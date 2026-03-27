GULF x ปิดทองหลังพระฯ ติดตั้งระบบสูบน้ำโซลาร์ฯ ยกระดับคุณภาพชีวิต 2 หมู่บ้านอุดรฯ

“บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)” หรือ “GULF” จับมือ “มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ” และ “สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ” นำความรู้ความเชี่ยวชาญด้านพลังงานหมุนเวียน มาขยายผลและต่อยอดโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตด้วยการจัดการน้ำและเกษตรปลอดภัย บ้านโคกล่ามและบ้านแสงอร่าม ต.กุดหมากไฟ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี ด้วยการสนับสนุนการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์และหอถังสูง รวมถึงวางระบบท่อส่งน้ำและระบบกระจายน้ำไปยังแปลงเพาะปลูก ขณะเดียวกันยังสนับสนุนโรงเรือนปลูกผักปลอดภัยจำนวน 10 โรงเรือน พร้อมทั้งขยายระบบส่งน้ำไปยังแหล่งน้ำสาธารณประโยชน์ของชุมชนเพื่อให้คนในชุมชนสามารถปลูกผัก ปลูกไม้ผล ไม้เศรษฐกิจ พัฒนาสู่ ‘ป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง’ ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน สร้างงานสร้างรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนต่อไป
น.ส.ญาณิศา วัฒนคำนวณ ผู้อำนวยการด้านการบริหารฝ่ายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม GULF กล่าวว่า “GULF ให้ความสำคัญกับส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้คน โดยนำความรู้ความเชี่ยวชาญของธุรกิจมาเป็นส่วนหนึ่งในการทำงานเพื่อสังคม อย่างการทำงานร่วมกับมูลนิธิปิดทองหลังพระฯ ในพื้นที่บ้านโคกล่ามและบ้านแสงอร่าม GULF นำความเชี่ยวชาญด้านพลังงานหมุนเวียน โดยเฉพาะพลังงานแสงอาทิตย์ โซลาร์เซลล์ มาประยุกต์ใช้เพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานที่ถือเป็นต้นทุนสำคัญของเกษตรกร โดยสนับสนุนการติดตั้งระบบสูบน้ำจากโซลาร์เซลล์และหอถังสูง พร้อมวางระบบท่อส่งน้ำและกระจายน้ำเข้าสู่แปลงเพาะปลูก ตลอดจนสนับสนุนโรงเรือนปลูกผักปลอดภัยจำนวน 10 โรงเรือน เพื่อสร้างงานสร้างรายได้ที่มั่นคงให้เกษตรกรในพื้นที่ นอกจากนี้ยังขยายระบบส่งน้ำไปยังพื้นที่แหล่งน้ำของชุมชน เพื่อให้ชุมชนมีน้ำใช้อย่างพอเพียงแม้ในช่วงฤดูแล้ง และยังสามารถปลูกผักและไม้ผล ไม้เศรษฐกิจ นำไปสู่การพัฒนาเป็นป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง นอกจากนี้ยังนำวิศวกรจาก GULF1 ซึ่งเป็นบริษัทในเครือที่มีความเชี่ยวชาญด้านโซลาร์เซลล์ มาถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษาโซลาร์ที่ถูกต้อง เพื่อการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
“การที่ GULF เลือกสนับสนุนโครงการให้แก่พื้นที่บ้านโคกล่ามและบ้านแสงอร่าม จุดเริ่มต้นเกิดจากพื้นที่นี้มีกลุ่มเกษตรกรที่มีความเข้มแข็งอยู่แล้วในระดับหนึ่ง เพียงแต่ยังขาดโอกาสในการเข้าถึงพลังงานสะอาดเพื่อประหยัดต้นทุนด้านพลังงาน ซึ่งไม่เพียงจะช่วยให้ชุมชนลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนลง แต่ยังช่วยสร้างรายได้ที่มั่นคงขึ้นอีกด้วย และหวังว่ากลุ่มจะมีการเติบโตโดยมีชาวบ้านที่สนใจมาร่วมกันขยายผลต่อยอดไปสู่ชาวชุมชนทุกครัวเรือน พัฒนาเป็นต้นแบบอาชีพเกษตรกรรมในระดับตำบล สู่ระดับอำเภอ และระดับจังหวัดต่อไป”
นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ กล่าวว่า “จากจุดเริ่มต้นที่บ้านโคกล่ามและบ้านแสงอร่ามเคยประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ มูลนิธิปิดทองหลังพระฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้ามาพัฒนาอ่างเก็บน้ำห้วยคล้ายอันเนื่องมาจากพระราชดำริอย่างเป็นระบบ ทั้งการเพิ่มความจุอ่างเก็บน้ำ และการวางระบบกระจายน้ำเข้าสู่พื้นที่เกษตรกรรมควบคู่ไปกับการฟื้นฟูป่าต้นน้ำ และเมื่อน้ำมีความอุดมสมบูรณ์เกษตรกรจึงเปลี่ยนจากการทำนาเชิงเดี่ยวสู่เกษตรผสมผสานและเกษตรอินทรีย์ จนเกิดการรวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกผักที่เข้มแข็ง ถือเป็นรากฐานสำคัญในการสร้างความมั่นคงทางอาหารและสร้างรายได้แก่คนในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม โดยผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นสะท้อนผ่านตัวเลขรายได้ครัวเรือนที่เติบโตจาก 95,000 บาทในปี 2553 สู่ 435,000 บาทในปี 2568 พร้อมสัดส่วนหนี้สินที่ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ”
