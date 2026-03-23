ก้าวประวัติศาสตร์ไทย! GISTDA จับมือ 40 องค์กร ร่วม NASA ลุยภารกิจ “Artemis” สำรวจดวงจันทร์–ดาวอังคาร

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เดินหน้าสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับวงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ จัดการประชุมระดับชาติสุดยิ่งใหญ่แห่งปี “เครือข่ายความร่วมมือการวิจัยเทคโนโลยีขั้นสูงด้านการสำรวจอวกาศ Artemis Program” โดยมี ศาสตราจารย์ ดร. ศุภชัย ปทุมนากุล ปลัดกระทรวง อว. เป็นประธานในพิธีและมี ดร.ดำรงค์ฤทธิ์ เนียมหมวด รองผู้อำนวยการ GISTDA ,ผู้แทนเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ,ผู้ทรงคุณวุฒิ ,ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้อง Infinity Ballroom 2 โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพฯ
ดร.ณัฐวัฒน์ หงส์กาญจนกุล โฆษก GISTDA และผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมเศรษฐกิจอวกาศ กล่าวว่า งานสัมมนาครั้งนี้เปรียบเสมือนการรวมตัวของ "หัวกะทิ" ระดับประเทศ โดยมีผู้เข้าร่วมกว่าร้อยชีวิต จากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษาชั้นนำกว่า 40 แห่ง ที่มาร่วมกันระดมสมอง วางรากฐาน และกำหนดทิศทางของยุทธศาสตร์อวกาศไทย เพื่อเตรียมความพร้อมขั้นสูงสุดในการเจรจาความร่วมมือกับ องค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติสหรัฐฯ (NASA) ซึ่งขณะนี้อุตสาหกรรมอวกาศโลกกำลังอยู่ในช่วงจุดเปลี่ยนผ่านที่สำคัญ จากอดีตที่เทคโนโลยีอวกาศถูกผูกขาดโดยองค์กรรัฐบาลของประเทศมหาอำนาจเพียงไม่กี่แห่ง แต่วันนี้ โลกกำลังก้าวเข้าสู่ยุค "New Space Economy" หรือ เศรษฐกิจอวกาศยุคใหม่ ที่เปิดกว้างให้ภาคเอกชนและประเทศกำลังพัฒนาสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นผู้สร้างระบบจรวด ดาวเทียม และให้บริการโมเดลธุรกิจใหม่ๆ ที่ใช้ประโยชน์จากอวกาศได้อย่างไร้ขีดจำกัด
โฆษก GISTDA กล่าวต่อว่า สำหรับ GISTDA การสร้างและเสริมขีดความสามารถด้านอวกาศของไทยให้ไปไกลมากกว่าเดิม คือพันธกิจหลักที่เรามุ่งมั่นทำให้เกิดขึ้นจริงมาโดยตลอด เป็นครั้งแรกในรอบกว่า 50 ปี นับตั้งแต่สิ้นสุดโครงการ Apollo ที่เรากำลังจะได้เห็นสหรัฐอเมริกาประกาศส่งมนุษย์กลับไปเหยียบดวงจันทร์อีกครั้ง ภายใต้โครงการ Artemis ซึ่งเป้าหมายไม่ใช่แค่การไปเยือน แต่คือการสร้าง 'เศรษฐกิจบนดวงจันทร์' (Lunar Economy) และใช้เป็นฐานที่มั่นในการสำรวจดาวอังคารต่อไป"
การบรรลุเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่นี้ ต้องอาศัยการยกระดับระบบนิเวศอวกาศ (Space Ecosystem) แบบก้าวกระโดดและครอบคลุมในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นด้านวิศวกรรมจรวด ยานอวกาศ เทคโนโลยีการลงจอด ระบบสนับสนุนการดำรงชีพของนักบินอวกาศ ระบบพลังงาน เชื้อเพลิง การสื่อสารขั้นสูง การทำเหมืองแร่บนดวงจันทร์ ไปจนถึงนวัตกรรมด้านการแพทย์อวกาศ วัสดุศาสตร์ และชีววิทยา นี่คือขุมทรัพย์ทางความรู้และเทคโนโลยีที่จะพลิกโฉมโลก และเป็นโอกาสทองที่ประเทศไทยจำเป็นต้องกระโดดเข้าร่วม ไม่ใช่ในฐานะผู้ชม แต่ในฐานะผู้ร่วมสร้างประวัติศาสตร์ การจัดสัมมนาในวันนี้นับเป็นหมุดหมายที่สำคัญยิ่งในการผลักดันขีดความสามารถด้านอวกาศของไทย เป็นการรวบรวมความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและงานวิจัยจากเครือข่ายพันธมิตรทั่วประเทศ มาวิเคราะห์จุดแข็งร่วมกัน เพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมที่สุดว่า ประเทศไทยจะมีบทบาทในส่วนใดของโครงการสำรวจอวกาศนานาชาติได้บ้าง เพื่อตอกย้ำความมุ่งมั่นของเราในการยกระดับองค์ความรู้ให้ทัดเทียมระดับสากล ซึ่งผลลัพธ์อันล้ำค่าจากการระดมความคิดเห็นด้านเทคนิคในวันนี้ จะไม่หยุดอยู่แค่ในห้องประชุม แต่จะถูกนำไปต่อยอดเป็น "สมุดปกขาว" หรือข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์ที่ทรงพลัง เพื่อนำไปใช้ประกอบการเจรจากับตัวแทนจากสหรัฐอเมริกา นำโดย NASA เพื่อจัดทำกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศภายใต้โครงการ Artemis อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อคนไทย
ความเคลื่อนไหวครั้งใหญ่นี้ สอดรับกับการที่ประเทศไทยได้สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ ด้วยการร่วมลงนามในข้อตกลง Artemis Accords เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2567 ที่ผ่านมา ซึ่งการลงนามในครั้งนั้นเปรียบเสมือนการเปิดประตูบานใหญ่ที่ทำให้ไทยสามารถเจรจาหารืออย่างเป็นทางการกับสหรัฐฯ ในเรื่องการสำรวจดวงจันทร์และเพื่อสานต่อความสำเร็จดังกล่าว ในขณะที่งานสัมมนาที่กรุงเทพฯ กำลังดำเนินไปอย่างเข้มข้น ดร.ปกรณ์ อาภาพันธุ์ ผู้อำนวยการ GISTDA ได้เดินทางไปปฏิบัติภารกิจสำคัญ ณ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีกำหนดการเข้าพบและหารือระดับทวิภาคีกับผู้บริหารระดับสูงของ NASA ในวันที่ 24-25 มีนาคมนี้ ณ สำนักงานใหญ่ NASA

