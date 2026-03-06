xs
SCG ปล่อยโฆษณา “On Green, On Goal” ปลุกพลัง ESG สู่เป้าหมาย Net Zero 2050

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เป้าหมาย Net Zero 2050 เป็นหนึ่งในความท้าทายที่ทุกภาคส่วนควรร่วมลงมือทำไปด้วยกัน SCG องค์กรชั้นนำที่ดำเนินธุรกิจตามแนวทาง “Inclusive Green Growth” โดยใช้ ESG เป็นกลยุทธ์หลักเพื่อเปลี่ยนผ่านไปสู่สังคมคาร์บอนต่ำ (Low Carbon Society) ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ จึงมุ่งพัฒนา Green Innovation นวัตกรรมที่ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรเพื่อสร้างสังคมที่ยั่งยืน และยังเชื่อมั่นในพลังของ Collaboration ที่ทุกคนมีส่วนร่วม ลงมือทำไปด้วยกันเพื่อให้บรรลุ Net Zero 2050 เช่นเดียวกับนักกอล์ฟที่มีเป้าหมาย คือ ชัยชนะบนสนามการแข่งขันระดับโลก


SCG จึงนำเป้าหมาย (On Goal) ของนักกอล์ฟ มาผสานกับเป้าหมายขององค์กร สร้างสรรค์เป็นโฆษณาออนไลน์ชุดใหม่ “On Green, On Goal” เล่าเรื่อง 4 นักกอล์ฟหญิงระดับโลก ที่เผชิญความท้าทายที่คาดเดาได้ยาก เพราะในสนามกอล์ฟ ทุกหลุม คือ บททดสอบ ที่ต้องคิดเชิงกลยุทธ์ ปรับตัวในทุกจังหวะ และตัดสินใจอย่างแม่นยำ ยิ่ง On Green ได้เร็วเท่าไร ก็จะใกล้ถึงเป้าหมาย หรือ On Goal ได้เร็วเท่านั้น เช่นเดียวกับบริบทของโลกและการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันที่ต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนและความท้าทายรอบด้าน แต่ SCG มุ่งมั่นเดินหน้าบนเส้นทาง Low Carbon (On Green) เพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย (On Goal) Net Zero 2050


โฆษณา “On Green, On Goal” สะท้อนบทบาทของ SCG ในฐานะผู้ร่วมขับเคลื่อนที่เชิญชวนทุกภาคส่วน

· “ร่วม” กันคิดและลงมือทำ

· “เร่ง” การเปลี่ยนผ่านให้ทันต่อความท้าทายของโลก

· “เปลี่ยน” ไปด้วยกัน สู่อนาคตที่ยั่งยืน


นี่ไม่ใช่เพียงเรื่องขององค์กรใดองค์กรหนึ่ง แต่คือเรื่องของพวกเราทุกคน ที่จะร่วม เร่ง เปลี่ยนผ่านไปด้วยกัน เพื่อโลกที่ดีกว่าสำหรับวันนี้ และสำหรับคนรุ่นต่อไป


