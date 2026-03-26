ลงด่วนดินแดง วิ่งได้ 2 เลน! กทพ.ปิดเบี่ยงพื้นที่ ให้รฟม.สร้าง”รถไฟฟ้าสีส้ม” 4 เม.ย.-16 พ.ค.69

กทพ. แจ้งปิดเบี่ยงการจราจรทางลงดินแดง 1 ช่องด้านขวา ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อรองรับงานก่อสร้างปล่องระบายอากาศ โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์-มีนบุรี (สุวินทวงศ์) ของ รฟม. ช่วง 4 เม.ย. -16 พ.ค. 69
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ. แจ้งว่า จะมีการปิดเบี่ยงการจราจรทางลงดินแดง ตลอด 24 ชั่วโมง เนื่องด้วย การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ได้ว่าจ้าง บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์-มีนบุรี (สุวินทวงศ์) โดยผู้รับจ้างจะดำเนินการก่อสร้างปล่องระบายอากาศที่ 6 (IVS06) บริเวณทางลงดินแดง ทางพิเศษเฉลิมมหานคร จึงมีความจำเป็นต้องปิดเบี่ยงจราจรบริเวณทางลงดินแดง มุ่งหน้าถนนวิภาวดีรังสิต ด้านขวาทาง จำนวน 1 ช่องจราจร ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2569 ถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2569 ตลอด 24 ชั่วโมง
ทั้งนี้ บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ได้ติดตั้งป้ายเตือนก่อนถึงพื้นที่ดำเนินการและติดตั้งป้ายเตือนสัญญาณต่าง ๆ ป้ายประชาสัมพันธ์การเบี่ยงการจราจรเพื่อให้สัญญาณแก่ผู้ใช้ทางพิเศษได้ทราบ
กทพ. ขอความร่วมมือผู้ที่ใช้เส้นทางบริเวณดังกล่าวโปรดสังเกตป้ายเตือน สัญญาณจราจรต่าง ๆ และปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของท่าน หากมีข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ สามารถแจ้งได้ที่ โทร 063-217-6532 ตลอด 24 ชั่วโมง