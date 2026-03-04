“พาณิชย์” จัดงาน DITP EXPO ขนสินค้าส่งออกจำหน่าย พร้อมกิจกรรมพิเศษอีกเพียบ

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) เตรียมจัดงานใหญ่ DITP EXPO 2026 วันที่ 11-13 มี.ค. 69 ที่กระทรวงพาณิชย์ ฉลองครบรอบ 74 ปี ก่อตั้ง DITP ขนสินค้าคุณภาพจากผู้ประกอบการส่งออกมาจัดแสดงและจำหน่ายกว่า 120 คูหา พร้อมกิจกรรมพิเศษมากมาย ทั้งบริการส่งออกช่วยผู้ประกอบการบุกตลาดโลก กิจกรรมเวิร์กชอป การเปิดตัวสินเชื่อช่วยส่งออก และบริการ AI ด้านข้อมูลการค้า ยกระดับ Thaitrade.com
น.ส.สุนันทา กังวาลกุลกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า DITP มีกำหนดการจัด DITP EXPO 2026 ระหว่างวันที่ 11-13 มี.ค. 2569 ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 3 กระทรวงพาณิชย์ เพื่อเป็นเวทีสำคัญในการสื่อสารบทบาท ภารกิจ และผลการดำเนินงานของกรมต่อสาธารณชนอย่างเป็นระบบ ผ่านการจัดนิทรรศการและกิจกรรมที่สะท้อนศักยภาพสินค้าและบริการไทย และกลยุทธ์ใหม่ๆ ในการขับเคลื่อนการค้าและบริการของประเทศในอนาคต
สำหรับการจัดงานครั้งนี้เป็นการฉลองครบรอบ 74 ปีของ DITP โดยจะมีการนำสินค้าและบริการจากผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จในการส่งออกมาจัดแสดงและจำหน่ายกว่า 120 คูหา เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้ประกอบการรายใหม่ๆ ที่ต้องการส่งออก และยังมีโครงการ กิจกรรมต่างๆ ของ DITP ที่ช่วยสนับสนุนการส่งออกมาแสดงให้ผู้ประกอบการได้รับรู้และดึงให้เข้ามาใช้บริการ
นอกจากนี้ ยังมีโซนนิทรรศการและกิจกรรมพิเศษ เช่น การสาธิตทำอาหาร การเสวนาให้ความรู้ด้านการค้า การส่งเสริมยอดขาย และ Showcase ประวัติความเป็นมาและบทบาทของ DITP ตลอดจนนำเสนอบริการและเครื่องมือสนับสนุนการส่งออกของ DITP รวมถึงรางวัลเกียรติยศ เช่น PM’s Export Award, Demark, T-Mark, Thai Select สินค้า THINK THAILAND: NEXT LEVEL (สินค้าที่มีการยกระดับ สร้างสรรค์ มีนวัตกรรม และมีคุณภาพ)
ภายในงานยังมีการเปิดตัวบริการและแพกเกจสนับสนุนผู้ส่งออก เช่น แพกเกจสินเชื่อใหม่ร่วมกับ Exim Bank การใช้เทคโนโลยี AI วิเคราะห์ข้อมูลการค้า การยกระดับแพลตฟอร์ม Thaitrade.com ร่วมกับสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย เพื่อเพิ่มโอกาสขยายตลาดผ่านช่องทางออนไลน์ให้กับผู้ประกอบการ SME ไทย
ขณะเดียวกัน ผู้เข้าร่วมงานจะได้พบกับกิจกรรม Workshop สร้างสรรค์ เช่น การทำเครื่องประดับด้วยงานปัก และเศษผ้า ร้อยพวงมาลัยลูกปัด ทำเทียนหอม ปั้นเซรามิก สอนแต่งหน้า ทำน้ำมันหอมระเหย ลูกประคบ เล่นบอร์ดเกม จากผู้ประกอบการส่งออก ตลอดจนกิจกรรมบันเทิงและการพบปะศิลปิน ดารา และอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง ที่มาร่วมสร้างสีสันภายในงาน เช่น มิค บรมวุฒิ & เบ็นซ์ พรชิตา เนย ซินญอริต้า ศิลปินดูโอ A(IR) Moment จากค่าย Bibbidii Entertainment ศิลปินจากสมาคมซีรีส์วาย อีกทั้งมีกิจกรรมพิเศษ “DITP ปันน้ำใจ ต้านภัยมะเร็ง” เชิญร่วมบริจาคสมทบทุนสภากาชาดไทย ภายใต้โครงการ “ศูนย์โปรตอนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ” โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เพื่อสนับสนุนการรักษาโรคมะเร็งด้วยรังสีโปรตอน