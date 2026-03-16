GULF คว้า FinanceAsia Awards 2025 จากความสำเร็จจัดหาสินเชื่อ Green Loan 7 พันล้านบาท พัฒนา GSA Data Center 01 การันตีด้วยมาตรฐานอาคารเขียว LEED Gold

บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF ได้รับรางวัล FinanceAsia Awards 2025 ในสาขา Best Structured Finance Deal (Thailand) จากความสำเร็จในการจัดหาสินเชื่อเพื่อสิ่งแวดล้อม (Green Loan) มูลค่า 7,295 ล้านบาท เพื่อใช้พัฒนาโครงการศูนย์ข้อมูล GSA Data Center 01 (GSA01) ซึ่งถือเป็นศูนย์ข้อมูลแห่งแรกในประเทศไทยที่ใช้โครงสร้างการจัดหาเงินทุนแบบ Limited-Recourse Project Finance โดยอาศัยกระแสเงินสดและทรัพย์สินของโครงการเป็นหลักประกัน ช่วยให้สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงทางการเงินของโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ความสำเร็จในการจัดหาเงินทุนครั้งนี้สะท้อนถึงความเชื่อมั่นของสถาบันการเงินต่อศักยภาพของโครงการ และแนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลอย่างยั่งยืนของ GULF โดยได้รับการสนับสนุนจากสถาบันการเงินชั้นนำ ได้แก่ ธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB), ธนาคารยูโอบี (UOB), ธนาคารโอเวอร์ซี-ไชนีส แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น (OCBC), ธนาคารกรุงเทพ (BBL), ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB), ธนาคารกสิกรไทย (KBANK) และธนาคารเกียรตินาคินภัทร (KKP)
โครงการ GSA01 ได้รับการรับรองมาตรฐานอาคารเขียวระดับสากล LEED Certification ระดับ Gold ภายใต้กรอบ LEED for Building Design and Construction จาก U.S. Green Building Council ซึ่งเป็นระบบประเมินอาคารสีเขียวระดับสากล โดยเน้นการออกแบบที่ให้ความสำคัญกับประสิทธิภาพการใช้พลังงานและการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ขณะเดียวกันยังสามารถรองรับการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่มีความเสถียรและความน่าเชื่อถือสูงสำหรับลูกค้าระดับ Hyperscale
นอกจากนี้ โครงการยังได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2022 ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลด้านระบบการจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security Management Systems: ISMS) จาก British Standards Institution (BSI) ซึ่งสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของบริษัทในการกำกับดูแลและบริหารจัดการความปลอดภัยของข้อมูลในระดับสากล พร้อมเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้าและพันธมิตรทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในช่วงที่ประเทศไทยกำลังก้าวสู่การเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัลอย่างรวดเร็ว
โครงการ GSA01 ตั้งอยู่ในจังหวัดสมุทรปราการ มีกำลังการให้บริการรวมสูงสุด 25.6 เมกะวัตต์ และเริ่มเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ตั้งแต่ไตรมาสที่ 2 ปี 2568 โดยปัจจุบันมีลูกค้าเข้าใช้บริการเกือบเต็มกำลังการให้บริการแล้ว ทั้งนี้ ศูนย์ข้อมูลดังกล่าวได้รับการออกแบบให้รองรับเทคโนโลยีระบบระบายความร้อนด้วยของเหลว (Liquid Cooling System) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีขั้นสูงที่เหมาะสำหรับการประมวลผลที่มีความหนาแน่นสูง โดยเฉพาะงานด้าน Artificial Intelligence (AI) และ High-Performance Computing (HPC) ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมอุณหภูมิของอุปกรณ์ประมวลผล ลดการใช้พลังงาน และรองรับการติดตั้งเซิร์ฟเวอร์รุ่นใหม่ที่ต้องการกำลังไฟฟ้าและความหนาแน่นของแร็คในระดับสูง
ขณะเดียวกัน GULF อยู่ระหว่างการพัฒนาโครงการศูนย์ข้อมูลเพิ่มเติมอีก 2 แห่งในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) ได้แก่ GSA02 กำลังการให้บริการสูงสุด 38.1 เมกะวัตต์ คาดว่าจะเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ในไตรมาสที่ 1 ปี 2570 และ GSA03 กำลังการให้บริการสูงสุด 150 เมกะวัตต์ คาดว่าจะเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ภายในปลายปี 2570
นางสาวยุพาพิน วังวิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “โครงการศูนย์ข้อมูลของ GULF ได้รับการออกแบบให้เป็น AI-Ready Infrastructure ที่สามารถรองรับการประมวลผลประสิทธิภาพสูง (High-Performance Computing) สำหรับลูกค้าระดับ Hyperscale และ AI Cloud Providers โดยเน้นระบบจ่ายไฟฟ้าความหนาแน่นสูง (High-Density Power Distribution) และการออกแบบแบบ Modular ที่สามารถปรับขยายตามการใช้งานจริง พร้อมระบบระบายความร้อนขั้นสูง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน (PUE) ศูนย์ข้อมูลดังกล่าวจะช่วยรองรับความต้องการของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยเฉพาะองค์กรที่กำลังเดินหน้าสู่การเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลผ่านการใช้คลาวด์และการพัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) อีกทั้งยังช่วยยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือของโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของประเทศ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการขับเคลื่อน Digital Transformation และขีดความสามารถด้าน AI ของประเทศไทยในระยะยาว”