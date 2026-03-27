MEA รุกเปลี่ยนสมาร์ตมิเตอร์อัจฉริยะฟรีทั่วมหานคร ตั้งเป้า 4.3 ล้านเครื่อง ภายในปี 2575

MEA หรือ การไฟฟ้านครหลวง เดินหน้ายกระดับระบบไฟฟ้าสู่เมืองอัจฉริยะในโครงการ Smart Metro Grid ด้วยการเปลี่ยนมิเตอร์ไฟฟ้าแบบจานหมุนเดิม ให้เป็น "สมาร์ตมิเตอร์" (Smart Meter) รุ่นใหม่ล่าสุดที่ทันสมัยและมีความเที่ยงตรง เพื่อให้ผู้ใช้ไฟฟ้าทั้งประเภทบ้านอยู่อาศัย (Residential) และธุรกิจอุตสาหกรรม (Commercial and Industrial) สามารถบริหารจัดการพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพผ่านระบบรับส่งข้อมูลอัจฉริยะ ซึ่งช่วยยกระดับงานบริการให้มีความสะดวก รวดเร็ว และมีความปลอดภัย
โดย MEA มีแผนการดำเนินงานเชิงรุกที่ชัดเจน ซึ่งในปี 2569 นี้ มีเป้าหมายเร่งติดตั้งสมาร์ตมิเตอร์ในกลุ่มบ้านอยู่อาศัยทุกรายให้ครบ 100% จำนวน 136,000 เครื่อง ในพื้นที่ MEA เขตคลองเตย และในกลุ่มธุรกิจและอุตสาหกรรมอีก 12,000 เครื่องทั่วพื้นที่ให้บริการได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ พร้อมตั้งเป้าหมายที่จะติดตั้งให้ครอบคลุมผู้ใช้ไฟฟ้าในทุกพื้นที่รวมกว่า 4.3 ล้านเครื่อง ภายในปี 2575 เพื่อให้ประชาชนทุกคนได้รับประโยชน์จากเทคโนโลยีโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะอย่างทั่วถึง
สำหรับการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัลครั้งนี้ MEA มีแผนการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่ให้บริการทั้ง 18 เขต โดยสมาร์ตมิเตอร์นี้เปรียบเสมือนสมองกลอัจฉริยะที่จะช่วยให้อนาคตการใช้ไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟฟ้าง่ายขึ้น ไม่ต้องรอเจ้าหน้าที่มาจดหน่วยแบบเดิม โดยระบบจะส่งข้อมูลการใช้ไฟฟ้ากลับมายังศูนย์ควบคุมโดยอัตโนมัติ ช่วยลดความผิดพลาดและทำให้ผู้ใช้ไฟฟ้าวางแผนการใช้ไฟเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายได้ด้วยตัวเองผ่านแอปพลิเคชัน ในส่วนของขั้นตอนการดำเนินงาน เจ้าหน้าที่จะมีการส่งหนังสือแจ้งดับไฟชั่วคราวล่วงหน้า สำหรับการเปลี่ยนสมาร์ตมิเตอร์จะใช้เวลาเพียงสั้น ๆ เพื่อให้กระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันน้อยที่สุด ทั้งนี้ หากพบเห็นบุคคลที่มีพฤติกรรมน่าสงสัยหรือแอบอ้างเรียกเก็บค่าบริการเปลี่ยนมิเตอร์ โปรดแจ้ง MEA ทันทีเพื่อความปลอดภัยของทรัพย์สินและข้อมูลส่วนตัวของท่าน