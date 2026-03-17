BEM - กทพ. เปิดสนาม ‘ฟุตบอลปันสุข สนุกรอบสายทาง’ ซีซัน 2 เดินหน้ายกระดับคุณภาพชีวิตด้วยกีฬา ดึงไอดอลดังสร้างแรงบันดาลใจสู่เยาวชน

BEM ร่วมกับ กทพ. สานต่อความสำเร็จ โครงการ ‘ฟุตบอลปันสุข สนุกรอบสายทาง’ ซีซัน 2 ขยายมิติโครงการจากชุมชนและสุขภาพ สู่ด้านสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้ลงมือทำอย่างเข้าใจ ดึงไอดอลฟุตบอลสร้างแรงบันดาลใจ ถ่ายทอดประสบการณ์ บิ๊กเซอร์ไพรส์ พาน้องๆ ชมการแข่งขันไทยลีกแบบติดขอบสนามรับประสบการณ์เต็มอิ่ม
นายธิติพันธ์ พานิชประสาทสิน ผู้ช่วยผู้ว่าการ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กล่าวว่า ด้วยเป้าหมายเดียวกันในการส่งเสริมสุขภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตของเยาวชนและชุมชน การทางพิเศษแห่งประเทศไทยจึงมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมกับ BEM ในการจัด โครงการ "ฟุตบอลปันสุข สนุกรอบสายทาง" ซึ่งปีที่ผ่านมามีเยาวชนเข้าร่วมมากกว่า 2,000 คน 62 ชุมชน ได้รับเสียงตอบรับที่ดีมาก โดยในปีนี้จะยังคงสร้างการมีส่วนร่วมจากชุมชนใกล้ทางพิเศษทั้ง 5 สายทาง ได้แก่ ทางพิเศษเฉลิมมหานคร ศรีรัช ฉลองรัช อุดรรัถยา และประจิมรัถยา ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ กทพ. ให้ความสำคัญและใส่ใจคุณภาพชีวิตของประชาชนมาโดยตลอด โดยจะจัดกิจกรรม 3 ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ 1 ลานกีฬาพัฒน์ 2 บริเวณพื้นที่ใต้ทางพิเศษศรีรัช บริเวณแยกอุรุพงษ์ ครั้งที่ 2 ลานกีฬาโรงเรียนวัดสร้อยทอง พระราม 7 บริเวณพื้นที่ใกล้ทางด่วนประจิมรัถยา และครั้งสุดท้ายที่พื้นที่ใกล้ทางด่วนอุดรรัถยา ที่สนามธันเดอร์โดม ฟุตบอล พาร์ค เมืองทองธานี
“กทพ. ไม่ได้แค่เพียงสร้างทางพิเศษเพื่อเชื่อมต่อการเดินทาง แต่เรามุ่งมั่นในการสร้าง "โครงข่ายแห่งโอกาส" ที่เข้าถึงชุมชนและเยาวชนที่อาศัยอยู่โดยรอบเส้นทางเหล่านี้ การใช้พื้นที่ใต้สายทางหรือใกล้สายทางในการจัดกิจกรรมต่างๆ เป็นกลไกในการสร้างเสริมสุขภาพกายและใจที่ดีให้กับชุมชนและผู้ที่อยู่อาศัยใกล้เคียง ทั้งยังช่วยลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงโอกาสด้านกีฬา”
นายรุ่งศักดิ์ เหลืองรัตนมาศ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ งานวิศวกรรมทางพิเศษ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM กล่าวว่า ภายใต้แนวทางการดำเนินงานที่ยั่งยืน ด้วยหลักธรรมาภิบาล คำนึงถึงผลกระทบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างเส้นทางแห่งความสุข “เดินทางร่วมกันสู่เป้าหมายที่ยั่งยืน (Mobility for All: Sharing the Sustainable Journey)” นั้น BEM มีการดำเนินโครงการต่างๆ อย่างต่อเนื่องภายใต้การสร้างความสุข 3 ด้านได้แก่ Happy Journey ความสุขของการเดินทาง Happy Living Society ความสุขของชุมชนและสังคม และ Happy Planet ความสุขของโลกที่ยั่งยืน ซึ่งทั้งหมดนี้สะท้อนถึงการดำเนินงานในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นมิติของชุมชนและสังคม มิติด้านการส่งเสริมสุขภาพ และมิติของการดูแลสิ่งแวดล้อม
