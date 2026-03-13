กรมทรัพย์สินทางปัญญา ลุย 6 มาตรการประหยัดพลังงาน

กรมทรัพย์สินทางปัญญาขานรับนโยบายรัฐบาลประหยัดพลังงาน ออก 6 มาตรการเร่งด่วน สั่งข้าราชการทำงานจากที่บ้าน ปรับอุณหภูมิแอร์ 26-27 องศาเซลเซียส ปิดไฟ ปรับการใช้งานอุปกรณ์ ปรับการใช้ลิฟต์ ลดใช้น้ำมัน คาดเซฟงบประมาณ 3.66 ล้านบาท
นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมขานรับนโยบายรัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับการลดใช้พลังงานและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ เนื่องจากสถานการณ์พลังงานของโลกยังคงมีความไม่แน่นอน และต้นทุนพลังงานที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น โดยได้ยกระดับมาตรการประหยัดพลังงาน 6 ด้าน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงพาณิชย์ในการลดการใช้พลังงาน ครอบคลุมทั้งในมิติการปฏิบัติงานและการใช้ทรัพยากรให้เกิดความคุ้มค่าสูงสุด พร้อมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
สำหรับ 6 มาตรการ ประกอบด้วย 1.ปรับรูปแบบการทำงานให้มีความยืดหยุ่น โดยสนับสนุนให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานแบบ Work From Home ตามความเหมาะสมของภารกิจ พร้อมส่งเสริมการประชุมและการให้บริการประชาชนผ่านระบบออนไลน์ เพื่อช่วยลดการเดินทางและการใช้พลังงานในสำนักงาน 2.ปรับการใช้งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ โดยการปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศไว้ที่ 26-27 องศาเซลเซียส และปิดการใช้งานเมื่อไม่จำเป็น และยังมีการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันความร้อนเข้าสู่อาคาร พร้อมหลีกเลี่ยงการติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เป็นแหล่งกำเนิดความร้อน
3.ปรับการใช้งานระบบแสงสว่าง โดยปิดไฟห้องทำงานในช่วงพักเที่ยง ปิดไฟบริเวณทางเดินหรือบริเวณที่มีแสงสว่างเพียงพอ รวมทั้งเปลี่ยนไปใช้หลอดไฟ LED และอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูง 4.ปรับการใช้งานอุปกรณ์สำนักงาน อาทิ ปิดหน้าจอคอมพิวเตอร์ในช่วงพักเที่ยง ลดปริมาณการใช้กระดาษ และไม่ติดตั้งเครื่องถ่ายเอกสารไว้ในห้องที่มีเครื่องปรับอากาศ 5.ปรับการใช้ลิฟต์ภายในอาคารสำนักงาน โดยตั้งเวลาให้ประตูลิฟต์ปิดเองภายใน 10 วินาทีเพื่อลดการใช้พลังงานและยืดอายุการใช้งานของมอร์เตอร์เปิด-ปิดประตูลิฟต์ พร้อมรณรงค์การเดินขึ้น-ลงบันไดแทนการใช้ลิฟต์ และ 6.ปรับลดการใช้พลังงานเชื้อเพลิง โดยกำหนดให้พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลางขับรถด้วยความเร็วสม่ำเสมอในช่วง 80-90 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพื่อประหยัดน้ำมัน และหมั่นตรวจสอบบำรุงรักษารถยนต์ให้อยู่ในสภาพดี รวมทั้งการวางแผนการเดินทาง และส่งเสริมการใช้รถยนต์ร่วมกันเมื่อเดินทางไปในเส้นทางเดียวกัน
ทั้งนี้ มาตรการดังกล่าวจะไม่กระทบต่อการขับเคลื่อนภารกิจกรม เพราะได้พัฒนาระบบงานให้รองรับการปฏิบัติงานออนไลน์อย่างเต็มรูปแบบสำหรับส่วนงานที่ทำหน้าที่ตรวจสอบคำขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา โดยมีการกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดรายเดือนไว้อย่างชัดเจน ขณะที่งานบริการภาคประชาชนก็ยังคงสามารถดำเนินการได้ตามปกติ โดยมีระบบให้บริการของกรม รองรับทั้งรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ ซึ่งมาตรการต่าง ๆ ที่ช่วยลดการเดินทาง คาดว่าจะสามารถลดการใช้เชื้อเพลิงได้ประมาณ 1.14 แสนลิตรต่อปี หรือคิดเป็นมูลค่าประมาณ 3.66 ล้านบาท
“กรมเชื่อมั่นว่า มาตรการดังกล่าวจะช่วยลดการใช้พลังงานภายในองค์กรได้อย่างเป็นรูปธรรม สร้างวัฒนธรรมการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า และมีส่วนร่วมลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายด้านพลังงานของภาครัฐอย่างยั่งยืน”นางอรมนกล่าว