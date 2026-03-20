เอสซีจีคว้า 7 รางวัล จากเวที Thailand’s Most Admired 2025–2026 ด้านความยั่งยืน โปร่งใส และธรรมาภิบาล

เอสซีจี คว้า 7 รางวัลจากเวที Thailand’s Most Admired Company 2025–2026 จัดโดย BrandAge ได้แก่ White Brand Award และ Brand 4 Sustainability Award พร้อมคว้าอันดับ 1 Thailand’s Most Admired Company 2025–2026 ในกลุ่มวัสดุก่อสร้าง และ Thailand’s Most Admired Brand 2026 สำหรับหลังคาและสมาร์ทบอร์ด แบรนด์ เอสซีจี กระเบื้องปูพื้นและกรุผนัง แบรนด์ คอตโต้ และ แพลตฟอร์มศูนย์รวมช่าง คิวช่าง สะท้อนความไว้วางใจและเชื่อมั่นผู้บริโภค ควบคู่การเติบโตของธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
เอสซีจีคว้า 2 รางวัลสำคัญด้านความยั่งยืนจากเวที Thailand’s Most Admired Company 2025-2026 ได้แก่ White Brand Award และ Brand 4 Sustainability Award ตอกย้ำความมุ่งมั่นขององค์กรในการดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล พร้อมขับเคลื่อนการเติบโตอย่างยั่งยืนตามแนวทาง Inclusive Green Growth โดยผสานแนวคิด ESG (Environmental, Social and Governance) เข้ากับกลยุทธ์องค์กร เพื่อสร้างคุณค่าร่วมให้กับสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม รวมถึงสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่สังคมคาร์บอนต่ำ
สำหรับรางวัล White Brand Award ซึ่ง BrandAge ร่วมกับองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) มอบให้กับองค์กรที่ดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ และยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล โดยคัดเลือกองค์กรที่มีความโดดเด่นด้านความโปร่งใสเพียง 5 องค์กรของปี ซึ่งเอสซีจีได้รับรางวัลนี้เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน ขณะที่รางวัล Brand 4 Sustainability Award ซึ่ง BrandAge ร่วมกับ Sustainable Brands Thailand (SB Thailand) มอบให้กับองค์กรที่มีวิสัยทัศน์โดดเด่นด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน และสามารถสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจควบคู่กับการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยเป็น รางวัลสูงสุดเพียงหนึ่งเดียวของปี ในสาขานี้
เอสซีจีขับเคลื่อนความยั่งยืนผ่านการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส และยึดหลักบรรษัทภิบาล โดยมีจรรยาบรรณเอสซีจี (SCG Code of Conduct) เป็นแนวทางการทำงานของพนักงาน และจรรยาบรรณคู่ธุรกิจเอสซีจี (SCG Supplier Code of Conduct) สำหรับคู่ธุรกิจ พร้อมทั้งยกระดับกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล พัฒนาสินค้ากรีน และสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs และวิสาหกิจชุมชนในการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียว
ด้านธุรกิจ เอสซีจี ซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง คว้าอันดับ 1 Thailand’s Most Admired Company 2025–2026 บริษัทในกลุ่มวัสดุก่อสร้างต่อเนื่องเป็นปีที่ 18 สะท้อนความเชื่อมั่นของผู้บริโภค ภาคธุรกิจ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อองค์กรที่ดำเนินธุรกิจอย่างโดดเด่น ทั้งด้านนวัตกรรม ผลการดำเนินธุรกิจ ภาพลักษณ์องค์กร การบริหารจัดการ และการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ขณะเดียวกัน สินค้าและแพลตฟอร์มศูนย์รวมช่างในหมวดวัสดุก่อสร้าง ได้รับรางวัล Thailand’s Most Admired Brand 2026 ย้ำถึงความไว้วางใจและความนิยมจากผู้บริโภค ถึง 4 รางวัล ได้แก่ “หลังคา” และ “สมาร์ทบอร์ด” แบรนด์ SCG ของบริษัท เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด “กระเบื้องปูพื้นและกรุผนัง” แบรนด์ COTTO ของบริษัท เอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน) และ “คิวช่าง” ของบริษัท เน็กซเตอร์ ดิจิตอล แอนด์โซลูชั่น จำกัด ซึ่งความสำเร็จดังกล่าวมาจากการขับเคลื่อนธุรกิจด้วยแนวคิด Customer Centric ที่ให้ความสำคัญกับความต้องการของลูกค้าในทุกมิติ ควบคู่กับการพัฒนานวัตกรรมสินค้าและการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน
7 รางวัลที่ได้รับในครั้งนี้ ไม่เพียงสะท้อนความโปร่งใสและความยั่งยืน แต่ยังแสดงถึงความสามารถในการพัฒนาสินค้าที่ตอบโจทย์ผู้บริโภค ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันและการเติบโตของธุรกิจในระยะยาว
ทั้งนี้ การสำรวจ Thailand’s Most Admired Company & Brand 2025–2026 ดำเนินการสัมภาษณ์แบบตัวต่อตัวกับกลุ่มตัวอย่างคนทำงานในกรุงเทพฯ ที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป จำนวน 400 คน ในระหว่างเดือนกันยายน –ตุลาคม 2568 เพื่อให้ผลการสำรวจสะท้อนภาพรวมของสังคมเมือง