“และวันนี้เรายกระดับโครงการไปอีกขั้น ผ่านการบูรณาการความร่วมมือกับภาคเอกชนอย่าง GULF ในการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ในการสูบน้ำและกระจายน้ำเข้าสู่แปลงเกษตร ซึ่งช่วยลดต้นทุนพลังงานได้เป็นอย่างมาก พร้อมกับการสร้างโรงเรือนปลูกผักปลอดภัยมูลค่าสูงเพิ่มอีก 10 โรงเรือน เพื่อเป็นฐานการผลิตที่ทันสมัยให้แก่ชาวบ้าน การสนับสนุนในครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นการเติมเต็มปัจจัยการผลิตที่เหมาะสม แต่ยังเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้กับเกษตรกร โดยตั้งเป้าจะให้พื้นที่แห่งนี้เป็นโมเดลต้นแบบในการขยายผลไปสู่พื้นที่ใกล้เคียงและชุมชนอื่น ๆ โดยเฉพาะการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของกลุ่มเปราะบาง อาทิ ผู้สูงอายุและผู้พิการ เพื่อให้เขาสามารถพึ่งพาตนเองได้ต่อไป”
ด้าน นางสุภาวดี ปั้นสง่า คณะกรรมการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกผัก บ้านโคกล่ามและบ้านแสงอร่าม กล่าวว่า “กลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ เกิดจากการรวมตัวของเกษตรกรในหมู่บ้านที่เริ่มจากการปลูกผักไว้บริโภคและจำหน่ายในพื้นที่ ต่อมาได้มีการส่งเสริมการปลูกผักในโรงเรือนแบบกระบะยกสูงและใช้ระบบน้ำหยด ภายใต้หลักการ ‘ปลูกน้อยแต่รายได้สูง’ โดยมีการบริหารจัดการแปลงอย่างเป็นระบบ วางแผนการเพาะปลูกและเก็บเกี่ยวตลอดทั้งปี เพื่อให้มีผลผลิตสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการปลูกผักในแต่ละรอบจะใช้เวลา 45 วัน เมื่อนำไปขายจะมีรายได้ 4,000 – 5,000 บาทต่อโรงเรือน และใน 1 ปี สามารถปลูกผักได้ 8 รอบ ตรงนี้สร้างรายได้เสริมให้แก่สมาชิกเกษตรกร ปีละกว่า 32,000 – 40,000 บาท นอกจากจะเพิ่มรายได้และลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ยังยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด”
“ก้าวสำคัญที่ทำให้กลุ่มพัฒนาไปอีกขั้นคือ การสนับสนุนจาก GULF ที่เข้ามาติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมหอถังสูงและระบบกระจายน้ำที่ช่วยลดต้นทุน ตลอดจนสนับสนุนโรงเรือนเกษตรอีก 10 โรง ตรงนี้ไม่เพียงช่วยให้ผักเติบโตได้มาตรฐานตามความต้องการของตลาดแม้ในฤดูแล้ง แต่ยังช่วยให้ชาวบ้านที่ไม่มีที่ดินทำกินสามารถมีอาชีพและรายได้ที่มั่นคง ต้องขอบคุณทั้ง GULF และมูลนิธิปิดทองหลังพระฯ ในการนำนวัตกรรมมาสร้างมูลค่าเพิ่ม และคืนรอยยิ้มให้กับเกษตรกรบ้านโคกล่ามและบ้านแสงอร่ามอย่างยั่งยืน”
เช่นเดียวกับ นางสุพรรณ พันพรม ผู้ใหญ่หมู่ที่ 3 บ้านโคกล่าม กล่าวว่า “ก่อนหน้านี้ชาวบ้านใช้น้ำบาดาลรดพืชผักที่ปลูกไว้ แต่ด้วยค่าใช้จ่ายด้านพลังงานที่เพิ่มสูงขึ้น ทำให้รายได้จากการขายผักแทบไม่เหลือเก็บ เมื่อ GULF เข้ามาสนับสนุนระบบโซลาร์เซลล์และโรงเรือนเพิ่มอีก 10 หลัง นอกจากจะช่วยลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ให้กับชาวบ้านเกษตรกรแล้ว ยังได้ขยายพื้นที่รับน้ำไปยังรอบสระเก็บน้ำเพื่อให้คนในหมู่บ้านใช้ปลูกผัก ปลูกไม้ผล ไม้เศรษฐกิจ และสามารถพัฒนาเป็นป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง ช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนได้ในอีกทางหนึ่งด้วย นอกจากนี้ GULF ยังได้สนับสนุนหอถังสูงสำหรับเก็บน้ำบาดาลเพื่อใช้อุปโภคบริโภคในช่วงหน้าแล้งอีกด้วย”
อย่างไรก็ตามในการทำงานร่วมกับชุมชน GULF ยังให้ความสำคัญกับความยั่งยืน จึงร่วมกับมูลนิธิปิดทองหลังพระฯ ส่งเสริมให้เกษตรกรจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำและโรงเรือน โดยนำรายได้ส่วนหนึ่งจากจำหน่ายพืชผักมาดูแลรักษาระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ตลอดจนนำความรู้ที่ได้รับทั้งด้านการเกษตร การจัดการน้ำ และเทคโลโลยีต่าง ๆ ไปถ่ายทอดและขยายผล จะทำให้ชุมชนมีความเข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได้ และยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนไปด้วยกัน