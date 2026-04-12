กินข้าวลุ้นทอง รีวิวลุ้นไอโพน-ซัมซุง! สงกรานต์นี้อย่าลืมแวะร้านอาหาร Thai SELECT

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชวนคนไทยใช้วันหยุดสงกรานต์ แวะรับประทานอาหารร้าน Thai SELECT จำนวน 457 ร้านทั่วประเทศ ลุ้นรับโชคใหญ่ 3 ฟิน ทั้งทองคำรุ่นพิเศษ ประสบการณ์ Exclusive Fine Dining และรางวัลพรีเมียม ส่วนสายรีวิว อินฟลูเอนเซอร์ รีวิวดี มีลุ้น iPhone 17 Pro Max และ Samsung Galaxy S26 Ultra อย่างละ 1 เครื่อง
นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ กรมได้ผนึกกำลังกับหน่วยงานพันธมิตรมอบสิทธิประโยชน์สุดคุ้มที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์การกินกับกิจกรรม “กินดี มีเฮง กับ Thai SELECT” โดยขอเชิญชวนผู้บริโภคมาทานที่ร้านอาหารที่ได้รับตราสัญลักษณ์ Thai SELECT จำนวน 457 ร้านทั่วประเทศ และเมื่อรับประทานอาหารครบ 1,000 บาทขึ้นไปต่อใบเสร็จ สามารถส่งใบเสร็จลุ้นรับโชคใหญ่ถึง 3 ฟิน โดยฟินที่ 1 ลุ้นทองคำรุ่นพิเศษ Limited Edition มูลค่ารวม 3 บาท (แบ่งเป็น 1 บาท 1 รางวัล 50 สตางค์ 2 รางวัล และ 1 สลึง 4 รางวัล) ฟินที่ 2 ประสบการณ์ Exclusive Fine Dining ณ ร้าน Thai SELECT ระดับ 3 ดาว โดยเชฟชุมพล แจ้งไพร จำนวน 10 รางวัล (รางวัลละ 2 ท่าน) และฟินที่ 3 ของรางวัลพรีเมียมจาก Thai SELECT อีก 250 รางวัล และผู้บริโภคที่สั่งอาหารผ่านช่องทางเดลิเวอรี ก็สามารถนำใบเสร็จจากการสั่งอาหารมาร่วมกิจกรรมได้ด้วยเช่นกัน
สำหรับแคมเปญ “เที่ยว ฟิน กิน Thai SELECT ปี 3” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 เม.ย.-30 มิ.ย.2569 รวมระยะเวลา 3 เดือน และในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขที่ครอบครัวได้กลับมาใช้เวลาอยู่ร่วมกัน กรมขอเชิญชวนทุกท่านได้สัมผัสรสชาติอาหารไทยแท้ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ผ่านตราสัญลักษณ์ Thai SELECT ซึ่งเป็นเครื่องหมายการันตีความเป็นอาหารไทยที่มีคุณภาพ เชื่อมโยงกับภาคการท่องเที่ยว และสร้างประสบการณ์การกินใหม่ ๆ ให้ตนเอง และสร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการท้องถิ่นได้อย่างเป็นรูปธรรม
โดยการจับรางวัลลุ้นโชค แบ่งออกเป็น 3 ครั้ง ครั้งที่ 1 วันที่ 1 พ.ค.2569 ครั้งที่ 2 วันที่ 1 มิ.ย.2569 และ ครั้งที่ 3 จัดเต็มกับการจับรางวัลใหญ่ (Grand Prize) วันที่ 15 ก.ค.2569 และจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีภายใน 5 วันหลังการจับรางวัลแต่ละครั้ง ผ่านทาง Facebook : Thai SELECT Thailand, Line OA: @thaiselect และเว็บไซต์ www.thaiselectth.com โดยผู้โชคดีต้องยืนยันสิทธิ์รับรางวัลภายใน 15 วันนับจากวันประกาศผล
นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรม “รีวิวดี มีรางวัล” เอาใจสายรีวิวและครีเอเตอร์ให้ร่วมถ่ายทอดความประทับใจผ่านโซเชียลมีเดีย เพื่อลุ้นรับรางวัลมูลค่ารวมกว่า 150,000 บาท โดยมีกติกาง่าย ๆ เพียงกดไลก์และแชร์กิจกรรมไปยัง Facebook หรือ TikTok ของตนเอง พร้อมเปิดเป็นสาธารณะ จากนั้นรีวิวร้านอาหารที่ได้รับตราสัญลักษณ์ Thai SELECT จะเป็นรูปแบบภาพหรือวิดีโอก็ได้ โพสต์ลงโซเชียลมีเดียพร้อมติดแฮชแท็ก #ThaiSELECT #เที่ยวฟินกินThaiSELECT #อาหารไทยต้องThaiSELECT และ #ชื่อร้านอาหาร (ที่ไปทานอาหาร) เพียงเท่านี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นรับสมาร์ทโฟนรุ่นล่าสุด ได้แก่ iPhone 17 Pro Max 1 เครื่อง Samsung Galaxy S26 Ultra 1 เครื่อง และพัดลมมือถือ 100 รางวัล โดยร่วมสนุกได้ตั้งแต่ 15 พ.ค.2569-30 มิ.ย.2569 ประกาศผล 15 ก.ค.2569
ทั้งนี้ เฉพาะผู้ที่ชื่นชอบการสั่งอาหารผ่านบริการเดลิเวอรี กรมและหน่วยงานพันธมิตรยังพร้อมเสิร์ฟความอิ่มอร่อยสุดคุ้มถึงหน้าประตูบ้าน ผ่าน 3 แพลตฟอร์ม Food Delivery ชั้นนำ ได้แก่ Grab ที่มอบส่วนลด 25% สูงสุด 80 บาท เมื่อสั่งอาหารขั้นต่ำ 200 บาท เพียงกรอกโค้ด THAISELECT26 LINE MAN มอบส่วนลด 10% สูงสุด 50 บาท เมื่อสั่งอาหารขั้นต่ำ 180 บาท และ Robinhood มอบส่วนลด 10% สูงสุด 100 บาท เมื่อสั่งขั้นต่ำตามเงื่อนไขที่กำหนด และปิดท้ายด้วยความคุ้มค่าอีกขั้นเพื่อการชำระเงินที่สะดวกสบาย กรมร่วมมือกับสถาบันการเงินและกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ มอบสิทธิพิเศษแบบจัดเต็มถือเป็นการตอกย้ำความคุ้มค่าในทุกมิติของการใช้จ่ายช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยผู้ถือบัตรเครดิต KTC จะได้รับส่วนลดสูงสุด 10% พร้อมรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 200 บาท เมื่อใช้คะแนน KTC FOREVER และผู้ที่สแกนจ่ายพร้อมเพย์ด้วย TrueMoney ตั้งแต่ 2,000 บาทขึ้นไป จะได้รับเงินคืนทันที 100 บาท