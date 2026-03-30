CAAT ประสานทุกสายการบิน พร้อมรับเดินทางช่วงสงกรานต์ ส่วนเที่ยวบินตะวันออกเริ่มบริการบางเส้นทางแบบจำกัด

สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT) หรือ กพท. เปิดเผยว่า CAAT ได้ติดตามสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางอย่างใกล้ชิดและพบว่า สายการบินในตะวันออกกบางสายได้เริ่มกลับมาให้บริการในบางเส้นทางอย่างจำกัด แต่ยังส่งผลให้การให้บริการเที่ยวบินในหลายประเทศยังเกิดความไม่ต่อเนื่อง
โดยพบว่า สายการบินที่มีฐานปฏิบัติการในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ได้เริ่มกลับมาให้บริการบางเที่ยวบิน ขณะที่บางประเทศซึ่งยังมีข้อจำกัดด้านการใช้น่านฟ้า เช่น บาห์เรนและคูเวต ได้มีการปรับใช้ประเทศใกล้เคียงเป็นฐานปฏิบัติการชั่วคราว และทยอยกลับมาให้บริการในลักษณะจำกัด อย่างไรก็ตาม CAAT ขอแนะนำให้ผู้โดยสารที่มีแผนเดินทางผ่านภูมิภาคดังกล่าวติดตามสถานการณ์และตรวจสอบข้อมูลกับสายการบินอย่างใกล้ชิด เพื่อรับทราบข้อจำกัด เงื่อนไขการเดินทาง และสถานะเที่ยวบินก่อนวางแผนการเดินทาง โดยในกรณีที่มีความจำเป็น อาจพิจารณาเลือกใช้เที่ยวบินตรง หรือวางแผนการเดินทางล่วงหน้าเพื่อให้ได้ทางเลือกด้านราคาและระยะเวลาเดินทางที่เหมาะสม
ในส่วนของการเดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์ CAAT ในฐานะหน่วยงานกำกับดูแล ได้ประสานความร่วมมือกับสายการบินและหน่วยงานด้านการบินที่เกี่ยวข้องทั้งระบบ เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงวันหยุดยาวเดือนเมษายนนี้ โดยมุ่งให้การให้บริการเป็นไปอย่างเพียงพอ มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับมาตรฐานความปลอดภัย
CAAT ขอแนะนำให้ผู้โดยสารวางแผนการเดินทางล่วงหน้า ตรวจสอบราคาบัตรโดยสารจากหลายช่องทาง และอาจพิจารณาทางเลือกเพิ่มเติม เช่น การใช้สนามบินใกล้เคียง หรือเลือกช่วงเวลาเดินทางที่ไม่ใช่วันแรกหรือวันสุดท้ายของวันหยุดยาว เพื่อเพิ่มโอกาสในการได้ราคาที่เหมาะสม
นอกจากนี้ เพื่อความมั่นใจในด้านสิทธิผู้โดยสาร CAAT แนะนำให้ซื้อตั๋วโดยสารผ่านช่องทางของสายการบินโดยตรง ซึ่งจะเป็นไปตามมาตรการกำกับดูแลด้านราคา และช่วยให้สายการบินสามารถติดต่อผู้โดยสารได้โดยตรงในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินและ หากผู้โดยสารพบปัญหาหรือไม่ได้รับการดูแลตามสิทธิ สามารถร้องเรียนได้ที่ complaint.caat.or.th โดย CAAT จะนำข้อมูลไปติดตาม ตรวจสอบ และปรับปรุงการให้บริการอย่างต่อเนื่อง