ค้าปลีกรายใหญ่ที่เข้าร่วมลดราคาสินค้าเฮ้าส์แบรนด์ และแบรนด์รอง ได้แก่ แม็คโคร โลตัส บิ๊กซี เดอะมอลล์ Tops วัตสัน ฟู้ดแลนด์ 7-11 ซีเจ มอร์ และผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคทั่วประเทศ ได้แก่ สหพัฒน์ ยูนิลิเวอร์ BJC Kao ไวไว ข้าวมาบุญครอง ข้าวแสนดี ข้าวหงษ์ทอง และข้าวไก่แจ้
ยกตัวอย่างเช่น ท็อปส์ข้าวหอม 100 เปอร์เซ็นต์ 5 กิโลกรัม (กก.) ราคาโปรโมชัน 112 บาท ถูกกว่าแบรนด์หลัก 10-20 บาท มัสท์ชูกระดาษชำระแบบม้วนเอ็กซ์ตร้า 24 ม้วน ราคาโปรโมชัน 95 บาท ถูกกว่าแบรนด์หลัก 20-50 บาท ถูกใจผงซักฟอกสูตรมาตรฐานสำหรับซักเครื่อง 1,000 กรัม ราคาโปรโมชัน 35 บาท ถูกกว่าแบรนด์หลัก 20-35 บาท สมาร์ทเตอร์น้ำยาล้างจานกลิ่นมะนาว 740 มิลลิกรัม แพก 3 ราคาโปรโมชัน 99 บาท ถูกกว่าแบรนด์หลัก 20-40 บาท เป็นต้น และ Tops ยังมีสินค้าเฮ้าส์แบรนด์ กว่า 600 รายการ ที่นำมาร่วมลดราคา ส่วนห้างอื่น ๆ แม็คโคร โลตัส บิ๊กซี เดอะมอลล์ วัตสัน ก็มีการนำสินค้าเฮ้าส์แบรนด์มาลดราคาไม่ต่างกัน
ทั้งนี้ ในระยะต่อไป กรมมีแผนขยายโอกาสให้สินค้าชุมชนและสินค้า OTOP เข้าสู่ช่องทางค้าปลีกขนาดใหญ่ และแพลตฟอร์มออนไลน์ได้มากขึ้น เพื่อกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น และเสริมความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน
“ขอเชิญชวนประชาชนเลือกซื้อสินค้าไทยช่วยไทย จากห้างค้าส่ง-ค้าปลีกชั้นนำได้ทั่วประเทศ ซึ่งเป็นสินค้าทางเลือกคุณภาพดี ราคาประหยัด เพื่อลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน และมีส่วนร่วมในการช่วยผู้ประกอบการไทย พร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปพร้อมกัน”นายพูนพงษ์กล่าว