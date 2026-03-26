วิกฤต ‘ค่าการกลั่น’ ดิ่งเหว! สงครามตะวันออกกลางพ่นพิษ บีบโรงกลั่นเอเชียอ่วม ต้นทุนพุ่ง-ดีมานด์ทรุด

จากยุคทองสู่ภาวะติดลบเพียงชั่วข้ามคืน! อุตสาหกรรมโรงกลั่นในเอเชียกำลังเผชิญกับมรสุมลูกใหญ่ที่สุดในรอบหลายปี เมื่อชนวนเหตุความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลาง ส่งผลกระทบลูกโซ่ทำซัพพลายน้ำมันดิบสะดุด ดันค่าระวางเรือพุ่งทะยานกว่า 800% จนต้นทุนนำเข้าบานปลาย ในขณะที่ความต้องการใช้น้ำมันในภูมิภาคเริ่มส่งสัญญาณอ่อนตัวลงอย่างน่ากังวล สถานการณ์นี้ไม่เพียงแต่บีบให้โรงกลั่นต้องลดกำลังการผลิต แต่ยังลามไปถึงสภาวะการขาดทุนที่รุนแรงกว่าตัวเลขที่ปรากฏในหน้าจอซื้อขาย
ฝันร้ายที่กลายเป็นจริง ค่าการกลั่นสิงคโปร์ดิ่งสู่ภาวะ “ติดลบ”
วงการพลังงานต้องตกตะลึงเมื่อค่าการกลั่นอ้างอิงของสิงคโปร์ (Singapore GRM) ซึ่งเป็นดัชนีชี้วัดผลกำไรสำคัญของภูมิภาค ปรับตัวลดลงอย่างรุนแรง จากจุดสูงสุดในช่วงต้นเดือนมีนาคมที่ ร่วงกราวรูดลงมาติดลบในช่วงล่าสุด
การพลิกกลับครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนผ่านจากช่วงที่ตลาดได้กำไรจากอุปทานตึงตัว ไปสู่ภาวะกดดันเชิงโครงสร้างอย่างเต็มรูปแบบ นักวิเคราะห์ชี้ว่าโรงกลั่นกำลังเผชิญความยากลำบากอย่างยิ่งในการพยุงตัวเลขกำไรให้กลับมาเป็นบวกได้ในระยะใกล้ และที่น่ากังวลยิ่งกว่าคือ ค่าการกลั่นที่เห็นนี้ยังไม่ได้รวมต้นทุนแฝงอย่างค่าขนส่งเข้าไปด้วย ซึ่งหมายความว่าในความเป็นจริง โรงกลั่นอาจกำลังแบกรับผลขาดทุนที่หนักหน่วงกว่าที่คิด
กำแพงภาษีความเสี่ยง: เมื่อค่าระวางเรือพุ่ง 842% และซัพพลายหยุดชะงัก
ชนวนเหตุหลักมาจากความไม่สงบในตะวันออกกลาง โดยเฉพาะการโจมตีโต้ตอบกันที่ส่งผลให้การขนส่งผ่านช่องแคบฮอร์มุซ (Strait of Hormuz) ซึ่งเป็นเส้นทางลำเลียงน้ำมันหลักของโลกแทบจะหยุดชะงักลง ส่งผลให้เกิดภาวะขาดแคลนวัตถุดิบ (Feedstock) จนโรงกลั่นในสิงคโปร์ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเอเชียเหนือ ต้องลดปริมาณการกลั่นลงอย่างเลี่ยงไม่ได้
นอกจากน้ำมันจะหายากขึ้นแล้ว ต้นทุนการเคลื่อนย้ายยัง “แพงระยับ” จากเงื่อนไขหลายประการ ประกอบด้วย
War Risk Premium: บริษัทเดินเรือเริ่มเรียกเก็บค่าพรีเมียมความเสี่ยงสงคราม และต้องอ้อมเส้นทางเดินเรือให้ยาวขึ้นเพื่อความปลอดภัย
ค่าระวางเรือพุ่งกระฉูด: ค่าขนส่งทางทะเลพุ่งสูงขึ้นถึง 842% โดยเรือขนาด Aframax มีค่าขนส่งเพิ่มจาก 2.46 ดอลลาร์/บาร์เรล เป็น 9.46 ดอลลาร์/บาร์เรล
Landed Cost พุ่ง: ต้นทุนน้ำมันดิบรวมค่าขนส่งที่ส่งถึงมือผู้ซื้อในเอเชียจึงปรับตัวสูงขึ้นตามไปด้วย สร้างแรงสั่นสะเทือนต่อระบบเศรษฐกิจและเพิ่มความกังวลด้านเงินเฟ้อ
ดีมานด์อ่อนแรงและวิกฤตโรงกลั่นอินเดีย: สัญญาณอันตรายที่ยังไม่สิ้นสุด
ความต้องการใช้น้ำมันในเอเชียเริ่มชะลอตัวลง เนื่องจากราคาพลังงานที่สูงลิ่วและความไม่แน่นอนของตลาด สัญญาณนี้เด่นชัดผ่านกิจกรรมการบินที่ลดลง การใช้เชื้อเพลิงในภาคอุตสาหกรรมที่ซบเซา รวมถึงมาตรการประหยัดพลังงานในหลายประเทศ ภาวะนี้ยิ่งกดดันส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์ให้แคบลงและเร่งให้ค่าการกลั่นดิ่งลงเร็วขึ้นไปอีก
ไม่เพียงแต่โรงกลั่นในแถบสิงคโปร์เท่านั้น แต่ยักษ์ใหญ่อย่างโรงกลั่นอินเดียก็หนีไม่พ้น เนื่องจากต้องพึ่งพาน้ำมันจากตะวันออกกลางเป็นหลัก ความผันผวนของส่วนต่างราคาและการทำกำไรจากการส่งออกที่ลดลง กำลังบีบให้ Margin ของโรงกลั่นแคบลงเรื่อย ๆ แม้โรงกลั่นที่มีเทคโนโลยีซับซ้อนจะมีความยืดหยุ่นในการปรับตัวได้บ้าง แต่ภาพรวมของอุตสาหกรรมยังคงเต็มไปด้วยความผันผวนและขยับตัวได้ยากลำบากในสมรภูมินี้