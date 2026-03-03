เปิด 8 รายชื่อองค์กรบริหารลิขสิทธิ์ เก็บค่าเพลงโปร่งใส-ใช้บริการไม่โดนโขก

กรมทรัพย์สินทางปัญญาประกาศ 8 รายชื่อองค์กรบริหารลิขสิทธิ์ ที่ดำเนินการตามหลักปฏิบัติที่ดีในการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์เพลง ประจำปี 2569 เพื่อเป็นข้อมูลให้กับผู้ประกอบการ ทั้งร้านอาหาร โรงแรม ศูนย์การค้า ร้านค้าปลีก ร้านอาหาร และสถานบันเทิงต่าง ๆ ที่ประสงค์จะนำผลงานเพลงไปใช้ประกอบธุรกิจเลือกใช้บริการ เผยสามารถใช้งานเพลงได้อย่างถูกต้อง เก็บค่าลิขสิทธิ์โปร่งใส เป็นธรรม
นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมได้ประกาศรายชื่อองค์กรบริหารลิขสิทธิ์ (Collective Management Organization : CMO) ของไทย ที่ผ่านการพิจารณาตามหลักปฏิบัติที่ดีประจำปี 2569 รวม 8 องค์กร ได้แก่ 1.บริษัท ลิขสิทธิ์ดนตรี (ประเทศไทย) จำกัด 2.บริษัท โฟโนไรทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด 3.บริษัท เอ็มพีซี มิวสิค จำกัด 4.บริษัท โรส มีเดีย แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด 5.บริษัท ดิจิตอล วัน โซลูชั่น จำกัด 6.บริษัท ออล แดนซ์ คอพพีไร้ท์ จำกัด 7.บริษัท ลิขสิทธิ์เพลงไทย จำกัด และ 8.บริษัท เอส เอส เค พับลิชชิ่ง จำกัด ซึ่งทั้ง 8 องค์กรดังกล่าวจะได้รับสิทธิใช้เครื่องหมายรับรอง “องค์กรจัดเก็บที่ดำเนินการตามหลักปฏิบัติที่ดีในการบริหารการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์เพลงปี 2569” ที่กรมออกให้ด้วย
สำหรับหลักปฏิบัติที่ดีในการบริหารการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์เพลง (Code of Conduct) เป็นแนวทางที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้จัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริมให้องค์กรบริหารลิขสิทธิ์นำไปใช้เป็นกรอบการดำเนินงาน และสร้างมาตรฐานการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์เพลงให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยครอบคลุมประเด็นสำคัญ อาทิ ความชัดเจนและความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลอัตราค่าลิขสิทธิ์ วิธีการจัดเก็บการรายงานข้อมูล การจัดสรรและนำส่งค่าตอบแทนให้แก่เจ้าของลิขสิทธิ์ ตลอดจนการให้บริการผู้ใช้งานเพลงอย่างเป็นธรรมและตรวจสอบได้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ทุกภาคส่วนในระบบนิเวศอุตสาหกรรมดนตรี
โดยที่ผ่านมา กรมได้เปิดโอกาสให้ CMO ไทย แสดงเจตจำนงร่วมดำเนินการตามหลักปฏิบัติที่ดีดังกล่าวอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2564 เป็นต้นมา โดยกรมจะดำเนินการพิจารณาข้อมูลและประกาศรายชื่อองค์กรที่มีการดำเนินงานสอดคล้องกับหลักปฏิบัติที่กำหนด ให้สาธารณชนได้รับทราบเป็นประจำทุกปี
นางอรมนกล่าวว่า การเลือกใช้งานเพลงผ่าน CMO ที่ดำเนินการตามหลักปฏิบัติที่ดี จะช่วยให้ผู้ประกอบการที่ต้องการใช้ประโยชน์จากผลงานเพลง สามารถบริหารจัดการการขออนุญาตใช้สิทธิ์ได้อย่างถูกต้อง ลดความเสี่ยงต่อข้อพิพาทที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้งานเพลง ขณะเดียวกัน เจ้าของลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นนักแต่งเพลง ผู้ประพันธ์คำร้อง ผู้สร้างสรรค์ผลงาน หรือค่ายเพลง ก็จะได้รับค่าตอบแทนตามกระบวนการจัดสรรที่กำหนดไว้อย่างเหมาะสม ซึ่งสะท้อนคุณค่าของงานสร้างสรรค์และส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมดนตรีของไทยอย่างแท้จริง
สำหรับผู้ประกอบการร้านอาหาร โรงแรม ศูนย์การค้า ร้านค้าปลีก ร้านอาหาร และสถานบันเทิงต่าง ๆ ที่ประสงค์จะใช้งานเพลงในเชิงพาณิชย์ สามารถตรวจสอบรายชื่อเพลงและข้อมูลการติดต่อขออนุญาตใช้งานเพลง ได้จากฐานข้อมูลของกรมทางเว็บไซต์ http://copyright-song.ipthailand.go.th หรือเว็บไซต์ขององค์กรบริหารลิขสิทธิ์เพลงแต่ละองค์กร
“กรมมุ่งหวังว่ากลไกดังกล่าวจะช่วยสนับสนุนให้เกิดความสมดุลระหว่างผู้ใช้งานเพลงและเจ้าของลิขสิทธิ์ พร้อมยกระดับระบบลิขสิทธิ์เพลงของไทยให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล และส่งเสริมอุตสาหกรรมดนตรีไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน และกรมยังอยู่ระหว่างดำเนินการยกร่างกฎหมายการจัดเก็บค่าตอบแทนการใช้งานอันมีลิขสิทธิ์ เพื่อเป็นกฎหมายเฉพาะสำหรับใช้กำกับดูแลการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์อย่างโปร่งใสและเป็นธรรม ลดโอกาสในการใช้สิทธิในทางที่ไม่เหมาะสม ซึ่งปัจจุบันร่างกฎหมายดังกล่าวอยู่ระหว่างรอเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา”นางอรมนกล่าว