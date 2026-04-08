ท่าเรือกรุงเทพเข้ม!ผู้ประกอบการล็อกสลักตู้สินค้าลดเสี่ยงอุบัติเหตุช่วงสงกรานต์

ท่าเรือกรุงเทพ รณรงค์ล็อกสลักตู้สินค้า ลดเสี่ยงอุบัติเหตุช่วงสงกรานต์ เน้นขับขี่ปลอดภัย–ใช้พลังงานอย่างประหยัด
วันที่ 8 เม.ย.2569 ว่าที่ร้อยตรี รัฐกร เขียวไพศาล รองผู้อำนวยการ การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) สายบริหารการเงินและกลยุทธ์องค์กร รักษาการแทนผู้อำนวยการ กทท. เป็นประธานฯ จัดกิจกรรม “โครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย ล็อกสลักนิรภัย ปลอดภัยทุกเส้นทาง” เพื่อสร้างความตระหนักด้านความปลอดภัยแก่ผู้ขับรถบรรทุกสินค้า เน้นการล็อกสลักตู้สินค้า ควบคู่การขับขี่อย่างระมัดระวัง พร้อมรณรงค์การใช้พลังงานอย่างประหยัดและปฏิบัติตามกฎจราจร รองรับการเดินทางหนาแน่นช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2569 ระหว่างวันที่ 11–17 เมษายน มุ่งลดอุบัติเหตุและความสูญเสียบนท้องถนน โดยมี นายแถมสิน ศรีบางพลีน้อย รองผู้อำนวยการท่าเรือกรุงเทพ ผู้บริหารและพนักงาน กทท. เข้าร่วมงาน ณ ท่าเรือกรุงเทพ
ว่าที่ร้อยตรี รัฐกรฯ กล่าวว่า กทท. ให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยของประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งเป็นช่วงที่มีปริมาณการเดินทางหนาแน่นจากการท่องเที่ยวและการกลับภูมิลำเนา เพื่อรณรงค์และสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยแก่ผู้ขับขี่รถบรรทุกสินค้าที่เข้า–ออกภายในเขตรั้วศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ โดยเน้นให้มีการตรวจสอบความมั่นคงของตู้สินค้า อาทิ การล็อกสลักและการผูกรัดตู้สินค้าตลอดเส้นทาง ควบคู่กับการขับขี่ด้วยความระมัดระวังทั้งในระหว่างปฏิบัติงานภายในท่าเรือกรุงเทพและการใช้รถใช้ถนนโดยทั่วไป ทั้งนี้ขอให้วางแผนการเดินทาง ตรวจสอบสภาพรถ เพื่อช่วยลดการใช้พลังงานระหว่างการเดินทางและถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพ
โดยมีการจัดบูธนิทรรศการให้ความรู้ด้านการขับขี่ปลอดภัย อาทิ กฎจราจร การจำกัดความเร็ว การรณรงค์ลดมลพิษทางอากาศจากควันดำ ระบบ e-Gate ผ่านเข้า–ออกท่าเรือกรุงเทพ รวมถึงการล็อกสลักตู้สินค้าของรถบรรทุกสินค้า พร้อมทั้งมีการแจกของที่ระลึกแก่ผู้ขับรถขนส่งสินค้าและผู้ใช้บริการท่าเรือกรุงเทพ โดยกิจกรรมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารและพนักงาน กทท. รวมถึงผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สมาคมและสมาพันธ์ด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ กลุ่มบริษัทสายการเดินเรือ ผู้ใช้บริการ ตัวแทนชุมชนโดยรอบท่าเรือกรุงเทพ และสื่อมวลชนเข้าร่วมงานฯ
ทั้งนี้ กทท. ได้เตรียมความพร้อมตามแผนอำนวยความสะดวกและความปลอดภัย รองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2569 ภายใต้นโยบายของกระทรวงคมนาคม โดยมุ่งลดความเสี่ยงอุบัติเหตุและความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สิน พร้อมสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ใช้บริการและประชาชนที่ใช้เส้นทางร่วมกัน สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานของ กทท. ในวาระครบรอบ 75 ปี ที่ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของประชาชนควบคู่กับความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน