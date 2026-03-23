“พาณิชย์” ดึงห้าง ผู้ผลิต ลดราคาสินค้าเฮ้าส์แบรนด์ แบรนด์รอง ดีเดย์ เม.ย.นี้

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าผนึกกำลังกรมการค้าภายใน เชิญผู้ผลิต ห้าง สมาคมผู้ค้าปลีกไทย สมาคมข้าวถุง เดินหน้าโครงการ “ไทยช่วยไทย” ลดราคาสินค้า House Brand และแบรนด์ทางเลือก เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชน ในช่วงสถานการณ์วิกฤตจากตะวันออกกลาง คาดดีเดย์เดือน เม.ย. นี้ รวม 2 เดือน
นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังร่วมเป็นประธานการประชุมร่วมกับนายวิทยากร มณีเนตร อธิบดีกรมการค้าภายใน เพื่อหารือแนวทางการสนับสนุนสินค้าอุปโภคบริโภคราคาถูก ว่า กระทรวงพาณิชย์ได้รับนโยบายนางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ที่ได้สั่งการให้หาแนวทางดูแลค่าครองชีพเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชน เนื่องจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ยังคงยืดเยื้อ และส่งผลกระทบโดยตรงต่อต้นทุนพลังงาน โดยเฉพาะราคาน้ำมันดิบ ทำให้ต้นทุนสินค้าปรับเพิ่มขึ้น และกระทบต่อราคาสินค้า โดยเห็นพ้องที่จะจัดทำโครงการ “ไทยช่วยไทย” ด้วยการนำสินค้าอุปโภคบริโภคกลุ่ม House Brand และแบรนด์ทางเลือก (Second-tier Brand) ผู้ผลิตและห้างมีการผลิตและจำหน่ายอยู่แล้ว มาจำหน่ายในราคาพิเศษ เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายและเพิ่มทางเลือกให้ประชาชน
โดยแนวคิดของมาตรการในครั้งนี้ คือ การลดหรือตรึงราคาสินค้าที่จำเป็นในชีวิตประจำวันและช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยไปพร้อมกัน ซึ่งเป็นความต้องการที่จะดูแลทั้งระบบ โดยมุ่งเน้นไปที่สินค้ากลุ่ม House Brand ของห้างร้าน และสินค้าแบรนด์ทางเลือกหรือแบรนด์รอง (Second-tier Brand) ของผู้ผลิตสินค้ารายใหญ่ของประเทศเพื่อประหยัดเงินในกระเป๋าของประชาชน โดยแบ่งกลุ่มสินค้าเป้าหมายออกเป็น 2 กลุ่มหลัก ได้แก่ สินค้าอุปโภค เช่น สบู่ แชมพู ผงซักฟอก และยาสีฟัน สินค้าบริโภค เช่น ข้าวสาร น้ำตาล น้ำปลา น้ำมันพืช ซอสปรุงรส บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป และอาหารกระป๋อง เป็นต้น โดยโครงการนี้คาดว่า จะเริ่มภายในเดือน เม.ย.2569 และมีระยะเวลาดำเนินการเบื้องต้นประมาณ 2 เดือน
“ในสถานการณ์ปกติ บางห้าง มีสินค้า House Brand ของตัวเองจำหน่ายอยู่แล้ว ซึ่งเป็นสินค้าที่มีมาร์จิ้นสูง เพราะไม่ได้มีค่าการตลาด ไม่มีค่าโปรโมตแบรนด์ แต่ก็ขายได้ยาก เพราะผู้บริโภคนิยมสินค้าที่มีแบรนด์ แต่ในตอนนี้ เป็นช่วงสถานการณ์ไม่ปกติ ก็เห็นตรงกันว่า ควรจะนำสินค้า House Brand มาจำหน่ายและจัดโปรโมชันลดราคา เพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้บริโภค รวมไปถึงสินค้าแบรนด์ทางเลือกหรือแบรนด์รอง ที่ผู้ผลิตหลาย ๆ มีการทำอยู่แล้ว มาจัดโปรโมชัน เป็นทางเลือกให้ผู้บริโภคด้วย โดยขอให้ผู้ประกอบการส่งข้อมูลรายการสินค้าที่จะปรับลดราคามายังกรมภายในวันที่ 27 มี.ค.2569 เพื่อรวบรวมและขับเคลื่อนมาตรการให้เกิดผลโดยเร็วที่สุด”นายพูนพงษ์กล่าว
นอกจากนี้ ยังได้ขอความร่วมมือไปยังผู้ผลิต ซัปพลายเออร์ และห้าง ขอให้ตรึงราคาสินค้าและจัดโปรโมชันตามปกติ เนื่องจากสินค้ายังคงเป็นสต็อกเดิมหรือเป็นวัตถุดิบเดิมที่มีอยู่ก่อนที่จะเกิดสถานการณ์ในตะวันออกกลาง
สำหรับภาคเอกชน ที่ได้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สมาคมผู้ค้าปลีกไทย สมาคมผู้ประกอบการข้าวถุงไทย บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด โฮลเซลล์ จํากัด บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จํากัด (มหาชน) บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) บริษัท ฟู้ดแลนด์ ซุปเปอร์มาร์เก็ต จํากัด บริษัท วิลล่า มาร์เก็ท เจพี จํากัด บริษัท สหพัฒนพิบูล จํากัด (มหาชน) บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จํากัด (มหาชน) บริษัทไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) บริษัท น้ำมันพืชไทย จํากัด (มหาชน) บริษัท พี อาร์ จี คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัท ข้าวมาบุญครอง จํากัด