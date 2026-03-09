“ศุภจี”แจงดรามา ท้าล้งหยุดซื้อ เหตุได้ข่าวมา ตรวจสอบทันที แต่ไม่เจอ

“ศุภจี” ชี้แจงดรามากรณีบอกล้งมะพร้าวน้ำหอม 239 แห่งหยุดซื้อ เหตุได้ยินข่าว จึงให้ไปตรวจสอบ เมื่อตรวจแล้วไม่พบ ส่วนล้งกลาง มีความตั้งใจทำ เพื่อดูแลเกษตรกรครบวงจร กรมการค้าภายใน รับลูกขับเคลื่อน
นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงกรณีที่มีกระแสข่าวเกี่ยวกับสถานการณ์ล้งมะพร้าวน้ำหอม ว่า ได้รับรายงานว่าล้งมะพร้าวกว่า 239 แห่ง มีแนวโน้มจะรวมตัวกันหยุดรับซื้อมะพร้าวจากเกษตรกรเป็นเวลา 2 วัน จึงได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าลงพื้นที่ตรวจสอบทันที พร้อมระบุชัดเจนว่า หากพบล้งใดดำเนินการในลักษณะดังกล่าวซึ่งเข้าข่ายต่อต้านและผิดกฎหมาย ให้ดำเนินการอย่างเด็ดขาด และหากจะหยุดก็ให้หยุดถาวร ไม่ใช่แค่ 2 วัน
ทั้งนี้ ผลการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ พบว่า ไม่มีการรวมตัวกันหยุดรับซื้อมะพร้าวตามที่เป็นข่าว แต่พบการกระทำผิดของล้งบางแห่งเรื่องนอมินี ซึ่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้แถลงรายละเอียดไปแล้ว
สำหรับแนวคิดการจัดตั้งล้งกลางรับซื้อมะพร้าวนั้น เป็นหนึ่งในแผนงานที่ตั้งใจดำเนินการร่วมกับสมาคมมะพร้าวน้ำหอมมาตั้งแต่แรก โดยได้มีการหารือเบื้องต้นไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ทันได้ลงพื้นที่เพื่อหารืออย่างเป็นทางการ ก็กลายเป็นกระแสข่าวเสียก่อน
ส่วนแผนการลงพื้นที่ตรวจล้งมะพร้าวของตน เดิมมีความตั้งใจลงพื้นที่เพื่อพบกับนายกสมาคมมะพร้าวน้ำหอม เพื่อรับฟังปัญหาที่แท้จริงและนำแผนบริหารจัดการสินค้าตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำไปหารือร่วมกัน แต่เมื่อสถานการณ์ถูกขยายเป็นกระแสข่าว จึงตัดสินใจชะลอการลงพื้นที่ไว้ก่อน เนื่องจากต้องการไปทำงานอย่างเงียบ ๆ ไม่ใช่ไปสร้างกระแสข่าว
นายวิทยากร มณีเนตร อธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวว่า กรมพร้อมนำนโยบายการจัดทำล้งกลาง ของ รมว.พาณิชย์ไปศึกษา ซึ่งตามนโยบายถือเป็นหลักการที่ดีที่จะสามารถช่วยเหลือเกษตรกรได้ จึงจะมีการศึกษาลงลึกในรายละเอียดถึงความพร้อมในภาคส่วนต่าง ๆ แต่ขณะเดียวกันกรมจะมีการส่งเสริมการรับซื้อมะพร้าวแบบคู่ขนาน ด้วยการให้เกษตรกรรวมกลุ่มกันหรือจัดทำรูปแบบสหกรณ์ ซึ่งกรมจะเข้าไปช่วยหาตลาดเข้ามาช่วยสนับสนุนให้ในส่วนนี้