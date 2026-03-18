จดเครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร แจ้งลิขสิทธิ์ 2 เดือน ปี 69 รวม 14,394 คำขอ

กรมทรัพย์สินทางปัญญาเผยสถิติการยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า สิทธิบัตรการประดิษฐ์ อนุสิทธิบัตร และสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ และแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ ช่วง 2 เดือน ปี 69 มีจำนวน 14,394 คำขอ
นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า สถิติการยื่นคำขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา (เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตรการประดิษฐ์ อนุสิทธิบัตร และสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์) ในไทย ช่วง 2 เดือนของปี 2569 (ม.ค.-ก.พ.) มีการยื่นคำขอจดทะเบียนจำนวน 11,870 คำขอ เพิ่มขึ้น 1.37% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปี 2568 ที่มี 11,710 คำขอ และมีการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ 2,524 รายการ เพิ่มขึ้น 4.38% จากปี 2568 ที่มี 2,418 รายการ
โดยรายละเอียดการยื่นคำขอจดทะเบียนและแจ้งข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญา ได้แก่ 1.เครื่องหมายการค้า มีการยื่นคำขอ 9,025 คำขอ เพิ่มขึ้น 2.22% โดยกลุ่มสินค้าที่มีการยื่นขอรับความคุ้มครองเครื่องหมายการค้ามากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ บริการด้านค้าปลีก การขาย และการตลาด 1,206 คำขอ รองลงมา คือ สินค้าผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและความงาม 1,183 คำขอ ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพอนามัย การรักษาโรค และสมุนไพรที่ใช้ในทางการแพทย์ 1,103 คำขอ เครื่องมือและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 1,026 คำขอและผลิตภัณฑ์ที่ทำจากพืช ธัญพืช เครื่องปรุงแต่งกลิ่นและรสอาหาร 703 คำขอ โดยมีสัดส่วนผู้ยื่นคำขอเครื่องหมายการค้า คนไทย 52% และต่างชาติ 48% และมีการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าอยู่ที่ 6,470 เครื่องหมาย ลดลง 11.94% ส่วนหนึ่งเพราะผู้ยื่นคำขอบางส่วนยังไม่ได้มาชำระค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน ซึ่งมีอยู่ประมาณ 1,500 คำขอ โเยคำขอดังกล่าวยังไม่ได้ถูกปัดตก ยังมาชำระค่าธรรมเนียมได้ภายใน 60 วัน
2.สิทธิบัตรการประดิษฐ์ มีการยื่นคำขอ 1,254 คำขอ ลดลง 6.49% โดยนวัตกรรมที่มีการยื่นมากสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ เช่น ยาเคมีสังเคราะห์ ยาสมุนไพร ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ 170 คำขอ รองลงมาคือ นวัตกรรมด้านการสื่อสาร เช่น ระบบสื่อสารและอุปกรณ์ส่งสัญญาณ เทคโนโลยีเครือข่ายไร้สาย ระบบรับ–ส่งข้อมูลความเร็วสูง และอุปกรณ์สื่อสารอัจฉริยะ 106 คำขอ นวัตกรรมแอนติบอดี้และยาชีววัตถุ เช่น แอนติบอดีเชิงรักษา วัคซีนชีววัตถุ และผลิตภัณฑ์ชีวเภสัชภัณฑ์ 48 คำขอ อาหารและเครื่องดื่ม 32 คำขอ และวัสดุเหล็กกล้า เช่น เหล็กกล้าที่มีความแข็งแกร่งสูงระดับพิเศษ เหล็กกล้าทนการสึกหรอ เหล็กกล้าทนความร้อน และเหล็กกล้าสำหรับงานโครงสร้างที่ต้องรับแรงสูง 28 คำขอ โดยมีสัดส่วนผู้ยื่นคำขอ คนไทย 9% และต่างชาติ 91% และมีการรับจด 1,113 ฉบับ เพิ่มขึ้น 24.50%
3.อนุสิทธิบัตร มีการยื่นคำขอ 720 คำขอ เพิ่มขึ้น 2.71% โดยนวัตกรรมที่มีการยื่นขอมากสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ อาหารและเครื่องดื่ม 81 คำขอ ตามมาด้วย ยาสมุนไพร 33 คำขอ ระบบสื่อสารและอุปกรณ์ส่งสัญญาณ และการจัดการสารสนเทศ 32 คำขอ อุปกรณ์ทางการแพทย์ 30 คำขอ และเทคโนโลยีชีวภาพที่เกี่ยวกับแอนติบอดีเอนไซม์ 15 คำขอ โดยมีสัดส่วนผู้ยื่นคำขอ คนไทย 96% และต่างชาติ 4% และมีการรับจด 440 ฉบับ เพิ่มขึ้น 31.34%
