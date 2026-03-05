เหลือใช้บริการจดบริษัทวันละไม่ถึง 15 คน! กรมพัฒน์ดีเดย์ 1 เม.ย.69 ปิดสำนักงาน เขต 6

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เตรียมยุติการให้บริการรับจดทะเบียนนิติบุคคล ที่สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้า เขต 6 (ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา) ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.69 หลังมุ่งให้บริการผ่านระบบดิจิทัล ช่วยให้ภาคธุรกิจได้รับความสะดวก รวดเร็ว ลดเวลา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางติดต่อราชการ เผยล่าสุดมีผู้มายื่นจดทะเบียนแค่วันละไม่ถึง 15 ราย แนะใช้บริการผ่านระบบ DBD Biz Regist หากมีข้อสงสัยสอบถามได้ผ่าน LINE OA @DBD1570
นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการให้บริการของสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้า เขต 6 (ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา) ว่า หลังจากที่กรมได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการ โดยยุติการให้บริการ ณ สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้า เขต 1 (ปิ่นเกล้า) ไปเมื่อวันที่ 1 ม.ค.2569 พบว่า ภาคธุรกิจมีความตื่นตัวและปรับตัวสู่การใช้งานผ่านระบบออนไลน์เพิ่มมากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ และเพื่อยกระดับประสิทธิภาพการให้บริการแก่ภาคธุรกิจและประชาชน รวมถึงหน่วยงานราชการอื่น ผ่านระบบออนไลน์อย่างต่อเนื่อง ภายใต้หลักคิดออนไลน์ต้องสะดวกและรวดเร็วกว่าออฟไลน์ กรมจึงเตรียมยุติการให้บริการ ณ สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้า เขต 6 (ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา) ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.2569 เป็นต้นไป
ทั้งนี้ ในปัจจุบันจำนวนผู้ใช้บริการ ณ สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้า เขต 6 ลดลงอย่างต่อเนื่อง มีผู้ขอใช้บริการยื่นคำขอจดทะเบียนไม่เกิน 15 คำขอต่อวัน อีกทั้งสำนักงานเขต 6 ตั้งอยู่ไม่ไกลจากกระทรวงพาณิชย์ สนามบินน้ำ เพียง 15 กิโลเมตร ผู้ขอรับบริการจึงนิยมเดินทางมาใช้บริการ ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สนามบินน้ำ มากกว่า
โดยเป้าหมายหลักของกรม คือ การส่งเสริมให้ผู้ใช้บริการที่ต้องการจดทะเบียนนิติบุคคลประเภทห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทจำกัด ใช้บริการช่องทางออนไลน์ผ่านระบบจดทะเบียนนิติบุคคลดิจิทัล หรือ DBD Biz Regist เพิ่มมากขึ้น ซึ่งระบบนี้ ไม่เพียงจะช่วยลดขั้นตอนที่ยุ่งยากในการติดต่อราชการ แต่ยังช่วยให้ประชาชนประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางได้จริง โดยผู้ประกอบการสามารถยื่นคำขอจดทะเบียนได้ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง และดำเนินการได้ทุกที่ ทุกเวลา โดยที่นายทะเบียนสามารถอนุมัติคำขอจดทะเบียนได้อย่างรวดเร็ว
นายพูนพงษ์กล่าวว่า การเตรียมความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ กรมได้เสริมทัพบุคลากรไว้คอยช่วยเหลือให้คำปรึกษาแนะนำการใช้งานระบบอย่างเต็มที่ เพื่อให้มั่นใจว่าการเปลี่ยนผ่านสู่บริการในรูปแบบดิจิทัลเป็นไปอย่างราบรื่น และไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการ รวมทั้งได้กำหนดนโยบายให้เจ้าหน้าที่นายทะเบียนตรวจสอบคำขอ ซึ่งจะตรวจพิจารณาคำขอที่จดทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ด้วยความรวดเร็ว พร้อมเตรียมนำเทคโนโลยี AI ในรูปแบบของ AI Agent เข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ ซึ่งจะเป็นการตรวจพิจารณาคำขอแบบอัตโนมัติ โดยจะเริ่มจากคำขอจดทะเบียนตั้งห้างหุ้นส่วนและคำขอจดทะเบียนตั้งบริษัท ก่อนจะขยายไปสู่คำขอประเภทอื่น ๆ กว่า 40 รูปแบบ ตลอดจนพัฒนาระบบสนับสนุนการใช้งาน (User Support) เพื่อรองรับปริมาณการยื่นคำขอที่เพิ่มสูงขึ้น (เพิ่มขึ้นกว่า 100,000 คำขอ ในรอบ 5 ปี)
สำหรับประชาชนและผู้ประกอบธุรกิจที่ประสงค์จะใช้บริการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทจำกัด สามารถใช้บริการผ่านระบบจดทะเบียนนิติบุคคลดิจิทัล DBD Biz Regist ได้ทางเว็บไซต์ edbr.dbd.go.th ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ตลอด 24 ชั่วโมง หรือในกรณีที่ผู้ใช้งานประสบปัญหาทางเทคนิคหรือมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 1570 หรือผ่านช่องทาง Line Official Account : @DBD1570 เพื่อรับคำปรึกษาและความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ได้โดยตรง