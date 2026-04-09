ยุติแบบกระดาษ! กรมพัฒน์แจ้ง 325 หน่วยราชการ เชื่อมข้อมูลนิติบุคคลผ่านออนไลน์

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าส่งหนังสือถึงหน่วยงานราชการ 325 แห่ง ชวนใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ขอข้อมูลนิติบุคคล ผ่านระบบ BDEX และ DBD e-Service for Government หลังจากยุติการขอข้อมูลในรูปแบบกระดาษตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 69 เป็นต้นไป เผยล่าสุดมีหน่วยงานราชการเชื่อมโยงแล้ว 180 แห่ง มั่นใจช่วยลดภาระประชาชน ตัดต้นทุนธุรกิจ และขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล
นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมได้ส่งหนังสือถึงหน่วยงานราชการ จำนวน 325 แห่ง แจ้งหน่วยงานราชการที่ได้สิทธิ์ใช้งานขอรับบริการข้อมูลนิติบุคคล ทราบเรื่องการยกเลิกการให้บริการข้อมูลนิติบุคคลในรูปแบบกระดาษกับหน่วยงานราชการ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 2569 และขอความร่วมมือให้หน่วยงานราชการดังกล่าวสมัครขอสิทธิ์และใช้บริการผ่านช่องทางออนไลน์เพียงช่องทางเดียว เพื่อลดภาระประชาชน ตัดต้นทุนภาครัฐ และยกระดับสู่รัฐบาลดิจิทัลอย่างเป็นรูปธรรม
ทั้งนี้ หน่วยงานราชการจะสามารถใช้บริการตรวจสอบ และขอข้อมูลนิติบุคคลผ่านระบบออนไลน์ได้ 2 ช่องทาง ดังนี้ 1. ระบบเชื่อมโยงข้อมูลธุรกิจ (BDEX: Business Data Exchange) เป็นช่องทางที่หน่วยงานราชการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกันทำให้สามารถตรวจสอบข้อมูลนิติบุคคลได้ด้วยตนเองผ่านระบบ Web Service ที่อัปเดตข้อมูลเป็นปัจจุบันแบบ Real Time เพื่อให้การอนุมัติหรือการอนุญาตของหน่วยงานราชการเป็นไปอย่างถูกต้องและรวดเร็ว ที่สำคัญไม่ต้องเรียกเอกสารข้อมูลนิติบุคคลจากประชาชนผู้มาติดต่อ ลดภาระการเตรียมเอกสารและต้นทุนที่เกินจำเป็นได้อีกด้วย
2. ระบบบริการข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์หน่วยงานภาครัฐ (DBD e-Service for Government) เป็นบริการขอหนังสือรับรอง และสำเนาเอกสารนิติบุคคลผ่านทางออนไลน์ โดยจะได้รับข้อมูลที่มีการรับรองสำเนาจากนายทะเบียนในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางระบบ หรืออีเมลของผู้ใช้งาน โดยเอกสารดังกล่าวยังคงมีผลผูกพันตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
“ปัจจุบันกรมได้เชื่อมโยงระบบ BDEX กับหน่วยงานราชการแล้ว จำนวน 180 แห่ง และจะดำเนินการขยายผล เชิญชวนหน่วยงานราชการให้มาเชื่อมโยงข้อมูลกับกรมเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทุกหน่วยงานราชการพร้อมเข้าสู่การประกาศเจตจำนงไม่เรียกสำเนาเอกสารนิติบุคคล เพื่ออำนวยความสะดวก ลดภาระ และลดการเรียกเอกสารจากประชาชน โดยเบื้องต้น กรม พร้อมด้วยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ และสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลได้กำหนดจัดงานประกาศเจตจำนงในการขับเคลื่อนร่วมกันในวันพุธที่ 20 พ.ค. 2569 ที่จะถึงนี้” นายพูนพงษ์กล่าว
สำหรับในปี 2568 ที่ผ่านมากรมได้ออกหนังสือรับรองนิติบุคคลจำนวน 887,715 แผ่น ออกสำเนาเอกสารทางทะเบียน และสำเนางบการเงินรวม 3,961,356 แผ่น และมีคำขอทั้งสิ้น 8,482 คำขอ ซึ่งต้องใช้หนังสือนำส่ง 42,410 แผ่น โดยรวมแล้วใช้กระดาษไปทั้งสิ้น 4,891,481 แผ่น ซึ่งกระดาษถือเป็นต้นทุนของงานบริการภาครัฐที่ในแต่ละปีจะต้องเสียงบประมาณไปจำนวนมาก การนำเทคโนโลยีมาช่วยให้บริการนอกจากจะช่วยประหยัดงบประมาณดังกล่าวไปได้แล้ว ยังช่วยลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงส่งเสริมให้การติดต่อราชการและการดำเนินธุรกิจของภาคเอกชนเป็นไปด้วยความรวดเร็ว ง่ายต่อการเข้าถึงบริการของภาครัฐ สะดวก ลดความซ้ำซ้อนในการขอเอกสาร ลดการเดินทาง ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ถือเป็นการลดต้นทุนที่มองไม่เห็นทางธุรกิจทั้งสิ้น