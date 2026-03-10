MEA ห่วงใย แนะเคล็ดลับ ใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ และปลอดภัย พร้อมรับมือทุกฤดูกาล

MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง มุ่งเน้นสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนในการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างคุ้มค่าและปลอดภัยสูงสุด แนะตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าสม่ำเสมอ เลือกใช้อุปกรณ์ประหยัดไฟเบอร์ 5 พร้อมเผยแพร่แนวทางป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตเมืองมหานครอย่างยั่งยืน
นายทัดเทพ วรรณวิจิตร ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร MEA เปิดเผยว่า ในฐานะหน่วยงานผู้ให้บริการระบบจำหน่ายไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ MEA ตระหนักถึงความสำคัญของการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ และความปลอดภัย ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของการใช้ชีวิตในปัจจุบัน โดยเฉพาะในช่วงที่สภาพอากาศมีความแปรปรวน การตรวจสอบความพร้อมของระบบไฟฟ้าภายในบ้านจึงเป็นเรื่องที่ไม่ควรละเลย
เพื่อให้เกิดการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ และปลอดภัย MEA ขอแนะนำแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
🔸การเลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5
🔸เปลี่ยนมาใช้หลอดไฟ LED แทนหลอดไส้หรือหลอดฟลูออเรสเซนต์แบบเดิม เพราะให้ความสว่างสูงกว่าแต่กินไฟน้อยลง และมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน
🔸ตรวจสอบสายไฟและเต้ารับ สังเกตว่ามีรอยไหม้ รอยแตกร้าว หรือการรั่วซึมของกระแสไฟฟ้าหรือไม่ หากพบอุปกรณ์ที่ชำรุดควรเรียกช่างผู้ชำนาญการมาดำเนินการแก้ไขทันที
🔸ติดตั้งเครื่องตัดไฟรั่ว (RCD) เพื่อป้องกันอันตรายจากไฟดูดและไฟรั่ว
🔸ล้างเครื่องปรับอากาศสม่ำเสมอ อย่างน้อยทุก 6 เดือน เพื่อให้เครื่องทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ
🔸ปิด และถอดปลั๊ก: เมื่อไม่ได้ใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้า
ทั้งนี้ ผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถติดตามข้อมูลข่าวสาร หรือแจ้งเหตุไฟฟ้าขัดข้องได้ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียต่าง ๆ ของ MEA ได้ที่ Line: MEA Connect (@MEAthailand) สัญลักษณ์โล่สีเขียวนำหน้าชื่อบัญชีทางการ เลือกเมนู ติดต่อ MEA Call Center Online 1130 ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้าการไฟฟ้านครหลวง และติดตามข่าวสารงานบริการของ MEA ผ่านทางเว็บไซต์ www.mea.or.th