GISTDA ชวนส่องโฉมใหม่ "Space Inspirium" แหล่งเรียนรู้อวกาศล้ำสมัยที่สุดในไทย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ดร.ปกรณ์ อาภาพันธุ์ ผู้อำนวยการ GISTDA กล่าวว่า การกลับมาครั้งนี้ Space Inspirium ได้ยกระดับการเป็นนิทรรศการเทคโนโลยีอวกาศรูปแบบใหม่ที่ "ล้ำสมัยที่สุดในประเทศไทย" โดยมุ่งเน้นการมอบประสบการณ์การเรียนรู้ที่ผสมผสานระหว่างความ “ตื่นตาตื่นใจ” และความ “เข้าใจได้จริง” ในทุกมิติของจักรวาล
 
โดย Space Inspirium โฉมใหม่ ถือเป็นจุดหมายปลายทางที่ไม่ควรพลาด เราต้องการเปลี่ยนเรื่องยากให้เป็นเรื่องสนุก ลบภาพจำของแหล่งเรียนรู้แบบเดิมๆ เพราะที่ space inspirium ถูกออกแบบให้เป็นนิทรรศการในรูปแบบ Interactive ที่ให้ผู้ชมได้มีส่วนร่วม ร่วมสัมผัส และเรียนรู้เรื่องราวของวิทยาศาสตร์และอวกาศในรูปแบบที่เข้าใจง่ายและสนุกสนาน ซึ่งจะสามารถตอบโจทย์ได้ทุกเพศทุกวัย ไม่ว่าจะเป็นครอบครัวที่หาแหล่งเรียนรู้ให้บุตรหลาน กลุ่มเพื่อนสายคอนเทนต์ที่ชอบเทคโนโลยีและการถ่ายรูป หรือผู้ที่หลงใหลในเทคโนโลยีอวกาศ เป็นต้น อีกทั้ง ในยุคที่เศรษฐกิจอวกาศกำลังเติบโต space inspirium คือจุดเริ่มต้นชั้นดีในการสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนไทยก้าวเข้าสู่สายอาชีพด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม
 
สำหรับ ภายใน Space Inspirium โฉมใหม่ ประกอบด้วย 7 โซนไฮไลท์สุดเอ็กซ์คลูซีฟที่จะพาทุกท่านออกเดินไปพร้อม ๆกัน ได้แก่ โซน 1 Space Update Corner เกาะติดสถานการณ์และอัปเดตข่าวสารแวดวงอวกาศล่าสุดจากทั่วทุกมุมโลก โซน 2 Space Evolution ย้อนรอยประวัติศาสตร์และเรียนรู้วิวัฒนาการเทคโนโลยีอวกาศตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โซน 3 Journey to Deep Space ก้าวข้ามขีดจำกัด พร้อมออกเดินทางจำลองสู่ห้วงอวกาศลึกที่น้อยคนจะได้สัมผัส โซน 4 Satellite Evolution เปิดเส้นทางการพัฒนาดาวเทียม เทคโนโลยีที่พลิกโฉมการใช้ชีวิตของมนุษยชาติ โซน 5 How Satellites Change the World เจาะลึกถึงเบื้องหลังว่า “ดาวเทียม” เข้ามาเปลี่ยนโลกและคุณภาพชีวิตของเราอย่างไรบ้าง โซน 6 The Endless Frontier for Innovation Space สำรวจโอกาสที่ไม่สิ้นสุด เมื่ออวกาศกลายเป็นพื้นที่แห่งนวัตกรรมแห่งอนาคต โซน 7 The Astronaut’s Workstation สวมบทบาทนักบินอวกาศ กับการจำลองพื้นที่ทำงานบนสถานีอวกาศนานาชาติ (ISS) แบบสมจริง นอกจากนี้ ยังมีแลนด์มาร์คใหม่ที่เอาใจสายคอนเทนต์ คือ"หุ่นนักบินอวกาศขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยที่ตั้งตระหง่านรอต้อนรับผู้มาเยือน รับรองว่าเป็นมุมถ่ายรูปสุดปังที่ต้องแชร์ลงโซเชียล

ด้าน ดร.ศิริลักษณ์ พฤกษ์ปิติกุลรองผู้อำนวยการ GISTDA กล่าวเสริมว่า มากกว่าความสนุก และเป็นสิ่งที่ทุกคนจะได้รับกลับไปจาก Space Inspirium คือ ความเข้าใจในเทคโนโลยีรอบตัว ได้ตระหนักรู้ว่าอวกาศไม่ใช่เรื่องไกลตัว แต่เทคโนโลยีอย่างดาวเทียมนั้นแทรกซึมและช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตประจำวันของเราในทุกๆ วัน การสร้างแรงบันดาลใจที่ไร้ขีดจำกัด สมกับชื่อ Inspirium ที่จะช่วยปลดล็อกจินตนาการ เปิดมุมมองใหม่ๆ และกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ที่จะนำไปต่อยอดในชีวิตและการเรียนได้ อีกทั้ง ประสบการณ์แห่งความสุขและความตื่นเต้นที่ได้เรียนรู้และค้นพบสิ่งใหม่ๆ ร่วมกับครอบครัวหรือเพื่อนๆ
 
Space Inspirium เปิดบริการทุกวัน โดยวันอังคาร – ศุกร์ ระหว่างเวลา 09:00 – 16:00 น.สำหรับวันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ระหว่างเวลา 09:00 – 17:00 น. (หยุดทุกวันจันทร์) อัตราค่าเข้าชมสำหรับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ราคา 30 บาท ผู้ใหญ่ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ราคา100 บาท เตรียมตัวให้พร้อม แล้วมาเปิดประสบการณ์นอกโลกที่จับต้องได้ไปพร้อมกันที่ Space Inspirium โฉมใหม่! รองผู้อำนวยการ GISTDA กล่าว

