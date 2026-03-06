“พาณิชย์”แก้กฎหมายสิทธิบัตร เพิ่มความคุ้มครองการออกแบบผลิตภัณฑ์บางส่วน

กรมทรัพย์สินทางปัญญาต้อนรับคณะผู้แทนจากสมาคมผู้ผลิตยานยนต์แห่งประเทศญี่ปุ่น (JAMA) หารือการยกระดับการตรวจสอบสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ของไทย “อรมน” ยันมีโครงการเปิดช่องทางพิเศษ จดทะเบียนสาขายานยนต์แห่งอนาคต และกำลังแก้กฎหมายรับจดสิทธิบัตรคุ้มครองการออกแบบผลิตภัณฑ์บางส่วน และยืดระยะเวลาคุ้มครองสิทธิบัตรการออกแบบจาก 10 ปี เป็น 15 ปี ให้สอดคล้องข้อตกลงกรุงเฮก
นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมได้ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากสมาคมผู้ผลิตยานยนต์แห่งประเทศญี่ปุ่น (Japan Automobile Manufacturers : JAMA) นำโดยนาย Takuya Fukuoka ผู้จัดการทั่วไปแผนกบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา บริษัท อีซูซุ มอเตอร์ จำกัด พร้อมผู้แทนจากบริษัทยานยนต์ชั้นนำของญี่ปุ่น ที่เดินทางมาหารือถึงแนวทางการยกระดับการตรวจสอบสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ของไทย โดยกรมได้ยืนยันว่าพร้อมสนับสนุนอุตสาหกรรมยานยนต์แห่งอนาคต ผ่านโครงการเร่งรัดสิทธิบัตรออกแบบผลิตภัณฑ์มุ่งเป้าในสาขาชิ้นส่วนยานยนต์ มีการเปิดช่องทางพิเศษในการจดทะเบียนที่รวดเร็ว จะทราบผลการพิจารณาสุดท้ายภายใน 3 เดือน นับจากวันที่เข้าร่วมโครงการ เอื้อให้ผู้ประกอบการสามารถนำทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้เร็วขึ้น และยังได้เพิ่มจำนวนผู้ตรวจสอบสิทธิบัตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพิจารณาคำขอ และยกระดับคุณภาพการบริการอย่างต่อเนื่อง และส่งเสริมให้ผู้สร้างสรรค์ได้รับความคุ้มครองอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุด
ทั้งนี้ ในการหารือ JAMA ได้ให้ข้อมูลว่า การคุ้มครองการออกแบบผลิตภัณฑ์โดยทั่วไป จะให้ความคุ้มครองแบบผลิตภัณฑ์ทั้งชิ้น ขณะที่ในทางปฏิบัติ โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมยานยนต์ ผู้ประกอบการมักพัฒนาและปรับปรุงเฉพาะบางส่วนของผลิตภัณฑ์ เช่น กันชน ไฟหน้า หรือชิ้นส่วนตกแต่ง ซึ่งมีลักษณะโดดเด่นและมีมูลค่าทางการค้าในตัวเอง ดังนั้น แนวคิดการคุ้มครองการออกแบบผลิตภัณฑ์บางส่วน (Partial Design) จึงมีความสำคัญต่อการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมยานยนต์ และในบางประเทศ เช่น สหรัฐฯ ญี่ปุ่น ได้ให้ความคุ้มครองในลักษณะดังกล่าวแล้ว
โดยกรมได้แจ้งว่า ไทยได้มีการบรรจุหลักการคุ้มครอง Partial Design ไว้ในร่าง พ.ร.บ.สิทธิบัตรฉบับใหม่ ซึ่งปัจจุบันกฎหมายนี้ อยู่ระหว่างกระบวนการเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณา และเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าว กรมมีแผนจัดทำคู่มือการตรวจสอบ Partial Design เพื่อใช้เป็นมาตรฐานกลางในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และเตรียมเผยแพร่คู่มือฉบับนี้ต่อสาธารณชน เพื่อให้ผู้ประกอบการและนักออกแบบใช้เป็นแนวทางในการยื่นขอรับความคุ้มครองได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ ร่าง พ.ร.บ.สิทธิบัตรฉบับใหม่ ยังได้มีการปรับปรุงระยะเวลาคุ้มครองสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ในไทย จากเดิม 10 ปี เป็น 15 ปี เพื่อให้สอดคล้องกับความตกลงกรุงเฮก (Hague Agreement) ซึ่งไทยอยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าร่วมเป็นภาคี อันเป็นการส่งเสริมการคุ้มครองสิทธิ์ให้เหมาะสมกับต้นทุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์และวงจรชีวิตทางการตลาดของสินค้า โดย JAMA ได้สนับสนุนแนวทางการขยายอายุความคุ้มครองการออกแบบผลิตภัณฑ์ของไทย โดยเชื่อมั่นว่าจะช่วยเสริมสร้างแรงจูงใจในการสร้างสรรค์ผลงานใหม่ ๆ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันยิ่งขึ้น
ขณะเดียวกัน กรมและ JAMA จะได้ร่วมกันจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการเสริมสร้างศักยภาพผู้ตรวจสอบสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ของไทย โดยผู้เชี่ยวชาญจาก JAMA จะร่วมถ่ายทอดกรณีศึกษา ทิศทางเทคโนโลยี และประสบการณ์เชิงเทคนิคจากต่างประเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพิจารณาคำขอของไทยให้มีคุณภาพและสอดคล้องกับมาตรฐานสากลด้วย