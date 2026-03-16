ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง ก.พ.69 เพิ่ม 0.3% จากความต้องการก่อสร้างภาครัฐ

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง เดือน ก.พ.69 เพิ่มขึ้น 0.3% จากความต้องการใช้วัสดุก่อสร้างในโครงการภาครัฐ และหลายสินค้ามีต้นทุนสูงขึ้น คาดเดือน มี.ค.69 มีแนวโน้มทรงตัว โดยมีปัจจัยหนุนจากการก่อสร้างรัฐ กนง.ลดดอกเบี้ย ดันอสังหาริมทรัพย์ฟื้นตัว แต่ต้องระวังราคาวัตถุดิบเพิ่ม
นายนันทพงษ์ จิระเลิศพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (ผอ.สนค.) และโฆษกกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือน ก.พ.2569 เท่ากับ 105.4 เพิ่มขึ้น 0.3% จากความต้องการวัสดุก่อสร้างที่ใช้ในโครงการก่อสร้างภาครัฐ และสินค้าหลายรายการมีต้นทุนวัตถุดิบสูงขึ้น ทำให้ราคาปรับตัวสูงขึ้น
โดยรายละเอียดดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างที่เพิ่มขึ้น มาจากหมวดไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ เพิ่ม 0.2% จากการสูงขึ้นของราคาวงกบประตู บานประตู และบานหน้าต่าง จากต้นทุนการผลิตและต้นทุนวัตถุดิบ (ไม้แปรรูป) สูงขึ้น หมวดซีเมนต์ เพิ่ม 5.6% สูงขึ้นจากราคาปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนซีเมนต์ผสม และปูนฉาบสำเร็จรูป เนื่องจากฐานราคาปีที่ผ่านมาต่ำ หมวดผลิตภัณฑ์คอนกรีต เพิ่ม 1.7% จากการสูงขึ้นของราคาพื้นคอนกรีตสำเร็จรูปอัดแรง ท่อระบายน้ำคอนกรีต และคอนกรีตผสมเสร็จ เนื่องจากราคาวัตถุดิบ (ซีเมนต์ หิน ทราย) สูงขึ้น และมีความต้องการใช้ในการก่อสร้างด้านสาธารณูปโภคของภาครัฐเพิ่มขึ้น หมวดอุปกรณ์ไฟฟ้าและประปา เพิ่ม 2.6% จากการสูงขึ้นของราคาสายเคเบิล THW สายส่งกำลังไฟฟ้า NYY สายไฟฟ้า VCT และเสาไฟถนน ตามการสูงขึ้นของราคาวัตถุดิบ (ทองแดง อลูมิเนียม) และมีความต้องการใช้ในโครงการก่อสร้างด้านสาธารณูปโภคของภาครัฐเพิ่มขึ้น
ส่วนหมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก ลด 1.6% จากการลดลงของราคาเหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย เหล็กตัว H ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส และท่อเหล็กดำ เนื่องจากมีอุปทานเหล็กส่วนเกินในตลาดโลกสูง จากการเพิ่มกำลังการผลิตเหล็ก ในหลายประเทศ (จีน อินเดีย เวียดนาม) ทำให้มีการแข่งขันราคากับเหล็กนำเข้าจากต่างประเทศ หมวดกระเบื้อง ลด 0.9% จากการลดลงของราคากระเบื้องเคลือบบุผนัง และกระเบื้องเคลือบปูพื้น และหมวดสุขภัณฑ์ ลด 2.6% จากการลดลงของราคาอ่างล้างหน้าเซรามิก โถส้วมชักโครก และราวจับสเตนเลส เนื่องจากความต้องการใช้ลดลงตามการชะลอตัวของภาคอสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับผลกระทบจากการเข้มงวดในการอนุมัติสินเชื่อของสถาบันการเงิน และอุปทานภาคอสังหาริมทรัพย์คงค้างสูง หมวดวัสดุฉาบผิว ลด 1.9% จากการลดลงของราคาสีน้ำอะครีลิค ทาภายใน สีทาถนนชนิดสะท้อนแสงและไม่สะท้อนแสง ตามการลดลงของราคาวัตถุดิบ (ปิโตรเคมี ผงสี) และหมวดวัสดุก่อสร้างอื่น ๆ ลด 3.0% จากราคายางมะตอยตามการลดลงของราคาผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน
สำหรับดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือน มี.ค.2569 มีแนวโน้มทรงตัวเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2568 จากหลายปัจจัย ได้แก่ การขยายตัวของการก่อสร้างภาครัฐทั้งโครงการใหม่และโครงการต่อเนื่อง คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มีมติปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงเมื่อวันที่ 25 ก.พ.2569 สถาบันการเงินจึงทยอยประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ อาจช่วยให้ภาคอสังหาริมทรัพย์ฟื้นตัวในระยะสั้น และราคาวัตถุดิบที่ปรับสูงขึ้นตามราคาในตลาดโลก เช่น ทองแดง อลูมิเนียม เป็นต้น เนื่องจากมีความต้องการใช้เพิ่มขึ้นในอุตสาหกรรมพลังงานสะอาดและโครงสร้างพื้นฐาน