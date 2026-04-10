กทพ.คิกออฟสงกรานต์ ตั้งหน่วยบริการ 6 ด่านสำคัญ-จัดทีมจัดจราจร-กู้ภัย พร้อมอำนวยความสะดวก

กทพ. เปิดโครงการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชน ตั้งหน่วยบริการประจำ 6 ด่านสำคัญ พร้อมจัดกำลังจัดจราจร ทีมกู้ภัย พร้อมอุปกรณ์ ยกเว้นค่าผ่านทาง รวม 5 สายทาง อำนวยความสะดวกตลอดสงกรานต์ปีนี้
วันนี้ (10 เมษายน 2569) เวลา 08.30 น. ณ อาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ นายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2569 โดยมี ผู้บังคับการตำรวจจราจร ผู้บริหารบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) BEM และหน่วยงานพันธมิตร เข้าร่วม
นายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข ผู้ว่าการ กทพ. กล่าวว่า การจัดหน่วยบริการประชาชน เพื่อรองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลสำคัญ ที่มีวันหยุดติดต่อกันหลายวัน เป็นโครงการที่ กทพ. ได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม โดยเฉพาะเทศกาลสงกรานต์นี้ประชาชนส่วนใหญ่จะใช้ทางพิเศษเป็นเส้นทางหลักในการเดินทางเพื่อกลับภูมิลำเนาหรือท่องเที่ยวยังภูมิภาคต่าง ๆ สำหรับในปีนี้ กทพ. ร่วมกับกองบังคับการตำรวจจราจร และ BEM จัดมาตรการรองรับการเดินทางของประชาชนผู้ใช้ทางพิเศษ โดยจัดตั้งหน่วยบริการประชาชนบริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ จำนวน 6 จุด ประกอบด้วย
ด่านฯ ขาออกเมือง ได้แก่ ด่านฯ บางแก้ว 1 ด่านฯ ฉิมพลี ด่านฯ บางปะอิน (ขาออก) ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2569 ถึงวันจันทร์ที่ 13 เมษายน 2569 เวลา 07.00-20.00 น.
ด่านฯ ขาเข้าเมือง ได้แก่ ด่านฯ บางนา ด่านฯ จตุโชติ ด่านฯ บางปะอิน (ขาเข้า) ตั้งแต่วันอังคารที่ 14 เมษายน 2569 ถึงวันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน 2569เวลา 07.00-20.00 น.
พร้อมจัดกำลังพนักงานจัดการจราจร พนักงานกู้ภัย พนักงานหน่วยปฏิบัติการพิเศษ รถกู้ภัย รถยก หน่วยเคลื่อนที่เร็ว และอุปกรณ์ เพื่ออำนวยการจราจรในทุกเส้นทางที่มีผู้ใช้บริการทางพิเศษ เดินทางออกนอกเมืองและเข้าเมือง เพื่อเฝ้าระวังในการเข้าให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ใช้บริการทางพิเศษ ที่ประสบเหตุต่าง ๆ อย่างทันท่วงทีและรวดเร็ว โดยคำนึงถึงความปลอดภัยในการเดินทางพร้อมทั้งตรวจสอบเส้นทาง ทางพิเศษทั้ง 7 สายทาง ตลอด 24 ชั่วโมง
รวมทั้งได้ดำเนินการจัดตั้งจุดกวดขันวินัยจราจร บริเวณด่านฯ ชลบุรี (ขาเข้า) ด่านฯ บางนา ด่านฯ บางขุนเทียน 1 และด่านฯ อโศก 1 ในวันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2569 เวลา 12.00 – 24.00 น. โดยจัดพนักงานจัดการจราจรร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจทางด่วน เพื่อกวดขันรถยนต์บรรทุกคนนั่งกระบะท้าย ที่ไม่มีหลังคาปกปิดมิดชิดพร้อมทั้ง การบรรทุกสิ่งของไม่เรียบร้อยและควบคุมรถยนต์ที่บรรทุกวัตถุอันตรายให้เป็นไปตามกฎหมาย
@ ทางด่วนใช้ฟรี 5 สาย
โดย กทพ. ยังได้ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคม ดังนี้
- ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ บนทางพิเศษบูรพาวิถี (บางนา-ชลบุรี) และ ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี – สุขสวัสดิ์) ยกเว้นค่าผ่านทางรวม 7 วัน ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2569 เวลา 00.01 น. ถึงวันที่ 16 เมษายน 2569 เวลา 24.00 น.
- ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ บนทางพิเศษเฉลิมมหานคร ทางพิเศษศรีรัช และทางพิเศษอุดรรัถยา ยกเว้น ค่าผ่านทางรวม 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 13 เมษายน 2569 เวลา 00.01 น. ถึงวันที่ 15 เมษายน 2569 เวลา 24.00 น. ตามนโยบายของรัฐบาลและตามเงื่อนไขสัญญาสัมปทาน ฉบับแก้ไขใหม่ระหว่างการทางพิเศษฯ กับ บริษัท
ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM) เพื่อช่วยให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการเดินทาง
“การทางพิเศษฯ ยังได้รณรงค์ให้ประชาชนร่วมกันขับขี่ปลอดภัยภายใต้แนวคิด "ออกเวลาไหนก็ถึงบ้านเหมือนกัน Smart Travel Songkran 2569" พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ข่าวสารการจราจรผ่านทางป้าย VMS สถานีวิทยุ จส.100 และสถานีวิทยุ สวพ. FM 91 และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมทั้งให้บริการความช่วยเหลือกรณีรถเกิดอุบัติเหตุ รถขัดข้อง หรือเหตุฉุกเฉินต่าง ๆ บนทางพิเศษผ่านทาง Application “EXAT Portal SOS” และ EXAT Call Center 1543 ตลอด 24 ชั่วโมง” นายสุรเชษฐ์ฯ กล่าว