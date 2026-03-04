xs
“พาณิชย์”ตรวจตลาด ห้าง ปั๊ม ร้านค้า ยันสินค้าราคาปกติ มีเพียงพอ อย่ากังวล

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



กรมการค้าภายในออกตรวจสอบ สถานีบริการน้ำมัน ห้างค้าส่งค้าปลีก ร้านค้าต่าง ๆ และตลาดสด เพื่อติดตามสถานการณ์ราคาสินค้า หลังคนกังวลราคาสินค้าจากสถานการณ์ในตะวันออกกลาง เผยผลตรวจสอบ ราคายังปกติ สินค้ามีเพียงพอ น้ำมันมีขาย เตรียมแผนขั้นต่อไป วิเคราะห์โครงสร้างต้นทุน ถกผู้ผลิต ห้าง วางแผนบริหารจัดการ ส่วนสินค้านำเข้า ต้องขายต้นทุนเดิมจนกว่าต้นทุนจะเปลี่ยนแปลง

นายวิทยากร มณีเนตร อธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงกระแสข่าวที่อาจสร้างความกังวลต่อประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์ราคาสินค้า ภายหลังเกิดเหตุการณ์ในตะวันออกกลาง ว่า กรมได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ทันที โดยแบ่งชุดตรวจสอบออกเป็น 4 สาย ลงตรวจสอบจุดจำหน่ายสินค้าจริง ทั้งที่สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ห้างค้าส่งค้าปลีกและโมเดิร์นเทรด ร้านค้าต่าง ๆ และตลาดสด ตลาดกลาง เพื่อประเมินสถานการณ์ข้อเท็จจริงโดยตรง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเข้าใจผิด

โดยตนได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ราคาสินค้า ที่ลาดสี่มุมเมือง ซึ่งเป็นตลาดค้าส่งขนาดใหญ่ โดยจากการตรวจสอบ พบว่า การจำหน่ายสินค้ายังเป็นไปตามปกติ ปริมาณสินค้ามีเพียงพอ ราคาสินค้าส่วนใหญ่ยังอยู่ในระดับปกติ อาจมีการปรับขึ้นลงบ้างตามกลไกอุปสงค์ อุปทาน ยังไม่พบผลกระทบจากสถานการณ์ความขัดแย้งในต่างประเทศแต่อย่างใด โดยผู้บริหารตลาดสี่มุมเมืองให้ข้อมูลว่า ปัจจุบันมีสินค้านำเข้าสู่ตลาดเฉลี่ยวันละประมาณ 8,000 ตัน ปริมาณสินค้าและระดับราคายังคงทรงตัว ไม่พบการปรับขึ้นราคาอย่างมีนัยสำคัญ และหากสถานการณ์เปลี่ยนแปลงจะรายงานให้กรมทราบทันที เพื่อพิจารณามาตรการดูแล


ทั้งนี้ ในส่วนของปั๊มน้ำมัน รองอธิบดีกรมการค้าภายใน ได้ลงพื้นที่ตรวจสถานีบริการน้ำมัน 3 แห่ง ในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ และนนทบุรี โดยผลตรวจสอบ พบว่า มีประชาชนเข้าไปใช้บริการอย่างคึกคัก และสถานีบริการน้ำมันยืนยันว่าปริมาณน้ำมันมีเพียงพอ และจะตรึงราคาตามนโยบายของรัฐบาล โดยจะไม่มีการปรับขึ้นราคาแต่อย่างใด แต่ในส่วนของการจำหน่ายเป็นแกลลอน จะมีการพิจารณาตามความเหมาะสมสำหรับผู้ที่มีความจำเป็นใช้ในภาคการเกษตรหรืออุปกรณ์เครื่องจักรต่าง ๆ

ขณะที่การตรวจสอบห้างโมเดิร์นเทรด อาทิ แม็คโคร ท็อปส ซูเปอร์มาร์เก็ต โลตัส และบิ๊กซี โดยทีมรองอธิบดี ได้รายงานผลการตรวจสอบ พบว่า สถานการณ์ราคายังเป็นปกติ ปริมาณการจำหน่ายสินค้ายังมีสินค้าครบถ้วนและมีสต๊อกสินค้าในปริมาณที่สมควร พร้อมยืนยันว่าปัจจุบันสินค้ายังมีเพียงพอ เนื่องจากประเทศไทยเป็นผู้ผลิตหลักในสินค้าที่จำเป็นต่อการอุปโภคบริโภค

สำหรับการตรวจสอบร้านค้ารายย่อย ได้มีการส่งเจ้าหน้าที่สายตรวจลงพื้นที่ตรวจสอบร้านค้าปลีกและร้านค้าขนาดเล็กเพิ่มเติม ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อเฝ้าระวังการจำหน่ายสินค้าอย่างใกล้ชิด และป้องกันการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาในช่วงที่ประชาชนมีความกังวล


นายวิทยากรกล่าวว่า จากนี้กรมจะติดตามสถานการณ์เชิงโครงสร้าง โดยจัดตั้งคณะทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อวิเคราะห์ผลกระทบด้านต้นทุนสินค้าอย่างรอบด้าน อาทิ ผลกระทบจากราคาน้ำมันต่อราคาสินค้าแต่ละประเภท รวมถึงต้นทุนวัตถุดิบปิโตรเคมีและปุ๋ย เพื่อให้การกำกับดูแลราคาเป็นไปอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับต้นทุนจริง

ส่วนในระยะต่อไป กรมจะหารือร่วมกับผู้ประกอบการค้าปลีก เพื่อวางแผนบริหารจัดการ ทั้งด้านปริมาณและระดับราคาสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น ส่วนสินค้าที่ต้องนำเข้า จะมีการตรวจสอบต้นทุนและสต็อกคงเหลืออย่างใกล้ชิด พร้อมขอความร่วมมือผู้ประกอบการตรึงราคาสินค้าที่นำเข้าก่อนต้นทุนเปลี่ยนแปลง เพราะปัจจุบันยังไม่มีปัจจัยด้านต้นทุนที่ทำให้ต้องปรับขึ้นราคาสินค้า จึงขอเตือนผู้ประกอบการห้ามปรับขึ้นราคาโดยไม่มีเหตุอันสมควร หากตรวจพบการฉวยโอกาสเอาเปรียบผู้บริโภค จะดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด

“ขอให้ประชาชนมั่นใจว่าสินค้ายังมีเพียงพอ และการจำหน่ายเป็นไปตามปกติ พร้อมขอให้ติดตามข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานภาครัฐหรือสื่อหลัก เพื่อป้องกันความเข้าใจคลาดเคลื่อนจากข้อมูลที่ไม่เป็นทางการ และหากพบการจำหน่ายสินค้าไม่เป็นธรรม สามารถแจ้งสายด่วนกรมการค้าภายใน โทร 1569 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง”นายวิทยากรกล่าว



