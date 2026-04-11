ศปภ.คค.เผยสงกรานต์วันแรก 10 เม.ย.โครงข่ายคมนาคมเกิดอุบัติเหตุ 117 ครั้ง ดับ 11 ราย ภาพรวมจราจรหนาแน่นบางเส้นทาง

ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยคมนาคม (ศปภ.คค.) เผยเดินทางสงกรานต์ วันแรก 10 เม.ย. 69 พบการเดินทางคล่องตัว หนาแน่นในบางเส้นทาง โครงข่ายคมนาคมเกิดอุบัติเหตุรวม 117 ครั้งเสียชีวิต 11 คน บาดเจ็บ 108 คน รถโดยสารเกิดอุบัติเหตุ 1 ครั้งไม่มีบาดเจ็บ
จากที่ นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้มอบนโยบายให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม บูรณาการการทำงานร่วมกันเพื่ออำนวยความสะดวกและสร้างความปลอดภัยในการเดินทางให้แก่ประชาชน ทั้งทางถนน ทางราง ทางน้ำ และทางอากาศ อย่างครบวงจร ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2569 ระหว่างวันที่ 10 - 19 เมษายน 2569 รวม 10 วัน ภายใต้หัวข้อการรณรงค์ “ออกเวลาไหนก็ถึงบ้านเหมือนกัน Smart Travel Songkran 2569” โดยตั้งเป้าลดอุบัติเหตุ ผู้เสียชีวิต และผู้บาดเจ็บบนโครงข่ายถนนของกระทรวงคมนาคม ให้ได้อย่างน้อยร้อยละ 5
ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยคมนาคม (ศปภ.คค.) ได้สรุปสถิติอุบัติเหตุบนโครงข่ายของคมนาคม วันที่ 10 เมษายน 2569 ประมวลผล ณ วันที่ 11 เมษายน 2569 เวลา 07.30 น. ดังนี้
1. ทางถนน
- เกิดอุบัติเหตุรวม 117 ครั้ง / ผู้เสียชีวิต 11 คน / ผู้บาดเจ็บ 108 คน
- มูลเหตุสันนิษฐานสูงสุด คือ ชนท้าย คิดเป็นร้อยละ 57
- ยานพาหนะที่เกิดเหตุสูงสุด คือ ปิคอัพบรรทุก 4 ล้อ คิดเป็นร้อยละ 39
- บริเวณที่เกิดเหตุสูงสุด คือ ทางตรง ไม่มีความลาดชัน คิดเป็นร้อยละ 68
- จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุด คือ เชียงใหม่ ปราจีนบุรี (2 คน)
- จังหวัดที่เกิดเหตุสูงสุด คือ กรุงเทพมหานคร (7 ครั้ง)
โดยสรุป เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันปีที่แล้ว (วันที่ 11 เมษายน 2568) จำนวนอุบัติเหตุ ลดลง ร้อยละ 47 จำนวนผู้เสียชีวิต ลดลง ร้อยละ 65 จำนวนผู้บาดเจ็บ ลดลง ร้อยละ 4
จากการติดตามประเมินผล ตามตัวชี้วัดตามแผนบูรณาการฯ ของประเทศ (ปภ.) โดยสรุป พบว่า จำนวนอุบัติเหตุ ผู้เสียชีวิต และผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนของกรมทางหลวง (ทล.) กรมทางหลวงชนบท (ทช.) และจำนวนผู้เสียชีวิตของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ไม่เกินเกณฑ์ตัวชี้วัดฯ ปภ. แต่จำนวนอุบัติเหตุทางถนน และผู้บาดเจ็บของ กทพ. เกินเกณฑ์ตัวชี้วัดฯ
สำหรับ รถโดยสารสาธารณะ เกิดอุบัติเหตุ 1 ครั้ง ไม่มีผู้เสียชีวิต - รับบาดเจ็บ
ทางอากาศ :ไม่เกิดอุบัติเหตุ
ทางน้ำ : ไม่เกิดอุบัติเหตุ
ทางราง :ไม่เกิดอุบัติเหตุ