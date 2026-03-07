“ศุภจี”สร้างแรงบันดาลใจน้อง ๆ เยาวชนหญิง สตรีไทยทำงานเก่ง เป็นผู้บริหารได้

“ศุภจี”ร่วมงาน Ambassador for a Day 2026 สร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนหญิง ย้ำสตรีไทยมีบทบาทในการทำงาน แต่ต้องมีเป้าหมายให้ชัด แบ่งงานให้เล็กแล้วทำให้สำเร็จทีละอย่าง และขับเคลื่อนงานให้ถูกจังหวะ เผยในพาณิชย์ มีข้าราชการผู้หญิงถึง 72% และผลสำรวจภาคธุรกิจ มีผู้หญิงดำรงตำแหน่งผู้บริหารถึง 41%
นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 5 มี.ค.2569 ที่ผ่านมา ได้เข้าร่วมงาน Ambassador for a Day 2026 จัดขึ้นโดยสถานเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรสวีเดนประจำประเทศไทย ร่วมกับผู้ประสานงานสหประชาชาติประจำประเทศไทย สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเปรูประจำประเทศไทย และสถานเอกอัครราชทูตเครือรัฐออสเตรเลียประจำประเทศไทย เนื่องในโอกาสวันสตรีสากล (International Women’s Day) เพื่อส่งเสริมแรงบันดาลใจและสร้างโอกาสการเรียนรู้ด้านการทูตและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ของสถานเอกอัครราชทูตให้แก่เยาวชนหญิง
ในโอกาสดังกล่าว นางศุภจีได้กล่าวสุนทรพจน์ โดยได้บอกเล่าถึงเป้าหมาย ประสบการณ์ และความท้าทายในการทำงานที่มีความหลากหลาย ทั้งกับบริษัทขนาดใหญ่ข้ามชาติ บริษัทเอกชนไทย และภาคราชการ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้แขกผู้มีเกียรติจากสถานเอกอัครราชทูต และผู้บริหารระดับสูงขององค์กรระหว่างประเทศที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชนหญิงที่เข้าร่วมงาน เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ภายใต้หลักการทำงาน TAM Model ประกอบด้วย 1.Think Big หมายถึง ต้องมีเป้าหมายในการดำเนินชีวิตและในการทำงาน และคิดในภาพใหญ่ 2.Act Small หมายถึง การแบ่งงานใหญ่ออกเป็นงานขนาดเล็ก ๆ แล้วค่อย ๆ ทำให้สำเร็จทีละอย่าง เพื่อให้สามารถดำเนินการให้สำเร็จได้ง่ายขึ้น และ 3.Move Right หมายถึง การขับเคลื่อนงานให้ถูกจังหวะและทิศทางตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
ทั้งนี้ ยังได้กล่าวถึงแนวทางการใช้ชีวิตสำหรับสตรีในการก้าวขึ้นเป็นผู้นำองค์กร ซึ่งจำเป็นต้องรู้จักตัวตนอย่างแท้จริง รู้ว่าตนเองมีจุดแข็งอะไร และรู้จักคุณค่าของตัวเอง รวมทั้งให้ความสำคัญกับคนในครอบครัว และการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในจังหวะสำคัญของชีวิตการทำงาน เพราะเราไม่จำเป็นต้องแข่งขันกับใคร ชีวิตของแต่ละคนมีบริบทที่แตกต่างกัน แต่เราควรแข่งขันกับตัวเราเมื่อวานนี้ ให้เราดีขึ้น เก่งขึ้น และเป็นเวอร์ชันที่ดีที่สุดของตัวเองให้ได้
นางศุภจียังได้เน้นย้ำถึงบทบาทสำคัญของสตรีไทย ทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจ โดยในภาพรวมหน่วยงานภาครัฐมีสัดส่วนผู้หญิงทำงานมากกว่าผู้ชาย ยกตัวอย่างเช่น ในกระทรวงพาณิชย์มีข้าราชการผู้หญิงถึง 72% ในขณะที่ผู้ชายมี 28% หรือกล่าวได้ว่าผู้หญิงมีจำนวนมากกว่าผู้ชายประมาณ 2.6 เท่า ขณะเดียวกัน รายงานผลการสำรวจยังระบุด้วยว่า ภาคธุรกิจไทยมีผู้หญิงที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหารคิดเป็นสัดส่วน 41% และประมาณ 42% ของบริษัทที่เข้าร่วมการสำรวจมีผู้หญิงดำรงตำแหน่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) หรือกรรมการผู้จัดการ ซึ่งถือเป็นสัดส่วนที่สูงในอันดับต้น ๆ ของโลก
“งาน Ambassador for a Day นับเป็นโครงการที่เป็นประโยชน์ โดยเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้มีโอกาสเรียนรู้แนวคิดการใช้ชีวิต และการทำงานในมุมของนักการทูตและผู้บริหารองค์กรระหว่างประเทศ จึงขอให้เยาวชนหญิงที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ นำประสบการณ์และแรงบันดาลใจที่ได้รับจากโครงการต่อยอดเพื่อพัฒนาเป็นผู้นำที่ดี เพื่อที่จะได้เป็นกำลังสำคัญของไทยและของโลกต่อไป”นางศุภจีกล่าว