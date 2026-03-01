แข่งกันทำนิวโล! พืช 3 หัว-มะพร้าวน้ำหอมยุค“ศุภจี”คุมพาณิชย์ ราคาดิ่งยับ

เปิดโพยสินค้าเกษตรทำนิวโล ยุค “ศุภจี” คุมพาณิชย์ ประเดิมต้นปี เจอแล้ว 4 ชนิด หอมหัวใหญ่วูบแตะกิโลกรัมละ 2-6 บาท หอมแดงกิโลกรัมละ 5 บาท กระเทียมกิโลกรัมละ 10 บาท มะพร้าวลูกละ 2 บาท
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ได้รับการร้องเรียนจากเกษตรกรผู้ปลูกพืช 3 หัว คือ หอมหัวใหญ่ หอมแดง และกระเทียมว่าประสบปัญหาราคาตกต่ำมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ผลผลิตออกสู่ตลาดเดือน ม.ค.-ก.พ.2569 ที่ผ่านมา โดยราคาตั้งแต่เริ่มต้นฤดูกาลจนถึงปัจจุบันตกต่ำลงอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดราคาหอมหัวใหญ่อยู่ที่กิโลกรัมละ 2-6 บาท และหอมแดงราคากิโลกรัมละ 5 บาท ส่วนกระเทียม ราคากิโลกรัมละ 10-14 บาท ถือว่าลงเร็ว เนื่องจากเป็นช่วงต้นฤดูกาล ซึ่งราคาที่เกษตรกรขายได้ เป็นราคาที่ต่ำมาก ไม่คุ้มกับต้นทุนการผลิต
ทั้งนี้ หากเปรียบเทียบราคา พบว่า ก.พ.2568 ราคากระเทียมสดคละเฉลี่ยกิโลกรัมละ 15-18 บาท หอมแดงสดคละ เฉลี่ยกิโลกรัมละ 5-11 บาท หอมหัวใหญ่สดคละ เฉลี่ยกิโลกรัมละ 9-11 บาท และเมื่อเทียบกับราคากับเดือน ก.พ.2569 หอมแดงปรับลดลง 37.5-54.55% หอมหัวใหญ่ลดลง 45-78% และกระเทียมลดลง 22-33%
โดยเกษตรกรแจ้งว่า ต้องการให้นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ที่ขณะนี้เป็นที่ชัดเจนแล้วว่าจะยังอยู่ในตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในรัฐบาลชุดใหม่ ให้เข้ามาช่วยดูแลเกษตรกรด้วย อย่าปล่อยให้เกษตรกร ที่ปีหนึ่งขายผลผลิตได้เพียงครั้งเดียว ต้องประสบปัญหาขาดทุน เพราะขายผลผลิตได้ไม่คุ้มต้นทุน
นอกจากนี้ ยังได้รับการร้องเรียนจากเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวน้ำหอม พื้นที่ จ.ราชบุรี สมุทรสาคร นครปฐม ว่าปัญหาราคาตกต่ำยังไม่ได้รับการแก้ไข โดยราคาล่าสุดอยู่ที่ลูกละ 2 บาท และยังลามไปถึงมะพร้าวน้ำหอมในพื้นที่ภาคใต้ ที่ราคาอยู่ในระดับเดียวกัน ทั้ง ๆ ที่ตลาดส่งออกก็เริ่มดีขึ้น จีนมีการสั่งซื้อมากขึ้นก่อนหน้านี้ เพื่อรองรับเทศกาลตรุษจีน แต่ราคาก็ยังไม่ดีขึ้น และได้เรียกร้องให้นางศุภจีเข้ามาดูแลเช่นเดียวกัน อย่าให้ราคาต่ำไปกว่านี้อีกเลย เพราะราคาปัจจุบันเกษตรกรก็ขาดทุนไม่รู้จะขาดทุนยังไงแล้ว เมื่อเทียบกับช่วงเดือน ก.พ.2568 ที่ราคาอยู่ที่ลูกละ 10-15 บาท บางช่วง 20-30 บาท
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ผ่านมา กรมการค้าภายในได้มีมาตรการดูแลพืช 3 หัว โดยจะเร่งผลักดันการส่งออกไปยังประเทศเพื่อนบ้าน เข้าไปรับซื้อและกระจายผลผลิตสู่ตลาดภายในประเทศ และการใช้ตลาดข้อตกลงเพื่อเชื่อมโยงซื้อขายล่วงหน้าระหว่างเกษตรกรกับผู้ประกอบการ โดยมีเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรเข้าร่วม 7 กลุ่ม และมีผู้รับซื้อ 13 ราย ทั้งห้างค้าส่ง–ค้าปลีกสมัยใหม่ โรงงานแปรรูป และผู้ประกอบการตลาดทั่วไปภายในประเทศ สามารถดูดซับผลผลิตได้รวมกว่า 6,700 ตัน คิดเป็นมูลค่ากว่า 80 ล้านบาท
ส่วนมะพร้าวน้ำหอม กรมการค้าภายในได้ช่วยเกษตรกรระบายผลผลิต โดยเปิดจุดรับซื้อในแหล่งผลิต เปิดจุดจำหน่ายในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ดึงห้างรับซื้อไปจำหน่าย เป้าหมายรวม 1 ล้านลูก ตั้งแต่ปลาย ม.ค.-ก.พ. และมีแผนผลักดันส่งออกไปยังตลาดอื่น ๆ นอกเหนือจากจีน เช่น ตะวันออกกลาง ยุโรป และสหรัฐฯ ขณะที่ผลผลิตมะพร้าวน้ำหอม ออกสู่ตลาดเฉลี่ยวันละ 2 ล้านลูก
สำหรับผลผลิตพืช 3 หัว ปีการผลิต 2568/69 หอมแดงมีผลผลิตประมาณ 158,824 ตัน กระเทียมมีผลผลิตประมาณ 53,390 ตัน และหอมหัวใหญ่มีผลผลิตประมาณ 31,663 ตัน