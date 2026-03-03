ป้องกันโดนโจรหลอก! กรมพัฒน์แนะ 4 วิธีเช็กหนังสือรับรองนิติบุคคลของแท้

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเตือนประชาชนรู้ทันมิจฉาชีพ แนะ 4 วิธี ตรวจสอบหนังสือรับรองนิติบุคคล หรือเอกสารแสดงข้อมูลนิติบุคคลว่าเป็นของจริงของปลอม สแกน QR Code ตรวจสอบ Ref.No. กรณีเป็นหนังสือรับรองไฟล์อิเล็กทรอนิกส์สามารถคลิก Ref.No. ได้ และสังเกตข้อควรทราบท้ายหนังสือรับรองก่อนตัดสินใจทำธุรกรรม
นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ปัจจุบันมีมิจฉาชีพแอบอ้างใช้หนังสือรับรองนิติบุคคลหรือเอกสารปลอมหรือการแสดงข้อมูลเท็จเกี่ยวกับนิติบุคคลเพื่อหลอกให้เหยื่อหลงเชื่อทำธุรกรรมทางการเงินหรือร่วมลงทุนทำธุรกิจ ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายทั้งต่อภาครัฐและเอกชนเป็นอย่างมาก โดยพฤติการณ์ที่พบส่วนใหญ่เป็นการหลอกให้ลงทุน การปลอมแปลงข้อมูลบริษัทเพื่อหลีกเลี่ยงการปฏิบัติตามกฎหมาย การใช้ชื่อนิติบุคคลเพื่อกระทำความผิด โดยมีทั้งนิติบุคคลที่จดทะเบียนจริงและไม่ได้จัดตั้งขึ้นจริง แต่ปลอมแปลงเอกสารนิติบุคคลเพื่อนำไปหลอกลวง
สำหรับข้อมูลสำคัญที่ระบุในหนังสือรับรองนิติบุคคลประกอบไปด้วย ชื่อและเลขทะเบียนนิติบุคคล รายชื่อกรรมการและอำนาจลงนาม จำนวนทุนจดทะเบียน ที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ วัตถุประสงค์ของบริษัท ข้อควรทราบ เช่น การเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท หรือการขาดส่งงบการเงิน และข้อควรทราบ (ในบางกรณี) เป็นต้น
ทั้งนี้ กรมขอเตือนประชาชนให้รู้เท่าทันกลโกงของมิจฉาชีพ โดยสามารถตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือรับรองนิติบุคคลทั้งรูปแบบเอกสารและไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเองได้ 4 วิธี ดังนี้ วิธีที่ 1 การสแกน QR Code ที่ปรากฏอยู่ด้านล่างขวาของหนังสือรับรอง เมื่อสแกนแล้วจะต้องปรากฏหน้าหนังสือรับรองที่มีข้อมูลตรงกันกับต้นฉบับทุกประการ
วิธีที่ 2 นำเลข Ref.No. ในหนังสือรับรองไปตรวจสอบด้วยตนเองที่เว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า www.dbd.go.th เลือกหัวข้อบริการออนไลน์>>บริการข้อมูลธุรกิจ>>ตรวจสอบหนังสือรับรอง โดยข้อมูลที่ปรากฏจะต้องตรงกับต้นฉบับทุกประการเช่นกัน
วิธีที่ 3 กรณีหนังสือรับรองรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์มีวิธีตรวจสอบเพิ่มเติมคือ สามารถคลิก Ref.No. ที่อยู่ด้านล่างของหนังสือรับรอง โดยระบบจะเชื่อมโยงอัตโนมัติไปยังหน้าตรวจสอบหนังสือรับรองของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าผ่านเว็บไซต์ www.dbd.go.th และจะต้องปรากฏข้อมูลเช่นเดียวกับวิธีที่ 2 หรือเมื่อคลิกที่ลายเซ็นของนายทะเบียนจะปรากฏหน้าคุณลักษณะของไฟล์หนังสือรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (PDF File) ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับเวอร์ชันของโปรแกรมของประชาชนที่เปิดใช้งานไฟล์ดังกล่าวด้วย
วิธีที่ 4 สังเกตข้อความตรง “ข้อควรทราบ” ที่อยู่ด้านล่างของหนังสือรับรองนิติบุคคลเพิ่มเติมด้วย เช่น นิติบุคคลรายนั้นไม่มีที่ตั้งตามที่จดทะเบียนไว้ หรือนิติบุคคลขาดการส่งงบการเงินหรือไม่ ซึ่งข้อความเหล่านี้จะช่วยให้ประชาชนเพิ่มความระมัดระวังและใช้ประกอบการตัดสินใจในการร่วมดำเนินธุรกิจ รวมถึงลดความเสี่ยงจากการถูกหลอกลวงจากมิจฉาชีพที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้
“หนังสือรับรองนิติบุคคลที่กรมออกให้ ไม่มีกำหนดอายุการใช้งาน ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละหน่วยงานปลายทางที่ประชาชนนำไปติดต่อ ซึ่งบางกรณีอาจกำหนดช่วงเวลาการออกหนังสือรับรอง เนื่องจากรายการในหน้าหนังสือรับรองทั้ง 6 รายการ สามารถขอจดทะเบียนแก้ไขรายการทางทะเบียนได้ตลอดเวลา และเมื่อนิติบุคคลมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ อาทิ เปลี่ยนกรรมการ เปลี่ยนที่ตั้งสำนักงาน นิติบุคคลรายนั้นจะต้องมีหน้าที่มาแจ้งแก้ไขเปลี่ยนแปลงต่อกรมภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อให้ฐานข้อมูลนิติบุคคลอัปเดตเป็นปัจจุบันและให้บริการข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ”นายพูนพงษ์กล่าว