กรมพัฒน์อบรม “เปลี่ยน Look ร้านอาหารยุคใหม่” ช่วยเพิ่มโอกาสทำเงิน

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าอบรมหลักสูตร “เปลี่ยน Look ร้านอาหารยุคใหม่” ช่วยผู้ประกอบการร้านอาหารพลิกโฉมการทำธุรกิจ ทั้งการบริหารจัดการ การสร้างแบรนด์ การทำตลาดดิจิทัล และการนำวัตถุดิบท้องถิ่นและสินค้า GI มาต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มให้เมนูอาหาร พร้อมผลักดันให้ผู้ผ่านการอบรมสมัครใช้ตราสัญลักษณ์ Thai SELECT สร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภคต่อไป
นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้มอบหมายให้นายสถาพร ร่วมนาพะยา รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานเปิดอบรมหลักสูตร “เปลี่ยน Look ร้านอาหารยุคใหม่” ณ ห้องพีโอนี ชั้น 6 โรงแรม ทีเค. พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น เพื่อมุ่งพัฒนาศักยภาพเชิงสร้างสรรค์ให้กับผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหาร ครอบคลุมทั้งการสร้างแบรนด์และการตลาดยุคใหม่ การนำวัตถุดิบท้องถิ่นและสินค้า GI มาต่อยอดเล่าเรื่องราว เพิ่มมูลค่าให้เมนูอาหาร ตลอดจนการสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจสามารถเปลี่ยนภาพลักษณ์ร้านอาหารให้มีความทันสมัย สร้างประสบการณ์ที่น่าประทับใจให้กับผู้ใช้บริการ และตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคใหม่ได้อย่างตรงจุด
โดยการจัดงานครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจร้านอาหาร 3 ท่าน มาบรรยายให้ความรู้ ได้แก่ คุณบังอร สุวรรณมงคล ผู้บริหารจาก Hummingbirds Consulting บรรยายเรื่อง ปรับลุค ปรุงแบรนด์ร้านอาหารยุคใหม่ คุณนูรอ โซ๊ะมณี สเต็ปเป้ (เชฟนูรอ) เจ้าของร้านอาหาร Blue Elephant บรรยายเรื่อง วัตถุดิบท้องถิ่น & GI เพิ่มมูลค่า และคุณศรัณย์ แบ่งกุศลจิต เจ้าของเพจการตลาดการเตลิด บรรยายเรื่อง เครื่องมือดิจิทัลสำหรับร้านอาหารยุคใหม่
ทั้งนี้ หลังจากการอบรมแล้ว ผู้ประกอบการที่เข้าร่วม สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้จริง มองเห็นโอกาสทางธุรกิจ เพื่อยกระดับมาตรฐานร้านอาหาร สร้างความแตกต่าง และต่อยอดสู่ตราสัญลักษณ์ Thai SELECT ได้ในอนาคต โดยกรมมีกำหนดจะเปิดรับสมัครร้านอาหารไทยที่มีความพร้อมเพื่อเข้ารับตราสัญลักษณ์ Thai SELECT ช่วงเดือน มี.ค.2569 ซึ่งจะช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับอุตสาหกรรมอาหารไทย เพราะตราสัญลักษณ์ Thai SELECT จะเป็นเครื่องมือการตลาดเชิงยุทธศาสตร์ ช่วยสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ ควบคู่กับการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการร้านอาหารทุกประเภท
ปัจจุบันธุรกิจร้านอาหาร เป็นหนึ่งในกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะอาหารไทย ซึ่งถือเป็น Soft Power ที่มีศักยภาพสูงในการดึงดูดนักท่องเที่ยว ทั้งไทยและต่างชาติ ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ การพัฒนาคุณภาพ มาตรฐาน และภาพลักษณ์ร้านอาหาร จึงเป็นหัวใจสำคัญในการยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันของผู้ประกอบการไทย
ข้อมูลจากศูนย์วิจัยกสิกรไทย ระบุว่า ปี 2568 ธุรกิจร้านอาหารมีมูลค่าตลาดรวมประมาณ 562,000 ล้านบาท โดยกลุ่ม Street Food และเครื่องดื่มเติบโตอย่างโดดเด่น สะท้อนถึงโอกาสทางธุรกิจที่ยังขยายตัวต่อเนื่อง สอดคล้องกับข้อมูลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าในปีเดียวกัน พบว่า นิติบุคคลร้านอาหารสร้างรายได้กว่า 338,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7% และมีผู้เล่นหน้าใหม่เข้าสู่ตลาดกว่า 3,616 ราย สะท้อนให้เห็นว่าแม้การแข่งขันจะดุเดือด แต่โอกาสยังเปิดกว้างสำหรับผู้ที่มีจุดยืนชัดเจน