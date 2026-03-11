BCPG ชี้แจงกรณีข่าวเกี่ยวกับกองทุนCAI

BCPG ชี้แจงกรณีข่าวเกี่ยวกับกองทุน Capital Asia Investments (CAI) ชี้เป็นเพียงผู้ถือหุ้นรายหนึ่งของบริษัทฯ โดยไม่มีกรรมการหรือผู้แทนของกองทุนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงาน
บริษัท บีซีพีจี จำกัด(มหาชน)หรือ BCPG แจ้งว่าตามที่ตำรวจสิงคโปร์ และธนาคารกลางสิงคโปร์ (Monetary Authority of Singapore: MAS) ได้แถลงข่าวเกี่ยวกับการเข้าตรวจสอบกรรมการจำนวน 2 รายของกองทุน Capital Asia Investments (CAI) ในประเด็นความเสียหายทางการเงิน รวมถึงการดำเนินมาตรการยึดและอายัดทรัพย์สินของกองทุนดังกล่าวนั้น
บริษัทฯ ขอเรียนชี้แจงว่า กองทุนดังกล่าวเป็นเพียงผู้ถือหุ้นรายหนึ่งของบริษัทฯ โดยไม่มีกรรมการหรือผู้แทนของกองทุนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานหรือการกำกับดูแลบริษัท BCPG แต่อย่างใด
บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับมาตรฐานด้านธรรมาภิบาลและความเป็นมืออาชีพของคณะกรรมการและผู้บริหาร ดำเนินงานด้วยความโปร่งใส และยึดถือจริยธรรมทางธุรกิจ พร้อมปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามมาตรฐานสากล บริษัทฯ เดินหน้าพัฒนาองค์กรอย่างรับผิดชอบ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล เพื่อบรรลุเป้าหมายการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว