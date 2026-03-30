คิกออฟลดสินค้าพันรายการ 1 เม.ย.69 พร้อมกันทั่วประเทศ

“พาณิชย์” ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมห้างโมเดิร์นเทรด นำสินค้ากลุ่มเฮ้าส์ แบรนด์ และกลุ่มแบรนด์ทางเลือก กว่า 1,000 รายการ เข้าร่วมโครงการ “ไทยช่วยไทย” ปรับลดราคาสูงสุด 25-58% เผยนายกรัฐมนตรีจะคิกออฟและเริ่มจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.69 เป็นต้นไป พร้อมกันทั่วประเทศ ช่วยลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชน
นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์พาณิชย์ เปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ 4 ห้างโมเดิร์นเทรด ได้แก่ แม็คโคร สาขานครอินทร์ โลตัส สาขานครอินทร์ ท็อป ซูเปอร์มาร์เก็ต สาขาเซ็นทรัล เวสเกต และ GO Wholesale สาขารังสิต ว่า นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้สั่งการให้ลงพื้นที่ตรวจสอบความพร้อมของห้างโมเดิร์นเทรดที่เข้าร่วมโครงการ “ไทยช่วยไทย” ซึ่งเป็นโครงการเร่งด่วนของกระทรวงพาณิชย์ที่จะใช้ช่วยเหลือพี่น้องประชาชน บรรเทาผลกระทบจากค่าครองชีพที่สูงขึ้น เนื่องจากต้นทุนด้านพลังงานที่ปรับเพิ่มขึ้น
โดยโครงการนี้ กระทรวงพาณิชย์ได้ร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตรที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคเข้าร่วมโครงการ ประมาณ 19 ราย นำสินค้ากลุ่มเฮ้าส์ แบรนด์ และกลุ่มแบรนด์ทางเลือก มาจำหน่ายในราคาพิเศษลด 25-58% รวมกว่า 1,000 รายการ โดยกลุ่มสินค้าอุปโภค เช่น สบู่ แชมพู ผงซักฟอก ยาสีฟัน และกลุ่มสินค้าบริโภค เช่น ข้าวสาร น้ำตาล น้ำปลา น้ำมันพืช ซอสปรุงรส บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป อาหารกระป๋อง และนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จะคิกออฟเป็นโครงการ และเริ่มเปิดจำหน่ายพร้อมกันทั่วประเทศตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.2569 เป็นต้นไป พร้อมกันทั่วประเทศ
“เดิมห้าง มีสินค้าเฮ้าส์ แบรนด์ และแบรนด์ทางเลือก แต่ก่อนหน้านี้ อาจไม่เป็นที่นิยมของผู้บริโภค เพราะอาจจะด้วยความคุ้นเคยกับการใช้สินค้ามีแบรนด์ แต่จริง ๆ แล้ว เป็นสินค้าที่ดี มีคุณภาพ มีมาตรฐาน เหมือนแบรนด์หลัก หลาย ๆ สินค้า ผู้ผลิตแบรนด์หลัก เป็นผู้ผลิตให้ แล้วมาติดแบรนด์ของห้าง แต่ไม่ได้มีการโฆษณา ทำให้ต้นทุนการตลาดไม่มี การขายสินค้าก็มีมาร์จิ้นสูงกว่าขายสินค้าแบรนด์ และเมื่อมาเข้าร่วมโครงการ ก็สามารถที่จะปรับลดราคาลงมาได้มาก โดยจะเริ่ม 1 เม.ย.2569 ส่วนจะนานแค่ไหน ก็แล้วแต่สถานการณ์”
ทั้งนี้ ขอเชิญชวนประชาชน และผู้ประกอบการร้านอาหาร ให้พิจารณาเลือกซื้อสินค้าเฮ้าส์แบรนด์ และแบรนด์ทางเลือก เพราะมีการปรับลดราคาจริง ยกตัวอย่างเช่น ข้าวสารหอมมะลิ ถุง 5 กิโลกรัม ราคา 179 บาท แบรนด์ทั่วไป 199 ปลากระป๋อง 11 บาท แบรนด์ปกติ 18-19 บาท น้ำมันปาล์ม ราคา 42-45 บาท แบรนด์ทั่วไป 49-50 บาท น้ำปลา แกลอน 5 ลิตร ลดสูงสุดกว่า 50%
สำหรับห้างที่เข้าร่วมโครงการ มีจำนวน 8 ราย ประกอบด้วย แม็คโคร โลตัส ท็อปส์ บิ๊กซี โก โฮลเซลล์ ฟู้ดแลนด์ เดอะมอลล์ และเซเว่นอีเลฟเว่น ซึ่งทุกรายยืนยันว่า พร้อมที่จะปรับลดราคา ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.2569 ทันทีที่รัฐบาลและกระทรวงพาณิชย์ ได้คิกออฟโครงการ และยังจะนำสินค้าที่จำหน่ายในห้าง มาปรับลดราคา หมุนเวียนกันไป เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพให้กับผู้บริโภคด้วย
“มั่นใจว่าโครงการไทยช่วยไทยของกระทรวงพาณิชย์ จะสามารถช่วยลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชนได้อย่างแน่นอน โดยประชาชนสามารถเลือกซื้อสินค้าได้ตามรสนิยมความชอบ ซึ่งมีแบรนด์ต่าง ๆ ให้เลือกมากมาย โดยสินค้ากลุ่มเฮ้าส์ แบรนด์ และกลุ่มแบรนด์ทางเลือก ล้วนแต่เป็นสินค้าดี มีคุณภาพ ขอให้พิจารณาเป็นทางเลือก เพื่อบรรเทาผลกระทบจากค่าครองชีพที่สูงขึ้น โดยประชาชนสามารถสังเกตได้จากป้ายโครงการไทยช่วยไทยที่ติดบริเวณห้าง”นายพูนพงษ์กล่าว