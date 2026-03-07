ข้าวอินทรีย์ไทยส่งออกจีนเพิ่ม 334% ตี๋-หมวยรักสุขภาพ นิยมซื้อบริโภค

กรมการค้าต่างประเทศเผยข้าวอินทรีย์ไทยขายจีนเพิ่ม 334.01% ขยับเป็นตลาดส่งออกอันดับ 1 มีส่วนแบ่ง 31.32% ของยอดส่งออกข้าวอินทรีย์ทั้งหมด รับอานิสงค์ชาวจีนรักสุขภาพ พร้อมจ่ายในราคาที่แพงขึ้น เตรียมลุยสร้างความเชื่อมั่นในตลาดจีนต่อ ก.ค.นี้ จัดโปรโมตข้าวประณีตที่กวางโจว พร้อมประชาสัมพันธ์เชิงรุกต่อเนื่อง สร้างความเชื่อมั่น กระตุ้นยอดสั่งซื้อ
นางอารดา เฟื่องทอง อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมได้ติดตามสถานการณ์ส่งออกข้าวคุณภาพสูง พบว่า ตัวเลขการส่งออกข้าวอินทรีย์ไทยไปจีน เดือน ม.ค.2569 มีการขยายตัวอย่างโดดเด่น มีปริมาณส่งออก 638 ตัน เพิ่มขึ้น 334.01% โดยตลาดจีนคิดเป็นสัดส่วน 31.32% ของส่วนแบ่งตลาดส่งออกข้าวอินทรีย์ทั้งหมดของไทย และเป็นตลาดอันดับ 1 ซึ่งสะท้อนถึงความต้องการและค่านิยมบริโภคข้าวอินทรีย์ไทยในกลุ่มผู้บริโภคชาวจีนที่ให้ความสำคัญกับสุขภาพและความปลอดภัยอาหาร
ทั้งนี้ ในปี ปี 2568 ที่ผ่านมา ไทยส่งออกข้าวอินทรีย์รวม 26,110 ตัน เพิ่มขึ้น 17.12% มูลค่า 1,210 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 11.21% และในนี้เป็นการส่งออกไปจีน ปริมาณ 3,352 ตัน เพิ่มขึ้น 727.65% มูลค่า 155 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 715.79% โดยปัจจัยสำคัญที่สนับสนุนการเติบโตมาจากกระแสความนิยมบริโภคสินค้าเพื่อสุขภาพในจีนที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในกลุ่มชนชั้นกลางและผู้บริโภครุ่นใหม่ที่มีกำลังซื้อ และพร้อมจ่ายในราคาที่สูงกว่าเพื่อความมั่นใจด้านสุขภาพ
“ตัวเลขล่าสุดสะท้อนว่า จีนกลายเป็นแรงขับเคลื่อนใหม่ของตลาดข้าวคุณภาพสูงของไทยอย่างชัดเจน โดยเฉพาะตลาดที่เน้นคุณภาพและความยั่งยืน การเติบโตในครั้งนี้ ไม่เพียงเพิ่มโอกาสทางการค้า แต่ยังตอกย้ำศักยภาพการแข่งขันด้านคุณภาพมาตฐาน และ Brand Loyalty ของข้าวคุณภาพสูงไทยในกลุ่มผู้บริโภคระดับพรีเมียมของจีน เป็นสัญญาณบวกต่อการส่งออกข้าวอินทรีย์ไทย หากสามารถรักษามาตรฐานและสร้างแบรนด์อย่างต่อเนื่อง จีนมีแนวโน้มเป็นตลาดยุทธศาสตร์ระยะยาวของข้าวคุณภาพสูงไทยในอนาคต”นางอารดากล่าว
นางอารดากล่าวว่า กรมมีแผนงานร่วมกับหน่วยงานภายในของกระทรวงพาณิชย์ และสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เดินหน้ายกระดับ SME ที่ปลูกข้าวประณีต พร้อมผลักดันสู่ตลาดโลก โดยกำหนดแผนจัดงานเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ ณ เมืองกวางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน ในช่วงเดือน ก.ค.2569
นอกจากนี้ ยังมีแผนเดินหน้าประชาสัมพันธ์ข้าวคุณภาพสูง และข้าวประณีต ได้แก่ ข้าวอินทรีย์ ข้าว Sustainable Rice Platform (SRP) ข้าวคาร์บอนต่ำ ข้าวพื้นเมือง ข้าว GI ข้าวเพื่อสุขภาพ เพื่อเจาะตลาดพรีเมียมและตลาดเฉพาะกลุ่มผ่าน Key Influencers ที่มีชื่อเสียงบนสื่อโซเชียลมีเดีย ถ่ายทอดจุดแข็งด้านคุณภาพ มาตรฐาน ความปลอดภัย และความหลากหลาย เพื่อสร้างการรับรู้และเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีโดยเฉพาะข้าวอินทรีย์ไทย ซึ่งเป็นข้าวคุณภาพสูงให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายในกลุ่มผู้ซื้อ ผู้นำเข้า ผู้แทนจำหน่าย และผู้บริโภคในต่างประเทศ
“การจัดกิจกรรม หวังผลให้เกิดการกระตุ้นการบริโภคข้าวดังกล่าว และกระตุ้นให้เกิดคำสั่งซื้อจากต่างประเทศเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง สอดรับนโยบาย New Rice Economy ภายใต้การขับเคลื่อนของนางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ที่มุ่งเพิ่มมูลค่าสินค้าข้าวแทนการแข่งขันด้านราคา และผลักดันข้าวไทย สู่ตลาดเฉพาะกลุ่มที่มีศักยภาพสูง อันจะเป็นกุญแจสำคัญในการขยายโอกาสทางการค้าและเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของข้าวไทยในระยะยาว”นางอารดากล่าว