“อรมน”นำทีมผู้บริหารดูงาน Pop-Up Experience Louis Vuitton

“อรมน”นำผู้บริหารกรมทรัพย์สินทางปัญญา เข้าชม Pop-Up Experience ที่ Louis Vuitton Hotel Bangkok ของแบรนด์ระดับโลก Louis Vuitton แลกเปลี่ยนมุมมองและศึกษาการนำทรัพย์สินทางปัญญามาสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจ ทั้งการออกแบบ เครื่องหมายการค้า เพื่อนำมาใช้เป็นต้นแบบในการส่งเสริมและผลักดันผู้ประกอบการไทย
นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้นำทีมผู้บริหารของกรมเข้าชมงาน Pop-Up Experience ที่ Louis Vuitton Hotel Bangkok ของแบรนด์ระดับโลก Louis Vuitton และได้ใช้โอกาสนี้หารือกับ Mr. Marcus Lim, Intellectual Property Manager - South Asia ผู้แทนจาก Louis Vuitton ประเทศสิงคโปร์ เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองและศึกษาแนวทางการนำทรัพย์สินทางปัญญามาสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจ ผ่านการออกแบบ และการบริหารจัดการสิทธิ์ในเครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ และงานออกแบบผลิตภัณฑ์อย่างเป็นระบบ ซึ่งถือเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และยกระดับภาพลักษณ์ของสินค้าและบริการในระดับสากล
ทั้งนี้ Louis Vuitton ในฐานะแบรนด์เก่าแก่ระดับโลก เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นเครื่องมือเชิงกลยุทธ์ในการสร้างเอกลักษณ์ ความน่าเชื่อถือ และเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของการคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอย่างเข้มแข็ง ควบคู่กับการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคและช่วยปกป้องมูลค่าทางธุรกิจในระดับสากล
โดยภายในงาน Pop-Up Experience มีการนำเสนอเรื่องราวความเป็นมาและพัฒนาการของแบรนด์ ผ่านการจัดแสดงผลงานการออกแบบอันเป็นเอกลักษณ์ การนำเสนอองค์ประกอบด้านศิลปะ วัฒนธรรม และนวัตกรรมมาผสมผสานอย่างสร้างสรรค์ สะท้อนความสำคัญของการคุ้มครองผลงานสร้างสรรค์ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ ทั้งในมิติของการออกแบบผลิตภัณฑ์ การสื่อสารการตลาด และการสร้างประสบการณ์แบรนด์ (Brand Experience)
นอกจากนี้ ยังเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ 130 ปี ของลาย Monogram LV อันเป็นเอกลักษณ์ ซึ่งออกแบบขึ้นในปี 1896 หรือกว่า 130 ปีก่อน โดยพัฒนาลวดลายเฉพาะที่ประกอบด้วยอักษร “LV” และดอกไม้สี่แฉก จัดวางในรูปแบบที่มีเอกลักษณ์และจดจำได้ง่าย เพื่อสร้างความแตกต่างและป้องกันการลอกเลียนแบบ อันเป็นจุดเริ่มต้นของการใช้เครื่องหมายการค้าเป็นกลไกคุ้มครองแบรนด์อย่างเป็นระบบ และลวดลายดังกล่าวได้กลายเป็นสัญลักษณ์ระดับโลกจนถึงปัจจุบัน
นางอรมนกล่าวว่า ในบริบทของไทย การพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์จำเป็นต้องให้ความสำคัญกับการสร้างความรู้ความเข้าใจด้านทรัพย์สินทางปัญญาแก่ผู้ประกอบการ นักออกแบบ และผู้สร้างสรรค์ผลงาน โดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจแฟชัน งานออกแบบ และสินค้าไลฟ์สไตล์ ซึ่งมีศักยภาพสูงในการต่อยอดสู่ตลาดสากล หากได้รับการคุ้มครองสิทธิ์และบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์อย่างเหมาะสม กรมจึงพร้อมเดินหน้าส่งเสริมการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นเครื่องมือเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ผ่านการพัฒนากฎหมายและระบบบริการที่ทันสมัย การส่งเสริมการสร้างสรรค์และเร่งรัดกระบวนการพิจารณาคำขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังและมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนและผู้ประกอบการทั้งในและต่างประเทศ
“ขอเชิญชวนประชาชนร่วมเป็นพลังสำคัญในการเคารพและปกป้องสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา อันเป็นรากฐานของระบบการค้าที่เป็นธรรม ความเชื่อมั่นทางธุรกิจ และความปลอดภัยของผู้บริโภค โดยเลือกซื้อสินค้าถูกกฎหมายจากแหล่งจำหน่ายที่น่าเชื่อถือ และหลีกเลี่ยงสินค้าที่มีราคาต่ำผิดปกติ ซึ่งอาจเป็นสินค้าที่ละเมิดสิทธิและไม่ได้มาตรฐาน พร้อมรณรงค์ให้ประชาชน “ไม่ซื้อ ไม่ใช้ ไม่สนับสนุนสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา” เพื่อร่วมกันสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการค้าการลงทุน ส่งเสริมผู้ประกอบการสุจริต และสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศอย่างยั่งยืน และหากพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่ กองป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา กรมทรัพย์สินทางปัญญา โทร. 02-547-4702 สายด่วน 1368 หรือเว็บไซต์ www.ipthailand.go.th” นางอรมนกล่าว