“ศุภจี”สั่งคุมเข้มสินค้าควบคุม 59 รายการ สินค้าที่มีน้ำมันเป็นต้นทุน

“ศุภจี”กำชับกรมการค้าภายในคุมเข้มสินค้า เน้นสินค้าควบคุม 59 รายการ และสินค้าที่มีโครงสร้างจากราคาน้ำมัน ส่วนหลังพ้นระยะตรึงดีเซลแล้ว ราคาสินค้าจะขึ้นหรือไม่ ต้องดูนโยบายรัฐบาลจะเอาไงกะดีเซลต่อ “วิทยากร”จับตาบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ปลากระป๋อง ข้าวสาร ไข่ไก่ น้ำมันพืช ปุ๋ยเคมี พร้อมสอบพฤติกรรมร้านค้าปุ๋ยเอาเปรียบ ย้ำมีเพียงพอ และเร่งนำเข้าเพิ่ม
นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงมาตราการดูแลราคาสินค้าในช่วงการสู้รบในตะวันออกกลางว่า กระทรวงพาณิชย์ไม่ได้นิ่งนอนใจกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ซึ่งย่างเข้าสู่วันที่ 12 โดยเบื้องต้นได้วางแนวทางกำกับดูแลราคาสินค้าไว้แล้ว เพื่อควบคุมไม่ให้ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคปรับขึ้นราคา โดยเฉพาะกลุ่มสินค้าควบคุมทุกประเภท รวมถึงสินค้าที่มีโครงสร้างราคาน้ำมันเป็นส่วนประกอบหลัก
ทั้งนี้ ยังได้สั่งการให้กรมการค้าภายในขอความร่วมมือผู้ประกอบการค้าส่ง-ค้าปลีกให้ตรึงราคาสินค้าไปจนถึงวันสิ้นสุดมาตรการตรึงราคาน้ำมันดีเซลวันที่ 17 มี.ค.2569 โดยนับเป็นเวลา 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ 3 มี.ค.2569 ที่ผ่านมา และหากสิ้นสุดการตรึงราคาน้ำมันดีเซลแล้ว ราคาสินค้าจะปรับขึ้นตามหรือไม่นั้น ขอให้ขึ้นอยู่กับนโยบายของรัฐบาลว่าจะต่ออายุมาตรการตรึงราคาน้ำมันดีเซลออกไปอีกหรือไม่
นายวิทยากร มณีเนตร อธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวว่า กรมได้กำชับให้พาณิชย์ทุกจังหวัดตรวจสอบราคาสินค้า ห้ามฉวยโอกาสปรับขึ้นราคา โดยเฉพาะกลุ่มสินค้าควบคุม และยังมีสินค้าที่กรมจะจับตาราคาเป็นพิเศษ อาทิ บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ปลากระป๋อง ข้าวสาร ไข่ไก่ น้ำมันพืช ปุ๋ยเคมี เป็นต้น เพราะเป็นสินค้าที่จำเป็นต่อการครองชีพ และจำเป็นต่อเกษตรกร ส่วนสินค้าที่ต้องนำเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศ กรมจะเข้าไปดูแลโครงสร้างต้นทุนว่ามีต้นทุนเพิ่มขึ้นเท่าไร ซึ่งราคาจำหน่ายอาจแปรผันตามต้นทุน
นอกจากนี้ กรมอยู่ระหว่างสอบข้อเท็จจริงร้านค้าปุ๋ยจำนวน 5 แห่ง ที่อาจมีพฤติกรรมเข้าข่ายกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ.2542 โดยมีมีพฤติกรรม 3 รูปแบบ คือ 1.ปิดป้ายแสดงราคาไม่ตรงกับราคาจำหน่าย 2.จำกัดปริมาณการซื้อ 3.บังคับขายพ่วงปุ๋ยกับสินค้าอื่น ซึ่งเบื้องต้นได้ประชุมร่วมกับสมาคมการค้าปุ๋ยแล้วมีสต็อกเพียงพอไปจนถึงเดือน ส.ค.2569 และมีแผนที่จะนำเข้าจากแหล่งอื่นนอกเหนือจากพื้นที่พิพาท อาทิ โอมาน มาเลเซีย และบรูไน เป็นต้น รวมทั้งมีแผนทำปุ๋ยธงเขียว ช่วยเหลือเกษตรกร
สำหรับสินค้ารายการสินค้าและบริการควบคุม ประกอบด้วย 59 รายการ ได้แก่ 1.กระดาษและผลิตภัณฑ์ 3 รายการ 2.เครื่องใช้ไฟฟ้า 2 รายการ 3.บริภัณฑ์ขนส่ง 2 รายการ 4.ปัจจัยทางการเกษตร 7 รายการ 5.ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม 2 รายการ 6.ยารักษาโรคและเวชภัณฑ์ 4 รายการ 7.วัสดุก่อสร้าง 4 รายการ 8.สินค้าเกษตรที่สำคัญ 7 รายการ 9.สินค้าอุปโภคบริโภค 7 รายการ 10.อาหาร 14 รายการ 11.อื่น ๆ 2 รายการ 12.บริการ 5 รายการ