ต่างชาติลงทุนไทย 2 เดือน 243 ราย ขนเงินเข้า 6.4 หมื่นล้าน

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเผย 2 เดือน ปี 69 มีการอนุญาตให้คนต่างชาติลงทุนไทย 243 ราย เพิ่ม 34% มีเงินลงทุน 64,429 ล้านบาท เพิ่ม 83% จ้างงานคนไทย 2,638 คน เพิ่ม 96% ญี่ปุ่นลงทุนสูงสุด ตามด้วยสิงคโปร์ จีน ฮ่องกง สหรัฐฯ
นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว เปิดเผยว่า ช่วง 2 เดือน ปี 2569 (ม.ค.-ก.พ.) มีการอนุญาตให้คนต่างชาติเข้ามาลงทุนประกอบธุรกิจในประเทศไทย ภายใต้ พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 จำนวน 243 ราย เพิ่มขึ้น 34% โดยเป็นการลงทุนผ่านช่องทางการขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 47 ราย และการขอหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว (ผ่านช่องทางการลงทุนตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน หรือได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และการใช้สิทธิตามสนธิสัญญาหรือความตกลงระหว่างประเทศ) 196 ราย มูลค่าเงินลงทุนรวมทั้งสิ้น 64,429 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 83% มีการจ้างงานคนไทยจากนักลงทุนที่ขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวรวม 2,638 คน เพิ่มขึ้น 96%
โดยชาวต่างชาติที่เข้ามาลงทุน 5 อันดับแรก ได้แก่ 1.สหรัฐอเมริกา 48 ราย คิดเป็น 20% ของจำนวนธุรกิจต่างชาติในไทย ลงทุน 1,265 ล้านบาท ในธุรกิจ อาทิ ธุรกิจบริการทางวิศวกรรม ธุรกิจโฆษณา ธุรกิจบริการสถานีบริการสับเปลี่ยนแบตเตอรี่สำหรับรถยนต์ไฟฟ้า ธุรกิจบริการวิจัยและพัฒนาโซลาร์เซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Cell)
2.จีน 42 ราย คิดเป็น 17% ของจำนวนธุรกิจต่างชาติในไทย ลงทุน 11,796 ล้านบาท ในธุรกิจ อาทิ ธุรกิจแปรรูปไม้เพื่อทำผลิตภัณฑ์ไม้และชิ้นส่วนอุปกรณ์สำหรับงานเฟอร์นิเจอร์ ธุรกิจค้าส่งสินค้า เช่น เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด และสายสวนบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจ เป็นต้น ธุรกิจบริการพัฒนาซอฟต์แวร์ ธุรกิจบริการรับจ้างผลิตสินค้า เช่น Printed Circuit Board Assembly ชิ้นส่วนพลาสติกสำหรับอุตสาหกรรม และชิ้นส่วนสำหรับเครื่องจักร เป็นต้น
3.ญี่ปุ่น 41 ราย คิดเป็น 17% ของจำนวนธุรกิจต่างชาติในไทย ลงทุน 18,886 ล้านบาท ในธุรกิจ อาทิ ธุรกิจบริการทางวิศวกรรมและเทคนิค เช่น การตรวจวิเคราะห์แผงวงจรของเครื่องจักร เพื่อหาสาเหตุกรณีที่เกิดการขัดข้อง เป็นต้น ธุรกิจบริการทดสอบและตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการสำหรับยางล้อรถยนต์และรถจักรยานยนตร์ ธุรกิจบริการพัฒนาซอฟต์แวร์ ธุรกิจบริการรับจ้างผลิตสินค้า เช่น อุปกรณ์สำหรับเครื่องจักรอุตสาหกรรม ชิ้นส่วนอุปกรณ์รถยนต์และมอเตอร์ไฟฟ้า เป็นต้น
4.สิงคโปร์ 27 ราย คิดเป็น 11% ของจำนวนธุรกิจต่างชาติในไทย ลงทุน 17,218 ล้านบาท ในธุรกิจ อาทิ ธุรกิจค้าส่งสินค้า เช่น ชิ้นส่วนรถยนต์ เครื่องจักร และเครื่องกล เป็นต้น ธุรกิจบริการ Cloud Service ธุรกิจบริการศูนย์กระจายสินค้าด้วยระบบที่ทันสมัย ธุรกิจบริการรับจ้างผลิตสินค้า เช่น ชิ้นส่วนโลหะ ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ และชิ้นส่วนช่วงล่างของยานพาหนะ เป็นต้น
