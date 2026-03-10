“พาณิชย์”นำทัพ 5 สินค้า GI ไทย โชว์งาน FOODEX JAPAN 2026

กรมทรัพย์สินทางปัญญานำทัพสินค้าเกษตร GI ไทยจำนวน 5 รายการ ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ ข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง พริกไทยตรัง กาแฟดอยตุง มะม่วงน้ำดอกไม้สีทองบางคล้า จัดแสดงในงาน FOODEX JAPAN 2026 ที่ญี่ปุ่น ช่วยเปิดตัวสู่ตลาดญี่ปุ่นและตลาดโลก
นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมได้นำผู้ประกอบการสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ไทย จำนวน 5 รายการ เข้าร่วมงานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่มนานาชาติ FOODEX JAPAN 2026 ระหว่างวันที่ 10-13 มี.ค.2569 ณ ศูนย์นิทรรศการนานาชาติโตเกียว กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เพื่อเปิดโอกาสเจรจาการค้าและขยายช่องทางการตลาด มุ่งผลักดันสินค้าเกษตรอัตลักษณ์ของไทยให้เข้าถึงผู้ซื้อ ผู้นำเข้าญี่ปุ่นและนานาประเทศ พร้อมยกระดับภาพลักษณ์สินค้าไทยในตลาดสากล
โดยภายในงาน FOODEX JAPAN 2026 กรมได้จัดโซน GI Pavilion ของประเทศไทย เพื่อนำเสนออัตลักษณ์สินค้า GI คุณภาพ ได้แก่ 1.ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ (ร้อยเอ็ด) ข้าวคุณภาพสูงที่ปลูกในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ซึ่งมีสภาพดินและภูมิอากาศเฉพาะตัว ทำให้เมล็ดข้าวเรียวยาว มีกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์และให้สัมผัสนุ่มเมื่อหุงสุก 2.ข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง ข้าวพื้นเมืองสีแดงที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง เมล็ดเรียวสวย มีกลิ่นหอมเฉพาะตัว ซึ่งเกิดจากภูมิปัญญาการปลูกข้าวของภาคใต้ 3.พริกไทยตรัง พริกไทยคุณภาพดีที่ปลูกในพื้นที่ที่มีฝนชุกและดินอุดมสมบูรณ์ ทำให้เมล็ดมีกลิ่นหอมฉุนและรสชาติเผ็ดร้อน 4.กาแฟดอยตุง (เชียงราย) กาแฟอาราบิก้าคุณภาพสูงจากพื้นที่สูงของดอยตุง ให้กลิ่นหอมละมุน รสชาติกลมกล่อมมีเอกลักษณ์ และ 5.มะม่วงน้ำดอกไม้สีทองบางคล้า (ฉะเชิงเทรา) ที่มีผลใหญ่ เนื้อสีเหลืองทองเนียนละเอียด และรสชาติหวานหอม เป็นที่นิยมของผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ
ทั้งนี้ ภายในงานยังมีกิจกรรมการจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) โดยเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยนำเสนอสินค้า มาตรฐานการผลิต ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ รูปแบบความร่วมมือทางการค้า ให้แก่ผู้นำเข้า ผู้ค้าปลีก และผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารในญี่ปุ่นและประเทศต่าง ๆ ได้โดยตรง พร้อมรับทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับมาตรฐานคุณภาพ ความปลอดภัยอาหาร เงื่อนไขการนำเข้าสินค้า และแนวโน้มตลาด เพื่อนำไปปรับกระบวนการผลิตและควบคุมคุณภาพให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศปลายทาง รวมถึงการกำหนดโครงสร้างราคาและรูปแบบการสั่งซื้อ ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงในการเข้าสู่ตลาดใหม่และเพิ่มโอกาสทางการค้าในต่างประเทศมากยิ่งขึ้น
“กรมเชื่อมั่นว่าการเข้าร่วมงาน FOODEX JAPAN 2026 ในครั้งนี้ จะช่วยเพิ่มการรับรู้สินค้า GI ไทยในกลุ่มผู้ซื้อระดับมืออาชีพ และต่อยอดสู่การเจรจาการค้าและการสั่งซื้อสินค้าอย่างต่อเนื่องในอนาคต ซึ่งจะช่วยเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรและสร้างรายได้ให้กับชุมชนผู้ผลิตในระยะยาว” โดยกรมจะไม่หยุดเพียงเท่านี้ ยังมีนโยบายส่งเสริมผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรมการค้าระหว่างประเทศ เพื่อขยายตลาดในประเทศคู่ค้า โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชีย รวมถึงตลาดศักยภาพใหม่ อันเป็นการผลักดันสินค้า GI ไทยให้ก้าวสู่ตลาดสากลได้อย่างยั่งยืน”นางอรมนกล่าว