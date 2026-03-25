เช็กเส้นทางก่อน!สงกรานต์ 10 – 19 เม.ย.69 ทดลองใช้มอเตอร์เวย์ M6 "บางปะอิน-โคราช" แนะเติมน้ำมัน-ชาร์จไฟฟ้าให้พร้อม

สงกรานต์นี้ ทดลองใช้มอเตอร์เวย์ M6 บางปะอิน - นครราชสีมา ตลอดสาย เผยช่วงบางปะอิน–ปากช่อง สร้างเสร็จฝั่งเดียว 10-13 เม.ย.ใช้เป็นขาออก ส่วน 14-19 เม.ย.สลับเป็นขาเข้า ส่วนปากช่อง-นครราชสีมาเสร็จหมดแล้ว วิ่งแบบ 2 ทิศทางตลอด 24 ชม.ช่วยระบายรถสู่ภาคอีสาน แนะเติมน้ำมัน-ชาร์จไฟรถให้พร้อม
นายปิยพงษ์ จิวัฒนกุลไพศาล อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) เปิดเผยว่า ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2569 ซึ่งมีวันหยุดต่อเนื่องต่อเนื่อง กรมทางหลวง เตรียมความพร้อมเปิดทดลองให้บริการมอเตอร์เวย์ M6 สายบางปะอิน – นครราชสีมา ตลอดสาย ตั้งแต่บางปะอิน – ปากช่อง – นครราชสีมา ระยะทางรวม 196 กิโลเมตร ระหว่างวันที่ 10 - 19 เมษายน 2569 (จำนวน 10 วัน) เพื่อรองรับปริมาณการเดินทางของประชาชน ลดความแออัดบนถนนมิตรภาพ และถนนพหลโยธิน เพิ่มความสะดวกในการเดินทางสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สำหรับรูปแบบการเปิดให้บริการช่วง “ปากช่อง – นครราชสีมา” ซึ่งปัจจุบันการก่อสร้างงานโยธาเสร็จแล้ว จะเปิดให้สัญจรได้สองทิศทาง ตามปกติ ตลอด 24 ชั่วโมง
ส่วนช่วง “บางปะอิน – ปากช่อง” เนื่องจากก่อสร้างเสร็จฝั่งทิศทางขาออก 3 ช่องจราจร ดังนั้นจึงจะเปิดสัญจร โดยการจัดการจราจรแบบเดินรถทางเดียว (One-way) ตามช่วงเวลา โดยช่วงต้นเทศกาล ใช้วิ่งทิศขาออกกรุงเทพฯ เท่านั้น ระหว่างวันที่ 10 เมษายน 2569 เวลา 00.01 น. ถึง 13 เมษายน 2569 เวลา 24.00 น. โดยผู้ใช้ทางสามารถเข้าสู่มอเตอร์เวย์ M6 ได้ที่ด่านบางปะอิน ด่านหินกอง ด่านสระบุรี และด่านแก่งคอย ทั้งนี้ หากพบว่ามีปริมาณรถสะสมหนาแน่นบริเวณด่านปากช่อง กรมทางหลวงจะเปิดใช้งาน "ด่านมวกเหล็ก" เพื่อเร่งระบายการจราจรออกสู่ถนนมิตรภาพให้รวดเร็วยิ่งขึ้น
ช่วงปลายเทศกาล ใช้สัญจรเป็นทิศขาเข้ากรุงเทพฯ เท่านั้น ระหว่างวันที่ 14 เมษายน 2569 เวลา 06.00 น. ถึง 19 เมษายน 2569 เวลา 24.00 น. โดยผู้ใช้ทางสามารถวิ่งเข้า – ออก M6 ได้ที่ ด่านแก่งคอย ด่านสระบุรี ด่านหินกอง หรือออกที่ด่านบางปะอิน เพื่อเชื่อมต่อสู่ถนนพหลโยธิน และวงแหวนกาญจนาภิเษกด้านตะวันตกและตะวันออก
ทั้งนี้ จะมีการปิดพื้นที่ชั่วคราว ตั้งแต่บริเวณต่างระดับบางปะอิน ถึง ด่านปากช่อง ในวันอังคารที่ 14 เมษายน 2569 เวลา 00.00 – 06.00 น. เพื่อสลับทิศทางการจราจรและเตรียมพร้อมรองรับการจราจรขาเข้า
สำหรับการอำนวยความสะดวกตลอดเส้นทาง กรมทางหลวงได้จัดเตรียมจุดบริการห้องน้ำชั่วคราวรวมทั้งหมด 17 จุด ประกอบด้วยบริเวณด่านเก็บค่าผ่านทาง 14 จุด (ทั้งขาเข้าและขาออก) จุดพักรถทับกวาง กม.64+900 (ขาออก) และจุดพักรถสีคิ้ว กม.147+000 (ทั้งขาเข้าและขาออก)
อธิบดีกรมทางหลวงย้ำว่า เนื่องจากเป็นช่วงทดลองให้บริการ จึงอนุญาตให้ใช้ได้เฉพาะรถยนต์ 4 ล้อ และจำกัดความเร็วไม่เกิน 80 กม./ชม. เพื่อความปลอดภัย โดยเส้นทางดังกล่าวยังไม่มีสถานีบริการน้ำมัน จุดชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า รวมทั้งร้านค้าบริการ กรมทางหลวงจึงขอแนะนำให้ประชาชนศึกษาเส้นทางและเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทางทุกครั้ง เติมน้ำมัน และจัดเตรียมอาหาร/น้ำดื่มให้พร้อมก่อนเข้าสู่มอเตอร์เวย์
กรมทางหลวงให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยของประชาชน โดยได้จัดเจ้าหน้าที่บริหารจัดการจราจรและหน่วยเคลื่อนที่เร็วอำนวยความสะดวกตลอด 24 ชั่วโมง ตลอดช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้ ทั้งนี้ หากเกิดเหตุฉุกเฉินหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อ สายด่วนกรมทางหลวง 1586 โทรฟรีตลอด 24 ชั่วโมง
สำหรับโครงการก่อสร้าง มอเตอร์เวย์ M6 สายบางปะอิน – นครราชสีมา ระยะทางรวม 196 กิโลเมตร ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2569 มีความคืบหน้างานรวม 89.10% โดยแบ่งงานโยธา เป็น 40 สัญญา (ตอน) ปัจจุบันเสร็จแล้ว 38 สัญญา เหลืออีก 2 สัญญา สัญญา 4 และสัญญาที่ 21
โดยสัญญาที่ 4 อยู่ใน อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา เนื้องานเหลือการก่อสร้างสะพานรวม 8 แห่ง โดยกรมทางหลวงคาดว่างานก่อสร้างทั้งหมดของตอนที่ 4 จะแล้วเสร็จภายในเดือนพ.ค.-มิ.ย. 2569
ส่วนตอนที่ 21 ที่มีพื้นที่ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี และ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา เนื้องานเหลืองานก่อสร้างสะพานฝั่งขวาทาง โดยงานฐานรากสะพาน งานเสาตอหม้อ และงานติดตั้งชิ้นส่วนสะพาน ซึ่งสัญญานี้มีการปรับแบบก่อสร้างเป็นสะพาน สัญญาสิ้นสุดประมาณกลางปี 2570 ทั้งนี้ กรมทางหลวงจะเร่งรัดการก่อสร้างงานสัญญาที่ 21 ให้แล้วเสร็จภายในปลายปี 2569 โดยตั้งเป้าเปิดให้บริการมอเตอร์เวย์ M 6 บางประเน - นครราชสีมา ตลอดสาย ทั้ง 2 ทิศทางในปี 2570