5.ฮ่องกง 20 ราย คิดเป็น 8% ของจำนวนธุรกิจต่างชาติในไทย ลงทุน 5,338 ล้านบาท ในธุรกิจ อาทิ ธุรกิจบริการทางวิศวกรรมและเทคนิค เช่น การตรวจสอบและทดสอบการทำงานของเครื่องจักร เป็นต้น ธุรกิจบริการติดตั้ง ซ่อมแซม และบำรุงรักษาสินค้าประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ธุรกิจบริการพัฒนา/ปรับปรุงซอฟต์แวร์ ธุรกิจบริการรับจ้างผลิตสินค้า เช่น ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ ชิ้นส่วนพลาสติกสำหรับอุตสาหกรรมและชิ้นส่วนโลหะหล่อขึ้นรูป เป็นต้น
ทั้งนี้ ยังพบว่า การลงทุนของต่างชาติที่เข้ามา ส่วนใหญ่มาจากการลงทุนตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน (BOI) สูงถึง 110 ราย คิดเป็น 45% ของจำนวนการอนุญาตทั้งหมด 243 ราย มูลค่าลงทุน 36,313 ล้านบาท คิดเป็น 56% ของจำนวนเงินลงทุนทั้งหมด 64,429 ล้านบาท ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติของรัฐบาล ที่มุ่งเน้นอุตสาหกรรมอนาคต (Future Industries) เช่น เทคโนโลยีขั้นสูง ดิจิทัล AI ยานยนต์ไฟฟ้า พลังงานสะอาด และเกษตรอาหาร
โดยประเภทธุรกิจที่ได้รับอนุญาตผ่านช่องทาง BOI สูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ 1.ธุรกิจบริการรับจ้างผลิตสินค้า เช่น ผลิตภัณฑ์โลหะ/พลาสติก เครื่องจักร และชิ้นส่วนยานยนต์ เป็นต้น ซึ่งสนับสนุนการพัฒนาการผลิตที่มีมูลค่าเพิ่มสูง 2.ธุรกิจบริการที่มีมูลค่าสูง อาทิ กิจการสนับสนุนการค้าและการลงทุน (Trade and Investment Support Office: TISO) กิจการศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business Center: IBC) และกิจการศูนย์จัดหาจัดซื้อวัตถุดิบ ชิ้นส่วนและส่วนประกอบระหว่างประเทศ (International Procurement Office: IPO) ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีส่วนสำคัญในการเพื่อยกระดับประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการค้าการลงทุนในระดับภูมิภาค 3.ธุรกิจบริการด้านคอมพิวเตอร์ เช่น พัฒนาซอฟต์แวร์/แพลตฟอร์ม เป็นต้น ซึ่งตรงกับเป้าหมายเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) และ AI Services
สำหรับการลงทุนในจังหวัดพื้นที่ EEC ของนักลงทุนต่างชาติ ในช่วง 2 เดือน ปี 2569 มีจำนวน 81 ราย คิดเป็น 33% ของจำนวนนักลงทุนต่างชาติในไทย เพิ่มขึ้น 42% มีมูลค่าการลงทุน 29,826 ล้านบาท คิดเป็น 46% ของเงินลงทุนทั้งหมด โดยเป็นนักลงทุนจากจีน 29 ราย ลงทุน 11,226 ล้านบาท ญี่ปุ่น 14 ราย ลงทุน 3,313 ล้านบาท สิงคโปร์ 12 ราย ลงทุน 7,415 ล้านบาท และประเทศอื่นๆ 26 ราย ลงทุน 7,872 ล้านบาท โดยธุรกิจที่ลงทุน อาทิ ธุรกิจบริการทดสอบและตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการสำหรับยางล้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ธุรกิจบริการสร้างแหล่งท่องเที่ยวขนาดใหญ่ที่มีคุณภาพ โดยเป็นการให้บริการแหล่งท่องเที่ยวขนาดใหญ่ด้านการแสดงแสงสีเสียงผ่านระบบมัลติมีเดีย ธุรกิจบริการรับจ้างผลิตสินค้า เช่น แม่พิมพ์ ชิ้นส่วนพลาสติกสำหรับอุตสาหกรรม และชิ้นส่วนสำหรับเครื่องจักร เป็นต้น