จากในปีแรกที่เน้นการปันความสุขในชุมชนชนผ่านกีฬาฟุตบอล และส่งเสริมสุขภาพนั้นมาถึงซีซัน 2 นี้ จึงได้ต่อยอดกิจกรรมให้ขยายไปยังการให้ความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ส่งเสริมให้เยาวชนได้ลงมือทำอย่างเข้าใจ ขณะเดียวกันก็เพิ่มความเข้มข้นของการเพิ่มทักษะด้านกีฬาฟุตบอลให้เข้มข้นมากขึ้นผ่านการแข่งขันแบบ 7 ต่อ 7 ระหว่างชุมชนแต่ละพื้นที่ เพื่อกระตุ้นด้านความสามัคคี การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน พร้อมเดินหน้าสู่เป้าหมายที่หวังเอาไว้อย่างตั้งใจ เน้นการ "บ่มเพาะเมล็ดพันธุ์" ไม่ใช่แค่การเล่นเพื่อความสนุก แต่คือการสร้างวินัย การรู้แพ้รู้ชนะ และการสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กๆ กล้าฝันสู่ระดับอาชีพ ซึ่งเป็นการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐ เอกชน โรงเรียน ชุมชน ครอบครัว และตัวเยาวชนเอง การที่ได้มีโอกาสทำกิจกรรมร่วมกันบ่อยๆ จะทำให้เกิดความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งมากขึ้น มีส่วนช่วยให้เยาวชนห่างไกลจากหน้าจอและยาเสพติด ขณะเดียวกันยังเป็นการสร้างความผูกพันกับแบรนด์ BEM เพราะเชื่อว่าการที่เยาวชนได้เห็นภาพของแบรนด์ตั้งแต่เด็กนั้นจะทำให้เกิดการจดจำ เข้าใจในบทบาทขององค์กรทางด้านการส่งเสริมและสนับสนุนชุมชนในพื้นที่รอบสายทาง
สำหรับ โครงการฟุตบอลปันสุข สนุกรอบสายทาง ซีซัน 2 นี้ เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการจะได้เปิดประสบการณ์เติมฝันด้วยพลังแห่งกีฬา กับฟุตบอลคลินิกที่มุ่งพัฒนาทักษะ เสริมสร้างความสามัคคี และปลูกฝังความมุ่งมั่น โดยทีมอดีตนักเตะทีมชาติไทยชื่อดัง ไม่ว่าจะเป็น ตอง - กวินทร์ ธรรมสัจจานันท์ (15 มี.ค. และ 22 มี.ค.69) และ ลีซอ-ธีรเทพ วิโนทัย (15 มี.ค. และ 5 เม.ย.69) นอกจากนี้ ยังมีอินฟลูเอนเซอร์สายลูกหนังชื่อดังร่วมส่งต่อความสุขและแรงบันดาลใจ อาทิ ‘ตูเต้’ ตูดูบอลไทย, ‘ต้องซุย’ ภานุวัฒน์ ใจยิ้ม, ‘แม็กโยนเหรียญ’ ณัฐพร ศรีมา, ‘Super sub’ วทัญญู ศรีทองขำ, ‘Pee Football’ พีรพัฒน์ แตงสี และ ‘บาจโจ้’ ภาณุพงศ์ ใจคำเศรษฐ์ มาร่วมสร้างสีสัน ถ่ายทอดพลังบวก และสร้างความสุขให้กับชุมชน
และ ปิดท้ายด้วยบิ๊กเซอร์ไพรส์ในวันที่ 5 เมษายน 2569 กับการพาเยาวชน 200 คน ร่วมชมการแข่งขันไทยลีกระหว่าง ‘เมืองทอง ยูไนเต็ด’ และ ‘เชียงราย ยูไนเต็ด’ ที่ธันเดอร์โดม สเตเดียม เพื่อเติมเต็มความฝันและมอบประสบการณ์ประทับใจ ขณะเดียวกันกิจกรรมปีนี้ยังเพิ่มความพิเศษขึ้นไปอีกด้วยการสนับสนุนจาก SEE FAH และผลิตภัณฑ์จาก แคมปัสบอล ขนมอบกรอบรสช็อกโกแลต อร่อย สนุกมีประโยชน์ และเครื่องดื่มกาโตะ น้ำผลไม้ผสมวุ้นมะพร้าว วุ้นหนึบ เคี้ยวสนุก
ทั้งนี้ โครงการ “ฟุตบอลปันสุข สนุกรอบสายทาง” จะเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมจาก BEM และ กทพ. ที่สร้างรอยยิ้ม มอบความสุข และโอกาสในการพัฒนาศักยภาพให้กับเยาวชนในชุมชนรอบทางพิเศษ ภายใต้เป้าหมายร่วมกันในการส่งมอบบริการที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ผู้ใช้บริการทางพิเศษเดินทางอย่างสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย รวมทั้งการบริการด้วยความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนธุรกิจบริการคมนาคมขนส่งของประเทศไทยให้ยั่งยืนต่อไป