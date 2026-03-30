MEA รายงานความสำเร็จ Earth Hour 2026 พื้นที่ กทม. ลดการใช้ไฟถึง 32 เมกะวัตต์ ลดการปล่อยคาร์บอนฯ 13.5 ตัน สามารถลดค่าไฟฟ้าได้กว่า 1.4 แสนบาท

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2569 MEA หรือ การไฟฟ้านครหลวง แถลงความสำเร็จจากกิจกรรมการปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน ประจำปี 2569 (60+ Earth hour 2026) จากความร่วมมือของประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ที่ร่วมกันปิดไฟ 1 ชั่วโมง ระหว่างเวลา 20.30 - 21.30 น. พบว่า สามารถลดความต้องการการใช้ไฟฟ้าลงได้ถึง 32 เมกะวัตต์ ลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลงได้ 13.5 ตัน และสามารถลดค่าไฟฟ้าลงได้ 144,958 บาท
สำหรับกิจกรรม “ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน 2569 (60+ Earth Hour 2026)” ในปีนี้ ถือเป็นการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 20 โดย MEA ร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่ กทม. มูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (FEED) องค์กร WWF ประเทศไทย พร้อมหน่วยงานภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมรณรงค์ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าเป็นเวลา 1 ชั่วโมง ทั้งการปิดไฟ ถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้า นอกจากนี้ MEA ยังมีส่วนร่วมกับโครงการ ด้วยการร่วมปิดไฟ ณ อาคารวัฒนวิภาส การไฟฟ้านครหลวง สำนักงานใหญ่ คลองเตย การไฟฟ้านครหลวง สำนักงานย่อยเพลินจิต และอีก 17 เขตที่ทำการของ MEA นอกจากนี้ยังสร้างการมีส่วนร่วมของพนักงานภายในองค์กร ให้มีจิตสำนึกเป็นหนึ่งเดียวกันที่จะช่วยกันประหยัดพลังงาน ใช้พลังงานให้อย่างมีประสิทธิภาพ แก้ไขปัญหาโลกร้อน และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เพื่อสร้างระบบนิเวศที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและขับเคลื่อนสู่สังคมคาร์บอนต่ำอย่างยั่งยืน