4.สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ มีการยื่นคำขอ 871 คำขอ เพิ่มขึ้น 3.81% โดยการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่มีการยื่นขอมากสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ บรรจุภัณฑ์ 98 คำขอ ลวดลายผ้า 93 คำขอ เครื่องประดับ 78 คำขอ อุปกรณ์ก่อสร้าง 67 คำขอ และรถยนต์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง 65 คำขอ โดยมีสัดส่วนผู้ยื่นคำขอ คนไทย 65% และต่างชาติ 35% และรับจด 1,249 ฉบับ เพิ่มขึ้น 70.63%
5.ลิขสิทธิ์ มีการยื่นแจ้งข้อมูล 2,524 ผลงาน เพิ่มขึ้น 4.38% โดยผลงานที่มีการแจ้งมากสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ วรรณกรรม (งานนิพนธ์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์) 1,034 ผลงาน ศิลปกรรม (จิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์) 746 ผลงาน ดนตรีกรรม 548 ผลงาน โสตทัศนวัสดุ 149 ผลงาน และงานอื่นใด (งานทอผ้า งานเย็บปักถักร้อย) 21 ผลงาน โดยสัดส่วนผู้ยื่นแจ้ง เป็นคนไทย 99% และต่างชาติ 1% ซึ่งลิขสิทธิ์เป็นทรัพย์สินทางปัญญาที่ได้รับความคุ้มครองทันทีที่สร้างสรรค์ โดยไม่ต้องยื่นจดทะเบียนกับกรม สถิติดังกล่าวจึงไม่สามารถสะท้อนภาพรวมของงานสร้างสรรค์ไทยได้ทั้งหมด แต่กรมจะเดินหน้าส่งเสริมให้ศิลปินนักสร้างสรรค์เห็นความสำคัญของการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ เพื่อเป็นหลักฐานอ้างอิงเบื้องต้นในการแสดงความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในกรณีที่เกิดข้อพิพาท รวมทั้งเป็นช่องทางให้ผู้อื่นสามารถเข้าถึงผลงานและติดต่อขอใช้ประโยชน์งานลิขสิทธิ์นั้นได้ง่ายขึ้น
นางอรมนกล่าวว่า กรมได้เดินหน้าเร่งรัดการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาและพัฒนางานบริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยมีการวางแผนและติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง พร้อมพัฒนาเครื่องมือและเทคโนโลยีสมัยใหม่มาช่วยสืบค้นข้อมูลในกระบวนการตรวจสอบคำขอได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำยิ่งขึ้น ตลอดจนจัดให้มีช่องทางเร่งรัดการจดทะเบียน ผ่านบริการ Fast Track เครื่องหมายการค้า กรณีต้องนำหลักฐานการจดทะเบียนไปแสดงต่อหน่วยงานราชการอื่น จะทราบผลการพิจารณาครั้งแรกภายใน 3 เดือน (จากเดิม 10 เดือน) นับจากวันยื่นคำขอ และสาขาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ สำหรับสินค้าที่จะขายออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัล จะทราบผลภายใน 4 เดือนนับจากวันยื่นคำขอ บริการ Fast Track ด้านสิทธิบัตร สำหรับนวัตกรรมด้านการแพทย์และสาธารณสุข อาหารแห่งอนาคต นวัตกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม และนวัตกรรมดิจิทัล โดยสิทธิบัตรการประดิษฐ์ ทราบผลภายใน 12 เดือน (จากเดิม 38.5 เดือน) นับจากวันที่เข้าร่วมโครงการ และอนุสิทธิบัตร ทราบผลภายใน 6 เดือน (จากเดิม 12 เดือน) นับจากวันที่เข้าร่วมโครงการ และ Fast Track สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ ในสาขานวัตกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อมและชิ้นส่วนยานยนต์ ทราบผลภายใน 3 เดือน (จากเดิม 10 เดือน) นับจากวันที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งคาดว่าจะช่วยผลักดันทรัพย์สินทางปัญญาของคนไทยเข้าสู่ตลาดได้เป็นจำนวนมาก
ทั้งนี้ ประชาชนผู้ใช้บริการสามารถสอบถามข้อมูลหรือขอรับคำปรึกษาด้านการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาได้ที่ ศูนย์บริการด้านทรัพย์สินทางปัญญาแบบครบวงจร (IP One) ชั้น 3 กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ โทรสายด่วน 1368 หรือช่องทางออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ www.ipthailand.go.th และ Line Official Account: @dipthailand